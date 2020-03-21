15+ голливудских звезд, которых никто не заметил в наших любимых фильмах
Режиссеры любят оставлять различные сюрпризы в своих фильмах. Один из таких — появление известного актера в эпизодической роли, увидеть которое порой возможно, только посмотрев титры. Так, Брэд Питт был замечен в секундной роли Человека-невидимки, Камерон Диас стала случайным пассажиром поезда, а Гвинет Пэлтроу и вовсе сыграла девушку из аэропорта, даже не попавшую в кадр.
Мы в AdMe.ru узнали о ряде известных фильмов, в которых голливудские звезды исполнили подобные скрытые роли. А в качестве бонуса вы увидите музыкантов, появившихся в культовой серии фильмов о Гарри Поттере.
- Дэниел Крейг, по всей видимости, лучше других подошел на роль одного из штурмовиков в «Звездных войнах: Пробуждение силы». Имя актера не указывали на афишах, а узнать его можно лишь по голосу в сцене, где главную героиню Рэй захватили в плен.
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Девушка в маске из фильма «Типа крутые легавые», которая выясняет отношения с главным героем, — это Кейт Бланшетт.
- Сильвестр Сталлоне, уже известный всем как Рэмбо и Рокки, на секунду появился в кадре своего же фильма «Остаться в живых».
- Арнольд Шварценеггер в «Сокровищах Амазонки» символично передал полномочия главного героя всех боевиков Дуэйну Джонсону, сопроводив свое появление в начальной сцене фразой «Веселитесь!».
- Синтия Никсон промелькнула в кадре ленты «В пролете» в тот момент, когда главный герой цитировал слова ее персонажа из «Секса в большом городе».
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Билли Боба Торнтона совсем не узнать в фильме «Поворот». Его загримировали под деревенского парня, и роль вышла весьма запоминающейся.
- Неплохой деревенщина получился и из Мэтта Деймона во 2-й части «Дэдпула».
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В том же фильме появляется и Брэд Питт в роли незадачливого супергероя — Человека-невидимки, который погибает при прыжке с парашютом. По сценарию, герой не должен был появляться на экране, а идея «засветить» звездного актера появилась в самом конце.
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Пит — друг продюсера ленты Райана Рейнольдса, и в качестве гонорара он попросил лишь чашку кофе.
- Деймон и Питт на пару секунд появляются и в другом фильме — «Признания опасного человека», где они исполнили роли женихов на свидании вслепую. Так актеры поддержали своего друга Джорджа Клуни в его режиссерском дебюте.
- Мало кто сможет найти Брэда Питта и в его первом фильме — «Ничья земля» (1987). Там он появляется в роли молчаливого официанта, который обслуживает главного героя в исполнении Чарли Шина.
- Тильда Суинтон сыграла в «Суспирии» сразу нескольких персонажей. В одной из ролей узнать актрису не проблема, во второй она играет пожилого мужчину, а третью ипостась создатели так и не раскрыли (вероятно, это Хелена Маркос).
- Похожие перевоплощения Эдди Мерфи совершает во многих фильмах. Но своей ролью пожилого парикмахера Кларенса в фильме «Поездка в Америку» актер определенно удивил.
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Сэмюэл Л. Джексон — старый друг Квентина Тарантино, и он регулярно появляется в проектах режиссера. Тем менее удивительна его едва заметная роль пианиста из воспоминаний о свадьбе главной героини в фильме «Убить Билла — 2».
- Сам Тарантино тоже не прочь засветиться на экране. В комедии «Никки, дьявол-младший» он стал слепым психопатом, кричащим об апокалипсисе.
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Камерон Диас в «Особом мнении» досталась самая скромная роль. Актриса сыграла (если так можно сказать) девушку из поезда, лица которой даже не видно.
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В той же сцене появились режиссер «Ванильного неба» Кэмерон Кроу и Пол Томас Андерсон. Первый читает газету, а второй и сам себя в кадре найти не сможет.
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Гвинет Пэлтроу и вовсе не попала в кадр, участвуя в массовке в «Догме». Если что, она сидит по правое плечо от Бена Аффлека.
- Известный ведущий и комик Стивен Кольбер оказался большим фанатом произведений Толкина и фильмов Питера Джексона, поэтому исполнил эпизодическую роль шпиона в фильме «Хоббит: Пустошь Смауга».
- Джаред Лето попал в культовый «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера. Роль участника клуба по прозвищу Ангельское Личико хоть и значительная, но узнать музыканта можно с трудом.
Бонус: группа «Ведуньи»
- Участников коллектива «Ведуньи» из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня» играют музыканты Radiohead и Pulp: Джонни Гринвуд и Фил Селуэй, Джарвис Кокер и Стив Маки.
- Специально для ленты музыканты совместно записали несколько треков.
А каких звездных актеров в эпизодических ролях замечали вы?
Фото на превью Coming to America / Paramount Pictures