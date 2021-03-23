15 звезд, которые явно обладают уникальными генами вечной молодости

Время беспощадно ко всем, в том числе и к известным любимцам публики — разнообразным актерам, певцам и прочим селебрити. Благодаря безустанной работе папарацци мы имеем возможность наблюдать изменения в их внешности практически в режиме реального времени. Но мы также можем заметить среди них и тех, кто с течением времени, напротив, практически не меняется, словно они раскрыли тайну эликсира молодости или вовсе заключили сделку с дьяволом.