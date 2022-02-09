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15 знаменитых кинопар, которые могли показать совсем другую историю, если бы были другого пола

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В романтическом кино есть пары, известные на весь мир: Джек и Роза в «Титанике», например, или Белла и Эдвард из «Сумерек». За любовью этих героев затаив дыхание наблюдали сотни зрителей. Мы тоже видели эти фильмы неоднократно и запомнили их практически наизусть, и нам захотелось добавить в них что-то новенькое.

Поэтому мы в AdMe.ru, вооружившись фоторедакторами и помощью наших дизайнеров, поменяли влюбленных полом. Некоторые замены вызвали улыбку и смех, а иным героям так даже больше идет.

Джек и Роза, «Титаник»

Миа и Себастьян, «Ла-Ла Ленд»

Джон и Джейн Смит, «Мистер и миссис Смит»

Ник и Кэтрин, «Основной инстинкт»

Анастейша и Кристиан, «Пятьдесят оттенков серого»

Белла и Эдвард, «Сумерки»

Том и Саммер, «500 дней лета»

Джоэл и Клементина, «Вечное сияние чистого разума»

Вивьен и Эдвард, «Красотка»

Элиа Кодоньо и Лиза, «Укрощение строптивого»

Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг, «Секс в большом городе»

Джон и Элизабет, «Девять с половиной недель»

Эммелин и Ричард, «Голубая лагуна»

Дэвид и Элизабет, «Между небом и землей»

Ной и Элли, «Дневник памяти»

На какую привычную историю, но с другими героями вы бы посмотрели в кино?

Фото на превью Pretty Woman / Touchstone Pictures and co-producers, LCLA / Broadimage / Broad Image / East News
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