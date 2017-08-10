15 звезд, про которых время словно забыло
Есть звезды, которых как будто заколдовали. Мы только поражаемся, услышав, что «блондинке в законе» Уизерспун уже, оказывается, стукнуло 40. А ведь она все так же свежа и прекрасна, как майская роза.
AdMe.ru собрал своих любимых актеров, которые заставляют нас думать, что время стоит на месте. Джареда Лето и Элайджи Вуда здесь нет: об этих символах вечной юности уже все знают. А вот Энистон мы не обошли — не смогли отказать себе в удовольствии полюбоваться ею еще раз.
Энн Хэтэуэй
Кайли Миноуг
Риз Уизерспун
Чулпан Хаматова
Джеймс Макэвой
Ванесса Паради
Райан Гослинг
Натали Портман
Орландо Блум
Гвинет Пэлтроу
Юэн Макгрегор
Кейт Бекинсейл
Дженнифер Энистон
Шакира
Бонус: А про этого человека время, похоже, не вспоминает уже о-о-очень давно
Питер Динклэйдж и его двойник из прошлого дон Себастьян де Морра с картины Диего Веласкеса.