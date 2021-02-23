15 знаменитых красоток, которые совсем не стесняются своей седины

Для некоторых женщин седина — это признак старения, от которого они хотят как можно скорее избавиться. Но знаменитые женщины из нашей подборки не спешат к колористу, они вполне довольны своей внешностью и не стесняются серебристых прядей в волосах. Показывая всем себя настоящих, они таким образом помогают другим избавиться от комплексов.

Мы в AdMe.ru восхищаемся натуральной красотой знаменитостей, которые принимают свои возрастные изменения с гордо поднятой головой.

Наталья Водянова

Наталье 38 лет, она известная супермодель, которая выглядит шикарно, и ее ни капли не портят седые пряди в волосах. Напротив, они придают ее естественному образу еще больше шарма.

Алисса Милано

В свои 48 лет актриса Алисcа Милано очень хорошо выглядит и, как большинство женщин ее возраста, носит седину в волосах, но не торопится ее закрашивать.

Александра Грант

Александра — известная художница и возлюбленная Киану Ривза. «Я рано поседела, когда мне было чуть за 20. Красила волосы во все цвета, пока не перестала терпеть токсичность красок», — написала Грант в своем инстаграме.

Мерил Стрип

Невероятно талантливая Мерил Стрип принимает свои изменения и не прибегает ни к ботоксу, ни к покраске волос. Ей 71 год, и актриса не пытается замаскировать свой возраст, что заслуживает уважения.

Кейт Миддлтон

На волосах Кейт появляется седина. Несмотря на критику, королевская особа не боится показаться с неокрашенными корнями на публике.

Дженнифер Энистон

Актрисе легендарного сериала «Друзья» недавно исполнилось 52 года. Дженнифер Энистон окрашивает волосы, делая легкое мелирование, но тем не менее полностью седину это не скрывает.

Джуди Денч

Британской актрисе Джуди Денч уже 86 лет. Она совсем не закрашивает седину, и ей очень это идет. Сейчас даже сложно представить ее с каким-либо цветом волос.

Джейми Ли Кертис

Сложно поверить, но Джейми Ли Кертис уже 62 года. Многие помнят актрису по фильму «Правдивая ложь» с Арнольдом Шварценеггером. Она перестала окрашивать волосы и полюбила свою седину.

Сальма Хайек

«Горжусь своими седыми волосами». Именно так подписала свое фото 54-летняя Сальма Хайек. Актриса не спешит закрашивать седину, тем более что ей она нравится, ведь главное — быть довольной собой.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу в свои 48 лет осветляет волосы, но совершенно не стесняется опубликовать фото или появиться на публике с неокрашенными седыми волосами. Еще одна актриса, которая с годами становится только краше.

Хелен Миррен

75-летняя английская актриса Хелен Миррен признается, что ей очень нравится носить седые волосы. Нужно отдать должное актрисе, которая сделала выбор в пользу естественного старения.

Дженнифер Лопес

Сложно поверить, но Дженнифер Лопес уже 51 год, выглядит она просто шикарно. Несмотря на то что седеть певица начала очень рано, Дженнифер красит волосы, но не стесняется своей седины и смело публикует фото с серебром у корней.

Лили Аллен

Британская певица Лили Аллен часто публикует фото в социальной сети с сединой в волосах. Лили всего 35 лет, она рано начала седеть и не всегда успевает закрашивать белые волосы.

Шэрон Стоун

Этой красотке уже 62 года, и, несмотря на седой волос, она выглядит все так же шикарно. Шэрон Стоун — прямое доказательство того, что стареть можно красиво.

Ева Лонгория

«Отчаянная домохозяйка», 45-летняя Ева Лонгория смело публикует фото, где видна седина. А также делится советами в своем инстаграме, как в домашних условиях ее закрасить.