15+ звезд, которые не стесняются показать себя без макияжа и вдохновляют тысячи женщин

Бытует мнение, что женщины пользуются косметикой исключительно для того, чтобы произвести впечатление на окружающих. Однако исследования говорят об обратном: согласно опросу, 84 % женщин делают макияж исключительно для себя, поскольку он укрепляет их уверенность и самооценку. А некоторые и в этом не видят необходимости — даже среди мировых знаменитостей нашлось немало тех, кто в свободное от работы время отдыхает от косметики и не стесняется делиться с поклонниками своими «естественными» фото, воспевая натуральную красоту.

Мы в AdMe.ru сравнили, как выглядят звезды при полном параде и без грамма макияжа, но лишь для того, чтобы убедиться, что они вполне могли бы обойтись без косметики даже на красной дорожке.

1. Гвинет Пэлтроу

2. Галь Гадот

3. Алисса Милано

4. Дженнифер Гарнер

5. Камерон Диас

6. Лина Хиди

7. Лили Коллинз

8. Виктория Бекхэм

9. Кристен Белл

10. Лейтон Мистер

11. Элизабет Бэнкс

12. Нина Добрев

13. Джулианна Мур

14. София Вергара

15. Кэти Холмс

16. Наоми Уоттс