15 звезд, про которых время словно забыло

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Есть звезды, которых как будто заколдовали. Мы только поражаемся, услышав, что «блондинке в законе» Уизерспун уже, оказывается, стукнуло 40. А ведь она все так же свежа и прекрасна, как майская роза.

AdMe.ru собрал своих любимых актеров, которые заставляют нас думать, что время стоит на месте. Джареда Лето и Элайджи Вуда здесь нет: об этих символах вечной юности уже все знают. А вот Энистон мы не обошли — не смогли отказать себе в удовольствии полюбоваться ею еще раз.