15 знаменитых актрис, которые в начале своей карьеры работали моделями

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У каждой актрисы свой путь в большое кино. Кто-то начинает с театральной школы и работы в театре, кто-то — с работы в сериалах. AdMe.ru расскажет о 15 ярких кинозвездах, которые попали на большой экран с журнальных обложек.

1. Камерон Диас

Диас снималась в рекламе для Дома моды Calvin Klein, Levi’s, Coca-Cola и ряда глянцевых журналов. Ее кинокарьера началась неожиданно и стремительно пошла вверх после того, как она сыграла роль в фильме «Маска» в паре с Джимом Керри.

2. Шарлиз Терон

Шарлиз Терон начала свою модельную карьеру в 16 лет, заключив контракт с модельным агентством в Милане. После этого она переехала в США, где ее заметил голливудский агент. Первой серьезной киноработой актрисы стала роль в фильме «Адвокат дьявола».

3. Милла Йовович

Йовович начала карьеру модели в 12 лет. Она принимала участие в рекламных кампаниях L’Oreal, Revlon и Versace. Сегодня на счету Миллы много успешных киноработ, среди которых «Возвращение в Голубую лагуну», «Пятый элемент», «Обитель зла» и другие.

4. Хэлли Берри

Хэлли Берри пришла в кино из модельного бизнеса. Она стала первой афроамериканской представительницей США на «Мисс мира» в 1986-м, заняв 6-е место. Берри — обладательница «Оскара» за роль в фильме «Бал монстров» и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

5. Деми Мур

В 16 лет Деми Мур бросила школу ради работы в модельном агентстве. В 19 будущая кинозвезда снялась в откровенной фотосессии для журнала Penthouse. Актерскую карьеру Мур начала с работы в телесериале, потом был ряд работ в молодежных фильмах. Успех к актрисе пришел после роли в фильме «Привидение».

6. Ума Турман

В модельном бизнесе Ума Турман с 15 лет. За время карьеры модели она не раз снималась для журналов Vogue и Glamour. Знаменитой Ума проснулась после выхода на экран фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». А танец Турман в паре с Джоном Траволтой из этого фильма стал культовой сценой мирового кинематографа.

7. Ким Бейсингер

В 17 лет Ким Бейсингер победила в конкурсе красоты «Мисс Джорджия». Затем она приняла участие в конкурсе «Мисс Америка» и начала работать в модельном бизнесе. В начале 1970-х Бейсингер была одной из самых популярных американских моделей, ее фотографии можно было увидеть на обложках десятков модных журналов. В 1976 году, переехав в Лос-Анджелес, она начала играть небольшие роли в кино. Мировую славу Ким принесли картины «Никогда не говори никогда» из серии о Джеймсе Бонде и «9 1/2 недель» с Микки Рурком.

8. Моника Беллуччи

В 24 года Моника Беллуччи подписала контракт с модельным агентством в Милане. Сделав неплохую карьеру модели, она решила не останавливаться на достигнутом и начала сниматься в кино. Ее первой серьезной киноработой стала роль невесты Дракулы в фильме Фрэнсиса Форда Копполы.

9. Энди Макдауэлл

Макдауэлл было 20, когда ее приняли на работу во всемирно известное агентство Elite. Модельная карьера пошла в гору, фото Энди не сходили с обложек модных журналов. А актерский успех пришел к ней после роли в фильме Стивена Содерберга «Секс, ложь и видео».

10. Анджелина Джоли

Свою карьеру в модельном бизнесе Анджелина Джоли начала еще до окончания средней школы, когда ей было 16. Однако она быстро потеряла интерес к этому делу и начала достаточно успешную актерскую карьеру.

11. Джейн Фонда

До карьеры актрисы Джейн Фонда была моделью и дважды снялась для обложки Vogue. Кинозвездой Фонда стала в 1960-х, снявшись в «Барбарелле» и «Кошке Баллу».

12. Лив Тайлер

В 14 лет по инициативе матери Лив Тайлер начала проходить всевозможные модельные кастинги и вскоре стала все чаще появляться на обложках глянцевых журналов. Актерская карьера у Лив началась в 19, когда она снялась в главной роли в «Ускользающей красоте» у легендарного Бертолуччи.

13. Шэрон Стоун

В 17 лет Стоун заключила контракт с модельным агентством. Она жила в Париже и Милане и активно снималась для обложек журналов и в рекламе. В 22 года Шэрон оставила модельную карьеру в Европе и приехала в США, чтобы стать актрисой. Настоящую славу и признание Стоун принесла актерская работа в «Основном инстинкте».

14. Джессика Лэнг

В юности Джессика Лэнг подрабатывала в качестве модели. В модельном агентстве ее фотографию увидел продюсер «Кинг-Конга»: он искал актрису на главную роль и предложил девушке попробовать свои силы. Лэнг сыграла кричащую девочку, когда ей было 27 лет, и это стало стартом ее актерской карьеры.

15. Дженнифер Лоуренс

Карьеру модели Дженнифер Лоуренс начала, когда ей было 12 лет. Сегодня актрисе 26, и кинокритики называют ее одной из значительных актрис своего поколения. На счету Лоуренс «Оскар» и три «Золотых глобуса».