15 знаменитостей, которым за 80, но держатся они молодцом

Все мы знаем, что время не щадит никого, но эти знаменитости демонстрируют, что стареть можно изящно, оставаясь большими жизнелюбами. Бетти Уайт, которой исполнилось 99 лет в январе, до сих пор отпускает шуточки, и наше восхищение ею безгранично. Джейн Фонда в свои 83 года остается настоящей красавицей, и все фильмы, в которых она играет, обречены на успех.

AdMe.ru сделал подборку из 15 знаменитостей в возрасте от 80. Они учат нас элегантности, любви к работе и позитивному настрою, которые помогают выигрывать в схватке со временем.

1. Бетти Уайт, 99 лет

Настоящая легенда Бетти Уайт отпраздновала свой 99-й день рождения в начале этого года. В чем ее секрет? Она оптимистка, какой была и всегда.

2. Джейн Фонда, 83 года

В 1960-х Джейн Фонда была звездой кино мирового уровня. Сейчас особо ничего не изменилось. Она все так же прекрасно выглядит во многом благодаря своим регулярным тренировкам. Ее видеокассета «Тренировка с Джейн Фондой» остается одним из самых популярных видео в этой категории. Что касается ее актерской игры, то, например, сериал «Грейс и Фрэнки», в котором она исполняет одну из ролей, также стал хитом.

3. Брижит Бардо, 86 лет

Бывшая актриса оставила также свое наследие и в области моды. «Вырез Бардо» назван в ее честь, он открывает шею и оба плеча.

4. Йоко Оно, 88 лет

В свои 88 лет вдова бывшего участника «Битлз» Джона Леннона, Йоко Оно, все так же элегантна. Правда, в последнее время она проводит дни в основном дома.

5. Софи Лорен, 86 лет

Мы должны признать, что с каждым годом Софи Лорен становится все обворожительнее. После 11-летнего перерыва она вернулась в киноиндустрию, чтобы сняться в фильме своего сына для Netflix «Вся жизнь впереди».

6. Джек Николсон, 83 года

Киноиндустрия не была бы такой, какой мы ее знаем, если бы в ней не было Джека Николсона. Его впечатляющая карьера насчитывает несколько десятилетий, так что неудивительно, что он стал актером, которого чаще других номинировали на премию «Оскар». Всего у него 3 победы и 12 номинаций.

7. Морган Фримен, 83 года

Любой узнает характерный голос Моргана Фримена. Актер состарился красиво и в свои 83 продолжает сниматься.

8. Том Джонс, 80 лет

У сэра Тома Джонса еще хватает энергии, чтобы петь и работать. В настоящее время он является одним из наставников шоу «Голос» в Великобритании.

9. Тина Тернер, 81 год

Музыкальная легенда все так же красива, как и 30 лет назад. И хотя певица дает концерты не так активно, как раньше, она совершила несколько выходов в свет для своей автобиографии, а еще ей посвятили мюзикл.

10. Мартин Шин, 80 лет

Обладатель премий «Эмми» и «Золотой глобус» Мартин Шин всю свою жизнь посвятил кино. И даже сейчас, в 80 лет, он все еще снимается в кино.

11. Джуди Денч, 86 лет

Отлично известная по своей работе в театре и фильмам про Джеймса Бонда, Джуди Денч считается великой актрисой с мировым именем. И она даже не задумывается о пенсии в обозримом будущем.

12. Чак Норрис, 80 лет

Чак Норрис всю свою жизнь посвятил боевым искусствам и кино. Каким-то образом ему до сих пор удается выглядеть свежим и сильным, будто ему 40.

13. Ракель Уэлч, 80 лет

Какое слово лучше всего описывает актрису Ракель Уэлч? «Сногсшибательная»! Она красива как никогда, а занятия спортом для нее — вторая натура: однажды она сказала, что занимается йогой по полтора часа каждый день.

14. Аль Пачино, 80 лет

Аль Пачино не нуждается в представлении. В свои 80 великий актер блистает в телесериале «Охотники».

15. Джули Эндрюс, 85 лет

Звезда фильма «Мэри Поппинс» выглядит шикарно даже сейчас, когда ей 85. Она до сих пор работает. Она озвучивает рассказчицу, леди Уистлдаун, в хитовом сериале Netflix «Бриджертоны».