15 знаменитых кинопар, которые могли показать совсем другую историю, если бы были другого пола
В романтическом кино есть пары, известные на весь мир: Джек и Роза в «Титанике», например, или Белла и Эдвард из «Сумерек». За любовью этих героев затаив дыхание наблюдали сотни зрителей. Мы тоже видели эти фильмы неоднократно и запомнили их практически наизусть, и нам захотелось добавить в них что-то новенькое.
Поэтому мы в AdMe.ru, вооружившись фоторедакторами и помощью наших дизайнеров, поменяли влюбленных полом. Некоторые замены вызвали улыбку и смех, а иным героям так даже больше идет.
Джек и Роза, «Титаник»
Миа и Себастьян, «Ла-Ла Ленд»
Джон и Джейн Смит, «Мистер и миссис Смит»
Ник и Кэтрин, «Основной инстинкт»
Анастейша и Кристиан, «Пятьдесят оттенков серого»
Белла и Эдвард, «Сумерки»
Том и Саммер, «500 дней лета»
Джоэл и Клементина, «Вечное сияние чистого разума»
Вивьен и Эдвард, «Красотка»
Элиа Кодоньо и Лиза, «Укрощение строптивого»
Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг, «Секс в большом городе»
Джон и Элизабет, «Девять с половиной недель»
Эммелин и Ричард, «Голубая лагуна»
Дэвид и Элизабет, «Между небом и землей»
Ной и Элли, «Дневник памяти»
На какую привычную историю, но с другими героями вы бы посмотрели в кино?
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