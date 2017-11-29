15 звезд, которых стрелки на глазах меняют до неузнаваемости

Макияж со стрелками — фаворит у многих селебрити. Некоторые из них так редко появляются на публике с другим мейкапом, что без подводки их просто не узнать.

AdMe.ru покажет несколько ярких примеров.

15. Кайли Дженнер

14. Бейонсе

13. Лейтон Мистер

12. Селена Гомес

11. Дженнифер Лопес

10. Адель

9. Дженнифер Лоуренс

8. Ники Минаж

7. Хайди Клум

6. Ева Лонгория

5. Кирстен Данст

4. Гвен Стефани

3. Ким Кардашян

2. Гвинет Пэлтроу

1. Джиджи Хадид

3 На склад!
5 Комментарии
  • 29 ноября 2017
  • 5
  • 5475

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!