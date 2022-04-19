15+ звезд, которые изменили только одну деталь во внешности, а выглядят как другой человек

Мы привыкли, что звезды примеряют разные образы так часто, что не успеваешь опомниться. Однако мы и не задумывались, что для создания нового имиджа порой достаточно изменить одну деталь во внешности. А вот звезды и их стилисты уже давно прознали про эту фишку.