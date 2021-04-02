15 звездных пар, которые встретились на съемочной площадке и дали искре между ними разгореться и в реальной жизни

Романтические отношения в Голливуде — это всегда нечто гламурное и эпичное, но, если верить сложившимся стереотипам, недолговечное. На самом деле количество разводов и крепких браков примерно одинаковое. И не так уж важно, как долго длится роман, если он оставляет след в истории.

Мы в AdMe.ru не раз наблюдали, как между звездами вспыхивает любовь на экране. А теперь нам захотелось узнать, как поживают пары, которые сложились буквально на наших глазах.

1. Майкл Джей Фокс и Трэйси Поллан

Статус отношений: женаты с 1988 года, в браке родилось четверо детей. Майкл и Трэйси впервые встретились на съемках сериала «Семейные узы» в 1985 году. Они играли влюбленных, но чувство между ними тогда не возникло. Через несколько лет молодые актеры вновь столкнулись на площадке фильма «Яркие огни, большой город» и с тех пор уже не расставались.

2. Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Статус отношений: развелись после 13 лет брака, воспитывают троих детей. У Бена и Дженнифер все началось с дружбы. Они снимались вместе в военной мелодраме «Перл-Харбор» в 2001 году, а 2 года спустя работали над фильмом «Сорвиголова», где их персонажи были увлечены друг другом. Через год Гарнер завершила бракоразводный процесс со своим первым мужем, и в 2005-м они с Беном поженились. К сожалению, в 2018 году актеры подали на развод. Но им удалось сохранить дружеские отношения, а также добиться совместной опеки над детьми.

3. Кирстен Данст и Джесси Племонс

Статус отношений: обручены с 2017 года, воспитывают сына. Племонс буквально исцелил разбитое сердце Кирстен Данст после ее развода с первым мужем в 2016 году. В то время Джесси и Кирстен вместе снимались в сериале «Фарго» и вскоре сблизились и в реальной жизни. Пара объявила о помолвке в 2017 году, в 2018-м у них родился сын. И мы надеемся в ближайшем будущем услышать об их свадьбе.

4. Джиннифер Гудвин и Джошуа Даллас

Статус отношений: женаты с 2014 года, воспитывают двоих детей. О романтической истории Джиннифер и Джошуа можно сказать, что это была любовь с первого взгляда. Они познакомились на съемках сериала «Однажды в сказке» в 2011-м и в том же году стали встречаться. К счастью для шоураннеров, у героев Гудвин и Далласа был роман в сериале, и это позволило включить первую беременность Джиннифер в сюжетную линию.

5. Том Круз и Николь Кидман

Статус отношений: развелись после 11 лет брака, усыновили двоих детей. Николь и Том были главной голливудской парой 90-х. Актеры встретились на площадке боевика «Дни грома» в 1989 году и поженились в следующем. Они усыновили девочку, которая родилась в 1992-м, и мальчика 1995 года рождения. Том Круз и Николь Кидман снялись вместе в двух фильмах: «Далеко-далеко» и «С широко закрытыми глазами». К сожалению, в 2001 году пара объявила о разводе. Сейчас Николь счастлива замужем за Китом Урбаном, а Том на данный момент не состоит в отношениях после развода со второй женой — актрисой Кэти Холмс.

6. Анна Пэкуин и Стивен Мойер

Статус отношений: женаты с 2010 года, воспитывают двоих детей. Еще одна пара актеров, которые влюбились друг в друга сразу, как только пересеклись на съемочной площадке. Они начали встречаться после того, как был отснят один эпизод сериала «Настоящая кровь» в 2007 году, а поженились спустя 3 года. У Анны и Стивена и сейчас все хорошо, они воспитывают двоих детей от первого брака Мойера.

7. Дженнифер Коннелли и Пол Беттани

Статус отношений: женаты с 2003 года, воспитывают троих детей. Актеры познакомились на съемках фильма «Игры разума», и их сразу же потянуло друг к другу. Они поженились спустя 2 года, в браке родилось двое детей. Также Пол Беттани стал отчимом сыну Дженнифер от первого брака. Знаменитые супруги несколько раз работали вместе, а в 2014 году Пол Беттани снял жену в триллере «Убежище».

8. Дженна Дуан и Ченнинг Тейтум

Статус отношений: развелись после 10 лет брака, воспитывают дочь. Ченнинг влюбился в прекрасную Дженну на съемках знаменитого танцевального фильма «Шаг вперед» в 2006 году. Через 3 года они обменялись клятвами, а в 2013-м на свет появилась их дочь. В 2018 году супруги стали жить отдельно, а в 2019-м развелись. Сейчас Дженна обручена с актером Стивом Кази, от которого родила второго ребенка в 2020 году. А Ченнинг Тейтум встречается с певицей Джесси Джей.

9. Натали Портман и Бенжамен Мильпье

Статус отношений: женаты с 2012 года, воспитывают двоих детей. Во время съемок «Черного лебедя» в 2009 году Натали Портман понравился элегантный артист балета. В результате она получила не только «Оскар» за лучшую женскую роль, но и партнера по жизни. Бенжамен и Натали счастливо живут в браке и вместе растят двоих детей.

10. Джон Траволта и Келли Престон

Статус отношений: были женаты 19 лет, в браке родилось трое детей. Джон и Келли познакомились во время работы над комедией «Эксперты» в 1987 году. Актеры встречались 4 года, прежде чем узаконили свои отношения. Супруги очень любили друг друга, вырастили троих детей. В 2020 году Джон Траволта стал вдовцом.

11. Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд

Статус отношений: встречались 5 лет. Поклонники «Нового Человека-паука» были рады услышать, что главные герои стали парой и в реальной жизни. Роман этих двух харизматичных актеров начался в 2010 году после совместной работы над знаменитым фильмом, снятым по комиксам. Несмотря на то, что отношения были страстными, продлились они недолго. Эмма и Эндрю расстались в 2015 году. Сейчас Эмма Стоун замужем за комиком Дэйвом Маккери, а Гарфилд предположительно холост, но предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни.

12. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Статус отношений: развелись через год после свадьбы. У Майли и Лиама был бурный роман. Они стали парой во время работы над фильмом «Последняя песня» в 2009 году и то сходились, то вновь расходились. В 2012 году актеры обручились, но через год расстались. Наконец, в декабре 2018 года состоялась их свадьба, но, к сожалению, в августе следующего года снова было объявлено о разрыве. Развод завершился в январе 2019 года. В настоящее время Лиам Хемсворт и Майли Сайрус ни с кем не встречаются.

13. Джаред и Женевьев Падалеки

Статус отношений: женаты с 2010 года, воспитывают троих детей. Джаред встретил Женевьев, когда она присоединилась к съемкам 4-го сезона сериала «Сверхъестественное» в 2009 году. Он был ею просто очарован, а через год сделал предложение. С тех пор жизнь пары выглядит просто сказочной: актеры поженились, в браке родилось трое детей, а сейчас вся семья живет в Техасе.

14. Риз Уизерспун и Райан Филлипп

Статус отношений: развелись после 8 лет брака, воспитывают двоих детей. Риз не смогла противостоять чарам Райана, в точности как ее героиня в «Жестоких играх». Влюбленные поженились в 1999 году, в том же году вышел фильм и родилась их дочь. В 2003-м у супругов появился еще и сын. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы укрепить брак. Актеры разъехались в 2006-м, а в 2007 году развелись. Риз Уизерспун вышла замуж за импресарио Джима Тота и родила 3-го ребенка. Райан Филлипп больше не женился, но стал отцом малыша одной из своих бывших девушек.

15. Том Хэнкс и Рита Уилсон

Статус отношений: женаты с 1988 года, четверо детей. Том Хэнкс и Рита Уилсон — одна из самых крепких голливудских семей. Они познакомились на съемках сериала «Закадычные друзья» в начале 80-х, но приметили друг друга только в 1985-м во время работы над фильмом «Волонтеры». 3 года спустя актеры поженились. У них родилось двое детей, также пара воспитывала сына и дочь Тома Хэнкса от его первого брака.