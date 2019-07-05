15 звезд, которые оказались детьми известных российских и советских актеров

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Все мы любим пересматривать фильмы, в которых блистают великолепная Ирина Алферова, обаятельный Семен Фарада, харизматичный Олег Табаков, несравненная Любовь Полищук и другие артисты, проверенные временем. Эти актеры могут похвастаться не только многочисленными ролями в кино, но и талантливыми и успешными детьми, которые связали свою жизнь с творчеством.

Мы в AdMe.ru решили узнать, чьи дети сегодня регулярно появляются на экранах в кино и телевизионных передачах.

1. Семен Фарада и его сын Михаил Полицеймако

Михаил Полицеймако — сын Семена Фарады и актрисы Театра на Таганке Марии Полицеймако. Изначально Михаил не собирался идти по стопам своих родителей, однако по совету матери решил попробовать поступить в театральный. Сегодня он востребован не только в кино, но и на телевидении.

2. Михаил Ефремов и его дети Никита и Николай Ефремовы

Всего у Михаила Ефремова 6 детей, двое из них, Никита и Николай, в выборе профессии последовали примеру своего отца. Старший сын, Никита, проявил себя не только в кино, но и в театре (с 2010 года состоит в труппе «Современника»). Известность к Николаю пришла в 2009 году после выхода фильма «Книга мастеров».

3. Александр Лыков и его сын Матвей Лыков

Александр Лыков, широко известный как исполнитель роли инспектора по прозвищу Казанова в «Улице разбитых фонарей», — счастливый семьянин и отец 2 детей. На счету его сына Матвея пока не так много фильмов, но особенно стоит отметить его главную роль в картине «Он — дракон». На сегодняшний день молодой человек является топ-моделью и постоянно выходит на подиумы Лондона, Токио и Парижа.

4. Роман Карцев и его сын Павел Кассинский

Свою карьеру сын Романа Карцева Павел Кассинский начинал с киножурнала «Ералаш». Возможно, свою дальнейшую судьбу Павел не собирался связывать с актерством, так как окончил медицинский вуз по специальности «фармацевт». Сегодня сын Романа Карцева известен по сериалам «Солдаты», «СашаТаня» и «Балабол».

5. Илья Олейников и его сын Денис Клявер

Денис Клявер — единственный сын звезды «Городка» Ильи Олейникова. Сегодня Денис — популярный певец, но иногда появляется и в кинокартинах. В основном его можно увидеть в камео («Моя прекрасная няня», «Невский. Проверка на прочность»). В 2018 году голосом Дениса разговаривал и пел Виктор Цой в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова.

6. Геннадий Нилов и его сын Алексей Нилов

Звезда фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов может похвастаться не менее талантливым сыном Алексеем Ниловым. Широкую известность ему принесла роль капитана милиции Ларина в «Улице разбитых фонарей». В 2006-м ему присвоили почетное звание «Заслуженный артист РФ».

7. Любовь Полищук и ее сын Алексей Макаров

Алексей Макаров родился в 1972 году в семье Любови Полищук и Валерия Макарова. Свою карьеру Алексей начинал в Театре им. Моссовета, однако вскоре ушел оттуда и полностью погрузился в мир кино. Первую главную роль он сыграл в 2004 году в драме «Личный номер».

8. Валерий Носик и его сын Александр Носик

Александр Носик — сын народного артиста РФ Валерия Носика и актрисы Марии Стерниковой. После окончания театрального института его сразу же пригласили в труппу Малого театра. В дальнейшем он заявил о себе и в кино, в частности в фильмах «Возвращение Мухтара», «В круге первом» и «Охота на изюбря».

9. Ирина Алферова и ее дочь Ксения Алферова

На счету Ксении Алферовой несколько десятков киноролей («Дежурный ангел — 2», «Дед Мороз. Битва магов»). Также Ксения уделяет время и помощи людям — вместе с супругом Егором Бероевым является соучредителем благотворительного фонда «Я есть!».

10. Федор Добронравов и его дети Виктор и Иван Добронравовы

Основоположником этой актерской династии стал народный артист РФ Федор Добронравов. Двое его сыновей Виктор и Иван уже знакомы зрителям по ярким ролям в кино. Игру Виктора можно увидеть в сериале «Интерны», фильмах «Рубеж», «Т-34», ну а Иван отметился в «Кадетстве», «Охоте на дьявола» и «Методе».

11. Олег Табаков и его сын Павел Табаков

Павел Табаков — предпоследний из 4 детей своего знаменитого отца. Он стал известен широкой публике после блестяще сыгранной роли великого князя Павла в сериале «Екатерина. Взлет». Также он отметился в картинах «Дуэлянт», «Тобол», «Мертвое озеро».

12. Вадим Михеенко и его сын Егор Бероев

Родители Егора Бероева — актеры Вадим Михеенко и Елена Бероева. Популярность к Егору пришла после выхода фильма «Турецкий гамбит», в котором ему досталась главная роль. В числе последних работ талантливого артиста — роли в фильмах «Адмиралъ», «Мамы», «Территория» и «Дед Мороз. Битва магов».

13. Василий Шукшин и его дочь Мария Шукшина

Мария, старшая дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной, известна не только как актриса, но и как телеведущая. На протяжении 15 лет она вела программу «Жди меня». Уже в 5 лет Мария сыграла дочь главных героев в фильме «Печки-лавочки», где в ролях отца и матери снимались ее реальные родители. Оценить талант Марии Шукшиной также можно в картинах «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Дорогая Маша Березина», «Похороните меня за плинтусом».

Как вы думаете, кто из этих актеров больше всего похож на своих родителей?