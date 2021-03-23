15 звезд, которые явно обладают уникальными генами вечной молодости
Время беспощадно ко всем, в том числе и к известным любимцам публики — разнообразным актерам, певцам и прочим селебрити. Благодаря безустанной работе папарацци мы имеем возможность наблюдать изменения в их внешности практически в режиме реального времени. Но мы также можем заметить среди них и тех, кто с течением времени, напротив, практически не меняется, словно они раскрыли тайну эликсира молодости или вовсе заключили сделку с дьяволом.
Нас в AdMe.ru изрядно впечатлило наглядное сравнение внешности некоторых звезд в начале 2000-х и сейчас, поэтому мы решили представить эти фотографии на ваш суд.
15. Томас Сангстер
14. Мишель Уильямс
13. Энрике Иглесиас
12. Тайра Бэнкс
11. Джей Зи
10. Дрю Бэрримор
9. Эдвард Нортон
8. Кристина Риччи
7. Эминем
6. Наоми Кэмпбелл
5. Джейсон Эрлз
4. Мила Кунис
3. Идрис Эльба
2. Кейт Хадсон
1. Адам Левин
Как считаете, кто еще из знаменитостей идеально дополнил бы этот список?
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