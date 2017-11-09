Посмотрите, как круто выглядят эти 15 актрис в неожиданном образе блондинок
Блондинка — это состояние души. Но даже самые заядлые брюнетки стремятся хотя бы раз, пусть и ненадолго, но перейти на светлую сторону.
AdMe.ru представляет вам самых ярких звезд, которые решили расстаться с привычным обликом и ни разу не прогадали.
Эмилия Кларк
Энн Хэтэуэй
Рианна
Анджелина Джоли
Ким Кардашян
Кристен Стюарт
Дженнифер Лоуренс
Джессика Альба
Сальма Хайек
Пенелопа Крус
Эмма Уотсон
Кэти Перри
Линдси Лохан
Эль Фэннинг
Майли Сайрус
А на какие эксперименты с внешностью решались вы? Делитесь в комментариях!