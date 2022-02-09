15 знаменитых кинопар, которые могли показать совсем другую историю, если бы были другого пола

В романтическом кино есть пары, известные на весь мир: Джек и Роза в «Титанике», например, или Белла и Эдвард из «Сумерек». За любовью этих героев затаив дыхание наблюдали сотни зрителей. Мы тоже видели эти фильмы неоднократно и запомнили их практически наизусть, и нам захотелось добавить в них что-то новенькое.