15+ актеров, которым пришлось осваивать новую профессию, чтобы получить роль

Актерам часто приходится чему-нибудь учиться. Многие из них умеют петь, танцевать, ездить верхом, фехтовать, так как это часто пригождается на съемочной площадке. Но есть и совершенно уникальные навыки, которые порой им приходится осваивать, чтобы получить ту или иную роль.

AdMe.ru хочет показать вам актеров, которые точно не пропадут, если вдруг уйдут из кино, ведь благодаря своей работе они освоили и другие профессии и при желании могли бы получать за это деньги.

Брэдли Купер — «Шеф Адам Джонс»

Глядя, как ловко Брэдли Купер разделывает дичь, нарезает овощи и вскрывает устриц, сложно поверить, что он не занимался этим раньше. Для подготовки к роли он и его партнерша Сиенна Миллер в течение месяца проходили обучение у настоящего шеф-повара Маркуса Уорринга, владельца знаменитого мишленовского ресторана «Маркус» в Лондоне. Сложнее всего, по словам Уорринга, было научить Брэдли устраивать разнос членам команды, как принято на большинстве мишленовских кухонь. Хотя Купер и не был совсем уж новичком в готовке (он рос с итальянской бабушкой и в юности работал в ресторане), он признался, что делать такие блюда ему было совсем не просто. Однако теперь после столь серьезного обучения актер стал использовать полученные навыки в жизни: он готовит разные блюда каждый день и даже завел свой небольшой огород, чтобы всегда иметь под рукой свежие овощи.

Микки Рурк — «Рестлер»

Поклонники актера знают, что когда-то он был профессиональным боксером. Многие думают, что по этой причине ему было несложно сыграть рестлера-ветерана. Но это не так. Кроме того, что Микки Рурку пришлось серьезно потрудиться в зале, он занимался еще и с инструктором по рестлингу. По его собственным словам, боксерский бэкграунд ему только мешал в этом. Выдавая подробности своей подготовки, актер сказал: «Этим парням (рестлерам — прим. AdMe.ru) очень больно. Нужно несколько лет, чтобы научиться приземляться. Я приземлялся как глыба навоза. Каждая кость в моем теле вибрировала. А Даррен говорил: „Давай еще раз!“» Зато к концу съемок тренеры признали, что Микки Рурк круче, чем 80 % бойцов из WWF, а роль в «Рестлере» стала лучшей в его карьере.

Адам Драйвер — «Патерсон»

В «Патерсоне» Адам Драйвер сыграл водителя автобуса и поэта. По сюжету он должен был возить пассажиров на большом городском автобусе, но таких прав у него не было. Режиссер Джим Джармуш этого и не требовал, но Драйвер по собственной инициативе решил отучиться в автошколе, чтобы у съемочной группы была возможность выбрать нужный ракурс и показать Адама в кадре, когда он ведет автобус. Обучение заняло 2 месяца, в итоге актер сам управлял автобусом на городских улицах, хотя это и пугало каскадеров. Драйвер же про свой опыт сказал следующее: «Водить машину в Нью-Йорке — уже страшно, а ездить на гребаном автобусе — вообще кошмар».

Киану Ривз — «На гребне волны»

Из трех главных актеров фильма «На гребне волны» — Киану Ривза, Лори Петти и Патрика Суэйзи — раньше пару раз пробовал кататься на доске только Патрик, поэтому всю троицу отправили на Гавайи, где под присмотром профессионального серфера Денниса Джарвиса они 2 месяца учились покорять волны. Суэйзи так увлекся, что даже сломал 4 ребра. Киану серфинг тоже пришелся по душе, и с тех пор он время от времени катается для удовольствия.

Дэйв Франко, Джесси Айзенберг — «Иллюзия обмана»

Дэйв Франко и Джесси Айзенберг для съемок в фильме «Иллюзия обмана» учились «магии» у известного фокусника Дэвида Квонга. Дэйву Франко неожиданно легко дались трюки с картами — например, броском карты он может разрезать банан. «Не знаю, стоит ли этим гордиться. Но я упражнялся часами напролет в течение нескольких месяцев, пытаясь освоить эти трюки. Я не хотел, чтобы они использовали компьютерную графику», — сказал он. Джесси Айзенберг признался, что также кое-чему научился. Теперь он может делать фокусы с картами и монетами. В начальной сцене фильма его герой тасует колоду в воздухе, а потом просит девушку загадать одну карту, и затем она появляется в виде рисунка из подсвеченных окон на небоскребе. «Я могу заставить кого-либо сфокусировать внимание на той карте в колоде, на которой я хочу. Но я понятия не имею, как подсветить небоскреб», — рассказал Джесси Айзенберг.

Роберт Де Ниро — «Таксист»

Роберт Де Ниро был очень убедителен в роли таксиста. В этом ему помогло то, что для съемок он действительно стал на время водителем такси. Он получил разрешение и целый месяц работал по 12 часов в день, развозя пассажиров по Нью-Йорку и окрестностям. Несколько лет назад Комиссия по такси и лимузинам Нью-Йорка выложила в твиттере лицензию Де Ниро с просьбой к тем, кому довелось прокатиться со звездой за рулем, поделиться своими воспоминаниями.

Эдриен Броуди — «Пианист»

Чтобы сыграть еврейского пианиста Владислава Шпильмана в фильме Романа Полански, Эдриену Броуди приходилось брать уроки игры на фортепиано, он практиковался по 4 часа в день. Было тяжело, так как в то же время Броуди сидел на жесткой безуглеводной диете, чтобы выглядеть достоверно в роли голодающего человека. Кроме того, актер отказался от своей квартиры, продал машину и, собрав пару сумок, переехал в Европу, где изучал тему холокоста. Эдриен научился исполнять пассажи из самых известных пьес Шопена, благодаря чему убедительно выглядел в кадре. За фильм он получил «Оскара» за лучшую мужскую роль и стал самым молодым актером — обладателем этой премии.

Марго Робби — «Тоня против всех»

В фильме про опальную фигуристку Тоню Хардинг многие прыжки и элементы выполнила сама Марго Робби. Актриса выросла в Австралии и никогда фигурным катанием не занималась. Она так хотела сыграть эту роль, что целых 5 месяцев ежедневно брала уроки фигурного катания. И, кстати, теперь регулярно катается, когда есть время. Конечно же, у Марго были профессиональные дублерши, которые выполняли сложные элементы, однако было важно, чтобы актриса уверенно чувствовала себя на коньках. Ее тренер Сара Кавахара сказала: «Ей было не столь важно научиться кататься, останавливаться, делать повороты. Важно, чтобы она не думала об этом и, разыгрывая диалоги или передавая эмоции, не отвлекалась на то, что делают ее ступни».

Роберт Паттинсон — «Хорошее время»

Чтобы подготовиться к роли в фильме «Хорошее время», Роберт Паттинсон решил в буквальном смысле стать частью того мира, в котором жил его герой. Для этого он и Бенни Сафди, один из режиссеров и исполнитель роли брата главного героя, устроились на несколько дней работать мойщиками автомобилей. А Паттинсон еще и снял квартирку в подвале, где жил 2 месяца, спал в одежде и не менял постельное белье. Паттинсон сказал: «Я хотел измениться, чтобы во время съемок меня никто не узнавал. И это сработало. Мы снимали в переполненном метро в час пик, и ни один человек не сфотографировал меня на телефон. Это бы все испортило».

Райан Гослинг — «Дневник памяти»

За 2 месяца до начала съемок Райан Гослинг, который сыграл рабочего паренька, стал учиться плотническому ремеслу у краснодеревщика из Южной Каролины. Как и его персонаж, Райан ежедневно делал мебель. Итогом обучения стали 2 кресла-адирондака и кухонный стол, который, кстати, можно увидеть в фильме.

Светлана Письмиченко — «Брат»

Чтобы сыграть вагоновожатую Свету в культовом фильме «Брат», Светлана Письмиченко обучалась водить трамваи у настоящей вагоновожатой. На этом настоял сам Алексей Балабанов. По словам актрисы, водить трамвай не так уж сложно, там всего 2 рычага: вперед и назад. В процессе обучения Светлана полюбила трамваи и даже как-то сказала в одном интервью: «Так что, если придется уйти из театра, без работы не останусь!»

Форест Уитакер — «Последний король Шотландии»

Форест Уитакер известен своей готовностью к овладению новыми навыками для любого фильма, в котором бы он ни играл. Например, для роли джазового музыканта Чарли Паркера в фильме «Птица» он научился играть на саксофоне, а также жил в крошечном лофте, где не было ничего, кроме кровати и дивана. Этот фильм был его первым актерским прорывом. В другом байопике «Последний король Шотландии» о последнем президенте Уганды Иди Амине Уитакер должен был говорить на суахили, и он так хорошо продвинулся в изучении этого языка, что смог обмануть африканцев, которые работали на съемочной площадке. Кроме того, он набрал лишний вес, провел 3,5 месяца в Уганде, беседуя с близкими Амина, а также научился играть на аккордеоне.

Том Круз — «Миссия невыполнима: Последствия»

Лицензию пилота Том Круз получил в 1994 году, после чего стал регулярно летать на частных самолетах, но управлять вертолетом он не умел — пришлось научиться для съемок 6-й части знаменитой франшизы «Миссия невыполнима». Том Круз не просто летал на вертолете, но и исполнял сложные трюки, которые не всегда под силу даже профессиональному пилоту, в частности разворот по спирали на 360 градусов в горной местности. Для этого ему пришлось налетать обязательные 2 000 часов за очень короткий промежуток времени.

Роберт Дауни — младший — «Чаплин»

За фильм «Чаплин» актер был впервые номинирован на премию «Оскар» — недаром он учился играть в теннис и на скрипке, причем левой рукой. Ведь Чарли Чаплин был левшой. Умение играть на скрипке пригодилось ему и спустя много лет во время съемок «Шерлока Холмса».

Джозеф Гордон-Левитт — «Прогулка»

Чтобы сыграть канатоходца Филиппа Пети, Джозефу Гордону-Левитту пришлось научиться ходить по канату. Причем его учителем был не кто иной, как сам Филипп Пети, который прославился на весь мир своим проходом между башнями-близнецами на высоте 400 метров. Джозефу, конечно, повторять этого не пришлось, но некоторые кадры, где он ходит по канату на высоте 3 метров, вошли в фильм. Кстати, научился этому он всего за 8 дней непрерывного мастер-класса.

Дэниел Дэй-Льюис — «Призрачная нить»

Вряд ли Дэниел Дэй-Льюис еще несколько лет назад поверил бы, если б кто-нибудь ему сказал, что он сможет скопировать платье Balenciaga. Во время подготовки к роли вымышленного кутюрье Рейнольдса Вудкока актер научился шить, изучал историю моды и биографии известных модельеров. Вместе с костюмером нью-йоркского театра Марком Хаппелом он воссоздавал костюмы для балетных постановок и в итоге решил сделать что-то сам. Платье-футляр дизайнерского дома Balenciaga он увидел по телевизору и решил повторить. «Оно выглядело очень просто, пока я не начал думать над тем, как его воссоздать. Тогда я понял, что это невероятно сложно», — сказал Дэниел Дэй-Льюис. В качестве модели выступала жена актера режиссер Ребекка Миллер, а консультантом был Марк Хаппел. Процесс был длительным, но платье получилось очень красивым и Ребекка носила его с удовольствием.

Шайа Лабаф — «Ярость»

Шайа Лабаф известен своим глубоким погружением в каждую роль. Первое, что он сделал, когда получил роль в военном фильме «Ярость», — вступил в Национальную гвардию США. Он стал помощником капеллана в 41-м пехотном полку. Для этого актеру пришлось принять крещение. Целый месяц он жил на базе передового развертывания, чтобы проникнуться духом войны. Кроме того, Лабаф удалил зуб, 4 месяца не мылся и не снимал обуви, чтобы максимально приблизиться к военным реалиям.

Сандра Буллок — «Скорость»

Перед съемками фильма Сандре пришлось отучиться в автошколе и сдать экзамен. Права она получила с первой попытки.