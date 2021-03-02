15 знаменитых женщин, которые намного старше своих партнеров
Женщины постарше точно знают, чего хотят, и не расходуют свою энергию понапрасну. Делясь своим жизненным опытом, они помогают партнерам расти и ставить новые цели. Они уверены в себе и всегда чувствуют себя в своей тарелке, а подобные качества привлекают людей. Все это может объяснить, почему многие знаменитые мужчины находятся в отношениях с женщинами, которые намного старше них.
Мы в AdMe.ru не можем налюбоваться на некоторые пары, в которых женщина старше, и хотим вам их показать.
1. Хайди Клум и Том Каулитц: 16 лет разницы
2. Меган Маллалли и Ник Офферман: 12 лет разницы
3. Приянка Чопра и Ник Джонас: 10 лет разницы
4. Джулианна Мур и Барт Фрейндлих: 9 лет разницы
5. Габриэль Юнион и Дуэйн Уэйд: 9 лет разницы
6. Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман: 13 лет разницы
7. Крис Дженнер и Кори Гэмбл: 25 лет разницы
8. Шакира и Жерар Пике: 10 лет разницы
9. Тина Тернер и Эрвин Бах: 17 лет разницы
10. Сьюзан Сарандон и Тим Роббинс: 12 лет разницы
11. Лиза Боне и Джейсон Момоа: 12 лет разницы
12. Тильда Суинтон и Сандро Копп: 18 лет разницы
13. Сэм Тейлор-Джонсон и Аарон Тейлор-Джонсон: 23 года разницы
14. Эллисон Дженни и Филип Джонкас: 20 лет разницы
15. Джоан Коллинз и Перси Гибсон: 32 года разницы
А у вас с супругом есть разница в возрасте?
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