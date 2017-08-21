15 звезд, которых просто не узнать без макияжа

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Мы привыкли видеть голливудских звезд при полном параде: в дорогих нарядах и с идеальным мейкапом. Однако в реальной жизни они выглядят совсем иначе.

AdMe.ru собрал 15 ярких женщин, которые на своем примере доказали, что красота — это в первую очередь естественность.