15+ знаменитых сцен из наших фильмов, в которые бы идеально вписались голливудские персонажи
Отечественные комедии и мелодрамы, которые мы и наши родители пересматривали уже десятки раз, до сих пор остаются любимыми, актуальными и вызывают лишь приятные эмоции. А реплики главных героев фильмов так прочно отпечатались в нашем сознании, что давно стали крылатыми фразами, без которых мы просто уже не можем описать ту или иную жизненную ситуацию. И даже когда мы смотрим зарубежные фильмы, некоторые герои и сцены в них нам уж очень сильно напоминают персонажей из отечественных фильмов, словно голливудские режиссеры случайно скопировали образы наших киногероев.
Мы в AdMe.ru не без доли иронии и щепотки юмора попробовали совместить легендарные сцены из нашего и голливудского кино, чтобы убедиться, насколько органично иностранные звезды могли бы вписаться в отечественные фильмы и сериалы.
1. «Значит, хорошие сапоги, надо брать!»
2. «Узнаю, кто из вас с отцом видится, — прокляну»
3. «Пароход-то хороший, только он воды боится!»
4. «Это задержание особо опасного преступника — музыканта вместе с двойником!»
5. «А я вот никогда замуж не выйду. Одному ведь лучше: хочу халву ем, хочу — пряники!»
6. «Едрид-мадрид...»
7.
«— Скажи мне, о Волька! Что означает слово „балда“?
— Понимаешь... Ну это вроде как мудрец».
8. «Муля, не нервируй меня!»
9. «Хочу жениха! Хочу богатства! Хочу! Хочу! Хочу!»
10.
«— Налетай! Торопись! Покупай живопись!
— Срамота!»
11. «Здесь есть только одна девушка! Это я!.. Ах! Ах!»
12. «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дела»
13. «Я не трус, но я боюсь!»
14. «Не учите меня жить, лучше помогите материально!»
15. «Царь, очень приятно!»
16. «Какая гадость эта ваша заливная рыба!»
17. «И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат... и меня вылечат»
18. «Вот так всегда: ходишь, ходишь в школу, а потом — бац! — и вторая смена!»
А какие еще вы знаете известные сцены из наших фильмов, в которые могли бы отлично вписаться герои зарубежных кинолент?