15+ знаменитых сцен из наших фильмов, в которые бы идеально вписались голливудские персонажи

Отечественные комедии и мелодрамы, которые мы и наши родители пересматривали уже десятки раз, до сих пор остаются любимыми, актуальными и вызывают лишь приятные эмоции. А реплики главных героев фильмов так прочно отпечатались в нашем сознании, что давно стали крылатыми фразами, без которых мы просто уже не можем описать ту или иную жизненную ситуацию. И даже когда мы смотрим зарубежные фильмы, некоторые герои и сцены в них нам уж очень сильно напоминают персонажей из отечественных фильмов, словно голливудские режиссеры случайно скопировали образы наших киногероев.

Мы в AdMe.ru не без доли иронии и щепотки юмора попробовали совместить легендарные сцены из нашего и голливудского кино, чтобы убедиться, насколько органично иностранные звезды могли бы вписаться в отечественные фильмы и сериалы.

1. «Значит, хорошие сапоги, надо брать!»

2. «Узнаю, кто из вас с отцом видится, — прокляну»

3. «Пароход-то хороший, только он воды боится!»

4. «Это задержание особо опасного преступника — музыканта вместе с двойником!»

5. «А я вот никогда замуж не выйду. Одному ведь лучше: хочу халву ем, хочу — пряники!»

6. «Едрид-мадрид...»

7.

«— Скажи мне, о Волька! Что означает слово „балда“?

— Понимаешь... Ну это вроде как мудрец».

8. «Муля, не нервируй меня!»

9. «Хочу жениха! Хочу богатства! Хочу! Хочу! Хочу!»

10.

«— Налетай! Торопись! Покупай живопись!

— Срамота!»

11. «Здесь есть только одна девушка! Это я!.. Ах! Ах!»

12. «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Мар­се — это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дела»

13. «Я не трус, но я боюсь!»

14. «Не учите меня жить, лучше помогите материально!»

15. «Царь, очень приятно!»

16. «Какая гадость эта ваша заливная рыба!»

17. «И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат... и меня вылечат»

18. «Вот так всегда: ходишь, ходишь в школу, а потом — бац! — и вторая смена!»