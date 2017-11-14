Взгляните на эти 17 остроумных твитов и убедитесь, что звезды знают толк в подколах
Большинство знаменитостей не пренебрегают социальными сетями, чтобы заявить о себе и выразить собственную точку зрения. Чаще всего — в шутливой форме.
Так и поступила команда, занимавшаяся PR-кампанией фантастической комедии «Дэдпул»: основной рекламной площадкой фильма был выбран твиттер Райана Рейнольдса. Остроумные шутки актера, который и сыграл главную роль, привлекли внимание миллионов пользователей. В итоге в США «Дэдпул» собрал $ 135 млн в течение трех дней после премьеры. Эти показатели являются лучшими за все время показов фильмов о супергероях.
Именно этот факт натолкнул редакцию AdMe.ru на создание материала с удачными шутками всемирно известных людей в твиттере. Только не читайте при шефе, ибо сдержать смех будет невозможно!
А какие шутки понравились вам больше всего? Делитесь в комментариях!
Фото на превью 50cent / twitter