15+ звезд, которые изменили только одну деталь во внешности, а выглядят как другой человек
Мы привыкли, что звезды примеряют разные образы так часто, что не успеваешь опомниться. Однако мы и не задумывались, что для создания нового имиджа порой достаточно изменить одну деталь во внешности. А вот звезды и их стилисты уже давно прознали про эту фишку.
Мы в AdMe.ru решили поближе рассмотреть, как один нюанс может превратить практически в другого человека.
Брови Беллы Хадид
Челка Зоуи Дешанель
Усы Криса Эванса
Цвет волос Кендалл Дженнер
Борода Джейсона Момоа
Цвет глаз Канье Уэста
Брови Арианы Гранде
Челка Ланы Дель Рей
Цвет волос Зейна Малика
Стрижка Джоуи Кинг
Борода Роберта Паттинсона
Цвет волос Шарлиз Терон
Прическа Блейк Лайвли
Брови Кристен Стюарт
Цвет волос Джиджи Хадид
Усы и борода Дэйкра Монтгомери
Стрижка Кары Делевинь
На какие эксперименты с собственной внешностью вы решались?
AdMe/Кино/15+ звезд, которые изменили только одну деталь во внешности, а выглядят как другой человек
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