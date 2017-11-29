15 звезд, которых стрелки на глазах меняют до неузнаваемости
Макияж со стрелками — фаворит у многих селебрити. Некоторые из них так редко появляются на публике с другим мейкапом, что без подводки их просто не узнать.
AdMe.ru покажет несколько ярких примеров.
15. Кайли Дженнер
14. Бейонсе
13. Лейтон Мистер
12. Селена Гомес
11. Дженнифер Лопес
10. Адель
9. Дженнифер Лоуренс
8. Ники Минаж
7. Хайди Клум
6. Ева Лонгория
5. Кирстен Данст
4. Гвен Стефани
3. Ким Кардашян
2. Гвинет Пэлтроу
1. Джиджи Хадид
Фото на превью Instagram / @selenagomez, Instagram / @selenagomez