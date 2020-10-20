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15+ звезд, которых мы подогнали под стандарты красоты рубенсовских женщин

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Знаменитый фламандский художник Питер Рубенс любил изображать на своих картинах определенный типаж прекрасных дам и воспевал их красоту. Его работы являются олицетворением эпохи Возрождения, а выражение «рубенсовская женщина» уже вошло в обиход. Кажется, что произведения великого мастера опять становятся актуальными в современном мире, когда увлечение бодипозитивом набирает обороты.

Мы в AdMe.ru решили представить, как выглядели бы знаменитые на весь мир женщины, если бы соответствовали идеалам красоты известного живописца. И пришли к выводу, что некоторым актрисам и певицам небольшие изменения в образе добавили еще больше очарования.

Дженнифер Энистон

© Invision / Invision / East News, © FaceApp

Энн Хэтэуэй

© LCLA / Broadimage / Broad Image / East News, © FaceApp

Шарлиз Терон

© ROBYN BECK / AFP / East News, © FaceApp

Мила Кунис

© Apega / WENN.com / agefotostock / East News, © FaceApp

Джулия Робертс

© John Palmer / MPI / Capital Pictures / Capital Pictures / East News, © FaceApp

Ким Кардашьян

© JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News, © FaceApp

Марго Робби

© Everett Collection / East News, © FaceApp

Анджелина Джоли

© Fred Duval / MEGA / Mega Agency / East News, © FaceApp

Кира Найтли

© Invision / Invision / East News, © FaceApp

Рене Зеллвегер

© Invision / Invision / East News, © FaceApp

Кэтрин Зета-Джонс

© Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, © FaceApp

Гвинет Пэлтроу

© VALERIE MACON / AFP / East News, © FaceApp

Кортни Кокс

© Invision / Invision / East News, © FaceApp

Николь Кидман

© AXELLE / BAUER-GRIFFIN / MEGA / Mega Agency / East News, © FaceApp

Кейт Уинслет

© Evan Agostini / Invision / AP / East News, © FaceApp

Бритни Спирс

© Grosby Group / East News, © FaceApp

Бейонсе

© Invision / Invision / East News, © FaceApp

Как вы считаете, кому из знаменитостей парочка дополнительных килограммов лишь добавила бы очарования?

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