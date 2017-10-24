15 звезд, которые показали, как выглядели до того, как обрели славу

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Знаменитости редко балуют поклонников снимками тех лет, когда многие из них носили брекеты или очки. Но флешмоб #PuberMe, организованный американскими телезвездами, смог это исправить. И все ради благой цели: за каждую опубликованную в сети подростковую фотографию селебрити фонд AmeriCone Dream Fund перечисляет $ 1 долларов на помощь пострадавшим от ураганов в Пуэрто-Рико.

AdMe.ru выбрал 15 именитых личностей, которые не побоялись показаться забавными или слегка нелепыми, чтобы спасти чью-то жизнь.