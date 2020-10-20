15+ звезд, которых мы подогнали под стандарты красоты рубенсовских женщин

Знаменитый фламандский художник Питер Рубенс любил изображать на своих картинах определенный типаж прекрасных дам и воспевал их красоту. Его работы являются олицетворением эпохи Возрождения, а выражение «рубенсовская женщина» уже вошло в обиход. Кажется, что произведения великого мастера опять становятся актуальными в современном мире, когда увлечение бодипозитивом набирает обороты.

Мы в AdMe.ru решили представить, как выглядели бы знаменитые на весь мир женщины, если бы соответствовали идеалам красоты известного живописца. И пришли к выводу, что некоторым актрисам и певицам небольшие изменения в образе добавили еще больше очарования.

Дженнифер Энистон

Энн Хэтэуэй

Шарлиз Терон

Мила Кунис

Джулия Робертс

Ким Кардашьян

Марго Робби

Анджелина Джоли

Кира Найтли

Рене Зеллвегер

Кэтрин Зета-Джонс

Гвинет Пэлтроу

Кортни Кокс

Николь Кидман

Кейт Уинслет

Бритни Спирс

Бейонсе