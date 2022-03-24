15 знаменитостей, которым в 2022 году исполняется 50, что совершенно неожиданно для нас

Если в юности нам нравились те или иные музыкальные исполнители или актеры, то мы до дыр заслушивали песни и засматривали фильмы с их участием. И в памяти они так и остались теми молодыми и мегапопулярными звездами. Сложно поверить, но многим нашим кумирам вот-вот стукнет 50. Среди них Эминем, Марлон Уэйанс и другие.

Мы в AdMe.ru решили рассказать, кто в 2022 году отметит 50-летний юбилей, и снова убедились, как же быстро и незаметно летит время.

Марлон Уэйанс

Этот американский актер, продюсер, режиссер и сценарист известен по фильмам «Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале», «Очень страшное кино», «Без чувств», «Белые цыпочки», «Бросок кобры» и другие. Актер прекрасно играет не только комедийных персонажей, но и драматических. Например, в кинокартине «Реквием по мечте» — фильме, который до сих пор будоражит умы зрителей.

Тэнди Ньютон

Первой ролью для актрисы Тэнди Ньютон стала главная роль в фильме «Флирт», который дал старт карьере и для Николь Кидман. Мировую популярность Ньютон принесла роль в боевике «Миссия невыполнима — 2». Также она снималась в кинолентах «Столкновение», «В погоне за счастьем» и в сериале «Мир Дикого Запада».

Идрис Эльба

Этот британский актер с выразительным взглядом массовому зрителю известен по таким картинам, как «28 недель спустя», «Рок-н-ролльщик», «Форсаж: Хоббс и Шоу», трилогии «Тор». Помимо того, что актер стал частью кинематографической вселенной Marvel, он одолжил свой голос нескольким анимационным персонажам и получил «Золотой глобус» за роль лондонского детектива в сериале «Лютер».

София Вергара

Колумбийско-американская актриса начала карьеру модели и обрела популярность в Южной Америке, снявшись в рекламном ролике Pepsi. Как киноактриса София чаще играет роли второго плана в комедиях и приключенческих фильмах. Но именно благодаря им она смогла 4 раза стать номинанткой на премию «Золотой глобус». А еще Вергара много снимается на телевидении и неоднократно становилась самой высокооплачиваемой актрисой американского ТВ.

Жан Дюжарден

Французский комик и актер получил известность благодаря исполнению роли агента 117 в одноименных фильмах, а также участию в таких картинах, как «99 франков», «Волк с Уолл-стрит», «Охотники за сокровищами» и других. Чаще всего на экране Жан Дюжарден предстает в образе неисправимых романтиков и уверенных в себе мужчин. Кстати, актер является лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA.

Лесли Манн

Лесли Манн больше известна благодаря комедийным проектам. В 2012 году журнал Elle даже назвал ее «Королевой комедий в Голливуде». Зрители запомнили актрису по таким фильмам, как «Кабельщик», «Джордж из джунглей», «Большой папа», «Сорокалетний девственник» и другие.

Ребекка Ромейн

В начале своего творческого пути Ребекка Ромейн рекламировала купальники в издании Sports Illustrated. Затем она сотрудничала с брендом Victoria’s Secret и другими и выступала в качестве модели. Ну а кинозрителю актриса запомнилась благодаря роли мутанта Мистик в фильме «Люди Икс», именно эта роль принесла ей мировую известность.

Эминем

Трудно поверить, что кумиру молодежи начала двухтысячных в этом году исполнится 50 лет. О его музыкальных достижениях можно говорить долго, достаточно сказать, что журнал Rolling Stone провозгласил Эминема «Королем хип-хопа». Как актера зрители помнят его благодаря полубиографической картине «8 миля». Рэпер записал несколько новых треков для картины, включая «Lose Yourself», который получил премию «Оскар» за лучшую песню к фильму.

Кармен Электра

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Кармен Электра — одна из самых знаменитых и популярных личностей шоу-бизнеса. Она активно снимается в рекламе, ведет различные телешоу, снимается в клипах и кино. А популярность у кинозрителей она завоевала благодаря съемкам в фильме «Спасатели Малибу», в котором актриса заменила Памелу Андерсон.

Майя Рудольф

В творческой биографии актрисы более сотни ролей в телевизионных и кинопроектах. Среди них такие картины, как «В лучшем мире», «Дюплекс», «50 первых поцелуев», «Одноклассники», «Девичник в Вегасе» и другие. А в начале кинокарьеры Майя Рудольф входила в постоянный актерский состав телешоу «Субботним вечером в прямом эфире» («Saturday Night Live»).

Габриэль Юнион

В 2003 году в фильме «Избавьте нас от Евы» Габриэль сыграла одну из своих первых главных ролей. После этого ее стали чаще приглашать в кино, а зрителю она запомнилась работой в таких картинах, как «10 причин моей ненависти», «Плохие парни — 2», «Это все она», «Добейся успеха», «От колыбели до могилы».

Джон Чо

Этот американский актер корейского происхождения снимался в «Американском пироге», «Анатомии страсти», «Звездном пути», но большинству зрителей известен как один из главных героев серии фильмов «Гарольд и Кумар».

Элизабет Беркли

Элизабет Беркли массовому зрителю известна по фильму «Шоугелз», который, хоть и пользовался большой популярностью и имел успех в прокате, получил негативные оценки критиков. К тому же фильм был выдвинут на 13 номинаций премии «Золотая малина», одержав победу в 7 (в том числе в категориях «Худший фильм» и «Худшая актриса»). Стоит отметить, что до этого актриса участвовала в съемках весьма популярных проектов, среди которых «Спасатели Малибу», а после «Шоугелз» снималась в сериалах «CSI: Место преступления», «Закон и порядок», «Без следа» и других.

Таркан

Этого исполнителя помнят все любители музыки начала двухтысячных. Самыми популярными песнями, звучавшими из всех утюгов, были такие синглы, как «Dudu» и «Şımarık». Певец до сих пор выступает, издает новые альбомы и пользуется огромной популярностью у себя на родине. Вот вам парочка фактов о Таркане: он единственный артист, который добился известности в Европе, не спев ни одной песни на английском языке. Также он стал первым и единственным музыкальным исполнителем из Турции, получившим премию «The World Music Awards».

Дита фон Тиз

Многие слышали ее имя, но немногие знают, кто она и чем занимается. Дита фон Тиз — американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, фотомодель, певица и актриса. Ей приписывают повторную популяризацию этого жанра танцевального искусства, за что она получила прозвище Королева Бурлеска. Также артистка часто появляется в списках самых стильно одетых знаменитостей, является частой гостьей на показах мод.