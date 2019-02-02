15 звезд, которые своим внешним видом доказывают, что возраст — это просто цифра

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Глядя на некоторых звезд, мы думаем, что они познали секрет вечной молодости. Иначе как объяснить тот факт, что они выглядят лет на 10, а то и 20 моложе своего реального возраста? Недавно учеными было проведено исследование, которое подтвердило: люди стареют с разной скоростью. Причем скорость старения в основном зависит от внешних факторов, а не от генетики. Так что хорошая новость заключается в том, что можно выглядеть моложе, если регулярно заниматься спортом, правильно питаться, пользоваться услугами косметологов и отказаться от вредных привычек.

AdMe.ru сделал подборку свежих фотографий знаменитостей, которые поражают своим внешним видом, поскольку выглядят гораздо моложе своих лет.

1. Миранда Керр, 35 лет

Супермодели Миранде Керр уже 35, но благодаря ее «детскому» лицу, большим глазам и ямочкам на щеках в это весьма сложно поверить. Сейчас она мама двоих детей и одна из самых востребованных моделей.

2. Иман, 62 года

Cомалийская модель Иман не меняется годами. Музе легендарного Ива Сен-Лорана и вдове Дэвида Боуи в прошлом году исполнилось 63 года, хотя сложно поверить в то, что ей больше 40.

3. Эллен Пейдж, 31 год

Кажется, Эллен Пейдж практически не изменилась со времен фильма «Джуно», хотя с тех пор прошло уже 12 лет. Может быть, все дело в подростковом стиле одежды и минимальном макияже, но актриса выглядит совсем как школьница.

4. Кристи Бринкли, 63 года

Такое ощущение, что модель Кристи Бринкли научилась останавливать время. В свои 64 года она по-прежнему выглядит молодо и свежо. Скорее всего, ее секрет кроется в регулярных занятиях фитнесом. В 62 года Бринкли появилась на страницах спецвыпуска журнала Sports Illustrated в купальнике вместе со своими дочерьми.

5. Джейн Фонда, 81 год

В декабре легендарной актрисе исполнился 81 год, но она совершенно не выглядит на этот возраст. Джейн Фонда по-прежнему активно снимается в фильмах, недавно вышла комедия «Книжный клуб», где она сыграла одну из главных ролей.

6. Хайди Клум, 45 лет

45-летняя модель и мама четверых детей Хайди Клум выглядит просто великолепно. Недавно она объявила в своем инстаграме о помолвке с 29-летним музыкантом Томом Каулитцем.

7. Синди Кроуфорд, 52 года

Легендарная супермодель Синди Кроуфорд не устает удивлять своих поклонников отличной внешностью. Очень сложно поверить в то, что ей скоро исполнится 53 года и она мама 17-летней дочери.

8. Хэлли Берри, 52 года

Хэлли Берри — образец того, что благодаря регулярным физическим упражнениям можно обмануть время и в 50 с лишним лет выглядеть максимум на 40. Кроме того, актриса соблюдает достаточно жесткую диету с 22 лет — с момента, когда у нее диагностировали диабет.

9. Сальма Хайек, 52 года

Глядя на пляжные фотографии 52-летней Сальмы Хайек в ее инстаграме, сложно поверить, что актрисе больше 35. Кажется, что она почти не изменилась со времен культового фильма «От заката до рассвета».

10. Риз Уизерспун, 42 года

Риз Уизерспун 42 года, но выглядит она как старшая сестра своей 19-летней дочери. Вечно юная актриса практически не изменилась со времен «Блондинки в законе», хотя с момента выхода фильма прошло уже 18 лет.

11. Энди Макдауэлл, 60 лет

Когда смотришь на элегантную и стильную Энди Макдауэлл, практически невозможно принять тот факт, что ей исполнилось 60. Она не меняется на протяжении 20 с лишним лет и до сих пор в кино играет роли соблазнительных красоток.

12. Томас Сэнгстер, 28 лет

Актеру Томасу Сэнгстеру, известному по сериалу «Игра престолов» и фильму «Бегущий в лабиринте», скоро 30, но он с легкостью играет подростков. Это неудивительно, ведь выглядит он максимум лет на 20.

13. Джим Парсонс, 45 лет

Сложно поверить, но легендарному Шелдону из «Теории Большого взрыва» уже 45 лет. Когда он только начинал сниматься в сериале, ему было уже 33, и кажется, что с тех пор он совсем не изменился.

14. Сэмюэл Л. Джексон, 70 лет

Сэмюэлу Л. Джексону уже 70, но он больше похож на моложавого героя из «Криминального чтива», чем на дедушку. Актер активно ведет инстаграм, и его съемочный график расписан на месяцы вперед.