16 звездных пар, которые доказали, что любовь может длиться всю жизнь

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Крепкие браки — редкое явление среди звезд. Но и среди них есть пары, которые несмотря на все трудности идут по жизни рука об руку много лет, воспитывая детей и внуков.

Сегодня AdMe.ru рассказывает о знаменитостях, для которых любовь — это навсегда.

Адриано Челентано и Клаудия Мори

51 год вместе

История их горячей любви длится уже полвека и не остывает до сих пор. «Они так долго вместе и все еще любят друг друга!» — с восторгом говорят их друзья.

Кит Ричардс и Патти Хансен

37 лет вместе

Вот уже 37 лет Кит и Патти живут душа в душу. Вместе они преодолели немало трудностей и всегда находили поддержку друг в друге. Хансен говорит: «Кит спас меня. Его любовь и забота заряжали меня положительной энергией и надеждой, выводили из депрессии».

Майкл Кейн и Шакира Бакиш

43 года вместе

Сэр Майкл Кейн впервые увидел Шакиру Бакиш по телевизору в рекламе кофе. В тот момент он был настолько поражен красотой девушки, что бросился её искать.

И вот они вместе в браке уже 42 года.

Оззи Осборн и Шэрон Осборн

37 лет вместе

Когда Оззи был уволен из группы, Шэрон взяла его карьеру в свои руки, и между ними завязались романтические отношения. Через 3 года они поженились, у них родилось трое детей. Несмотря на трудности, они до сих пор идут рука об руку. «Я люблю ее больше жизни», — признается Оззи.

Сэмюэл Л. Джексон и Латаня Ричардсон

36 лет вместе

Их брак пережил всевозможные испытания. «Когда ты в браке уже тридцать лет, у тебя, конечно же, есть право сказать: «Да пошло оно все» — и отвалить. Но ты также можешь сказать: «Да пошло оно все, прости меня», — говорит Сэмюэл.

Стинг и Труди Стайлер

34 года вместе

Они встретились в далеком 1982 году и с тех пор неразлучны. Стинг: «Никогда бы не подумал, что смогу ограничить свою страсть одним человеком. Несравнимо лучше жить, если существует лишь один человек, которого ты любишь и который любит тебя».

Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест

32 года вместе

Любовь с первого взгляда — это про них. Когда Джейми Ли Кёртис увидела его фотографию в журнале, она сказала своей подруге: «Я выйду замуж за этого парня!» Вскоре они познакомились, и их отношения быстро переросли в брак.

Кевин Бэйкон и Кира Седжвик

28 лет вместе

Кевин долго ухаживал за Кирой, и она сначала была не в восторге от него, но он не сдавался. В итоге актриса дала ему шанс, и вскоре они поженились. Сейчас у них 2 детей и 28 лет счастливого брака за плечами.

Хью Лори и Джо Грин

27 лет вместе

© pinimg / fan

Хью Лори и Джо Грин стараются не расставаться ни на минуту, хотя в их семейной жизни бывали непростые времена. «Мы с Джо прекрасно дополняем друг друга. И я чувствую, что с годами мы становимся все ближе друг к другу», — говорит Лори.

Лиза Кудроу и Мишель Штерн

21 год вместе

Они познакомились еще в 1987 году, но Лиза не восприняла его всерьез. Спустя несколько лет на съемках сериала «Друзья» они столкнулись вновь, у них завязался роман, и вскоре состоялась свадьба. У пары есть сын и 21 год счастливой семейной жизни.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

21 год вместе

Они начали встречаться в 1995, спустя 3 года Кроуфорд сама сделала Герберу предложение. Итог: 17 лет брака и 2 детей. Синди говорит: «Это первые отношения в моей жизни, которые начались с дружбы. И я всем рекомендую такой вариант. Крепче основы для брака вы не найдете».

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц — младший

19 лет вместе

Эта пара старается все время проводить вместе и редко появляется на публике. «Мы хотим оградить от посторонних глаз наш нежный союз, — говорит Фредди. — Именно поэтому у нас так прекрасно складываются отношения».

Джеймс Белуши и Дженнифер Слоун

18 лет вместе

В 1998 году к Белуши пришло долгожданное семейное счастье: он женился на Дженнифер Слоун, и этот брак стал по-настоящему крепким. У них родилось двое детей. Джеймс Белуши говорит: «Жена научила меня главному — любить».

Бен Стиллер и Кристин Тейлор

17 лет вместе

Они встретились на вечеринке и сразу поняли, что это судьба. С тех пор прошло 17 лет, они вместе снялись в ряде картин и завели 2 детей. "Дело в том, что я, наивный романтик, всегда ждал принцессу на белом коне и был уверен, что встречу ее,"— признается Бен Стиллер.

Бейонсе и Джей-Зи

14 лет вместе

Они познакомились в 2002 году и долгое время скрывали свой роман от общественности. Пара на редкость сдержанна в разговорах о личной жизни. Наверно, это и есть рецепт долгих и счастливых отношений — не пускать туда посторонних.

Роберт Дауни — младший и Сьюзан Левин

13 лет вместе

Они проделали долгий путь к счастью, но все-таки нашли друг друга. Встреча со Сьюзан стала настоящим спасением для Роберта. Ради любви к ней он окончательно избавился от всех зависимостей. Дауни-младший: «Две недели без жены? Это слишком долго!»