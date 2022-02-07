15 звезд, которые пожалели о сделанных косметических процедурах

Многие знаменитости признавали, что шли на косметические процедуры, чтобы сохранить молодость, или ложились под нож, чтобы избавиться от неуверенности в себе. И хотя многие из них довольны результатами, есть и те, кто пожалел о подобном вмешательстве и решил стареть естественно.

Мы в AdMe.ru составили список знаменитостей, которым больше нравится их натуральный внешний вид.

1. Кэмерон Диас

В интервью ET в 2014 году Кэмерон Диас рассказала, что раньше пробовала ботокс, но ей не понравились результаты процедуры: она не узнала свое новое лицо. С тех пор актриса выступает за естественное старение. Ей также нравятся ее мимические морщинки вокруг рта, которые говорят о том, что она «улыбалась всю свою жизнь».

2. Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу тоже делала ботокс. Актриса не выступает против других косметических процедур и, возможно, попробует еще какие-нибудь в будущем, но она не намерена снова делать инъекции этого препарата: по словам Гвинет, после них она «выглядела как ненормальная».

3. Кайли Дженнер

В юности Кайли Дженнер чувствовала себя неуверенно из-за тонких губ, поэтому, чтобы сделать их полнее, она решилась на инъекции и филлеры. И хотя ей не хотелось бы снова иметь тонкие губы, модель призналась, что в какой-то момент зашла слишком далеко. Это был болезненный опыт, и девушка не хотела бы повторить его в будущем.

4. Дженнифер Грей

Дженнифер Грей сделала ринопластику в 1989 году, через несколько лет после съемок в культовой мелодраме «Грязные танцы». Со временем актриса начала сожалеть о том, что изменила форму носа. Кроме того, Дженнифер винит операцию в том, что карьера после этого не заладилась.

5. Джессика Симпсон

Джессика Симпсон пробовала делать инъекции для увеличения губ, но в интервью журналу Glamour в 2006 году сказала, что почувствовала облегчение, когда эффект прошел. Ей не понравилось, как выглядели ее губы, и в будущем она не собирается повторять эту процедуру.

6. Джейми Ли Кертис

Джейми Ли Кертис, как и многие другие актрисы, экспериментировала с косметическими процедурами в прошлом. Но призналась, что ни одна из них не привела к тому результату, на который она надеялась. Вот почему актриса ратует за красивое старение.

7. Мелани Гриффит

Мелани Гриффит не осознавала того, что переборщила с пластическими операциями, пока окружающие не начали ей на это указывать. Эти комментарии задели Мелани, и она обратилась к другому врачу, который помог ей исправить результат некоторых процедур.

8. Ким Кардашьян

Ким Кардашьян призналась, что сделала электроэпиляцию, чтобы изменить линию роста волос. Она избавилась от пушка на лбу, но спустя годы ей перестал нравиться результат. Ким даже сказала, что скучает по этим детским волоскам, потому что они делали ее моложе.

9. Микки Рурк

Микки Рурк — еще один человек из списка знаменитостей, пожалевших о пластической операции. Он считает, что обратился «не к тому парню», поэтому результат процедур его не порадовал.

10. Линда Евангелиста

Линда Евангелиста сожалеет о косметической процедуре, в результате которой получила одутловатое лицо. Она сказала, что больше не чувствует себя прежней.

11. Крисси Тайген

В 2020 году Крисси Тайген удалила импланты, так как испытывала сложности с грудным вскармливанием. Она сказала, что основной причиной увеличения груди была ее модельная карьера.

12. Присцилла Пресли

Присцилла Пресли перенесла неудачную косметическую процедуру на лице, о которой она в итоге пожалела. Уколы оказались вредными и небезопасными, и актриса позже высказалась на эту тему.

13. Эшли Тисдейл

Эшли Тисдейл в конце концов решила удалить грудные импланты. В 2020 году она прошла обратную процедуру из-за некоторых нежелательных побочных эффектов.

14. Шер

Шер сказала, что из-за увеличения груди она стала выглядеть хуже, чем раньше. Процедура явно не дала того эффекта, на который рассчитывала знаменитая певица.

15. Николь Кидман

Николь Кидман пробовала ботокс, но ей показалось, что после процедуры ее лицо будто застыло. Актриса сказала, что больше не будет делать ничего подобного, потому что была счастлива, когда смогла «снова двигать своим лицом».