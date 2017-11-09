Посмотрите, как круто выглядят эти 15 актрис в неожиданном образе блондинок

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Блондинка — это состояние души. Но даже самые заядлые брюнетки стремятся хотя бы раз, пусть и ненадолго, но перейти на светлую сторону.

AdMe.ru представляет вам самых ярких звезд, которые решили расстаться с привычным обликом и ни разу не прогадали.