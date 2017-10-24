15 звезд, которые показали, как выглядели до того, как обрели славу
Знаменитости редко балуют поклонников снимками тех лет, когда многие из них носили брекеты или очки. Но флешмоб #PuberMe, организованный американскими телезвездами, смог это исправить. И все ради благой цели: за каждую опубликованную в сети подростковую фотографию селебрити фонд AmeriCone Dream Fund перечисляет $ 1 долларов на помощь пострадавшим от ураганов в Пуэрто-Рико.
AdMe.ru выбрал 15 именитых личностей, которые не побоялись показаться забавными или слегка нелепыми, чтобы спасти чью-то жизнь.
Америка Феррера
Риз Уизерспун
Лина Хиди
Зои Салдана
Джейсон Айзекс
Сара Мишель Геллар
Маим Бялик
Розарио Доусон
Джейн Сеймур
Джулия Стайлз
Джастин Тимберлейк
Джессика Симпсон
Backstreet Boys
Роуз Макгоуэн
Оливия Уайлд
Фото на превью reesewitherspoon/instagram, eastnews