15+ звезд, которых мы подогнали под стандарты красоты рубенсовских женщин
Знаменитый фламандский художник Питер Рубенс любил изображать на своих картинах определенный типаж прекрасных дам и воспевал их красоту. Его работы являются олицетворением эпохи Возрождения, а выражение «рубенсовская женщина» уже вошло в обиход. Кажется, что произведения великого мастера опять становятся актуальными в современном мире, когда увлечение бодипозитивом набирает обороты.
Мы в AdMe.ru решили представить, как выглядели бы знаменитые на весь мир женщины, если бы соответствовали идеалам красоты известного живописца. И пришли к выводу, что некоторым актрисам и певицам небольшие изменения в образе добавили еще больше очарования.
Дженнифер Энистон
Энн Хэтэуэй
Шарлиз Терон
Мила Кунис
Джулия Робертс
Ким Кардашьян
Марго Робби
Анджелина Джоли
Кира Найтли
Рене Зеллвегер
Кэтрин Зета-Джонс
Гвинет Пэлтроу
Кортни Кокс
Николь Кидман
Кейт Уинслет
Бритни Спирс
Бейонсе
Как вы считаете, кому из знаменитостей парочка дополнительных килограммов лишь добавила бы очарования?