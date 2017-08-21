15 звезд, которых просто не узнать без макияжа
Мы привыкли видеть голливудских звезд при полном параде: в дорогих нарядах и с идеальным мейкапом. Однако в реальной жизни они выглядят совсем иначе.
AdMe.ru собрал 15 ярких женщин, которые на своем примере доказали, что красота — это в первую очередь естественность.
Дрю Бэрримор
Кэти Холмс
Гвинет Пэлтроу
Линдси Лохан
Леди Гага
Эмилия Кларк
Галь Гадот
Кеша
Кара Делевинь
Дженнифер Энистон
Адель
Сальма Хайек
Софи Тернер
Ума Турман
Оливия Уайлд
Фото на превью DC Entertainment, Gal Gadot / instagram.com