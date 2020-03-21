15+ голливудских звезд, которых никто не заметил в наших любимых фильмах

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Режиссеры любят оставлять различные сюрпризы в своих фильмах. Один из таких — появление известного актера в эпизодической роли, увидеть которое порой возможно, только посмотрев титры. Так, Брэд Питт был замечен в секундной роли Человека-невидимки, Камерон Диас стала случайным пассажиром поезда, а Гвинет Пэлтроу и вовсе сыграла девушку из аэропорта, даже не попавшую в кадр.