15 знаменитых женщин, которые намного старше своих партнеров

Женщины постарше точно знают, чего хотят, и не расходуют свою энергию понапрасну. Делясь своим жизненным опытом, они помогают партнерам расти и ставить новые цели. Они уверены в себе и всегда чувствуют себя в своей тарелке, а подобные качества привлекают людей. Все это может объяснить, почему многие знаменитые мужчины находятся в отношениях с женщинами, которые намного старше них.