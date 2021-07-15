15 знаменитостей, которых вы вряд ли заметили в популярных фильмах

А вы знали, что исполнитель роли Бэтмена Кристиан Бейл сыграл однажды в советском фильме? Или что Леди Гага как актриса дебютировала в сериале «Клан Сопрано»? Иногда кажется, что про некоторых знаменитостей и культовые фильмы мы уж точно знаем все, но в жизни всегда есть место сюрпризу.

Мы в AdMe.ru покопались в недрах Всемирной сети и обнаружили ну очень неожиданные роли звезд.

Мила Кунис

Совсем юная Мила Кунис (тогда ей было 15) сыграла вместе с Анджелиной Джоли в байопике «Джиа». Причем девушки исполнили роль одного и того же персонажа — супермодели по имени Джиа Каранджи, но в разном возрасте.

Кристиан Бейл

Один из первых фильмов Кристиана Бейла — картина «Мио, мой Мио» совместного производства СССР, Швеции и США. Фильм был снят по одноименной сказке Астрид Линдгрен еще при жизни великой писательницы. Будущая звезда Голливуда играет там мальчика Юм-Юма — друга главного героя.

Бри Ларсон

Очаровательный «Капитан Марвел» начала свою карьеру еще в детстве. Ее можно заметить в известном фильме «Из 13 в 30». Там 15-летняя Бри сыграла эпизодическую роль одной из «цыпочек» в школьной свите главной антагонистки Люси Том-Том Уайман.

Билл Найи

Актер известен по ролям в фильмах «Рок-волна», «Реальная любовь», «Другой мир». Оказывается, он играл еще в «Пиратах Карибского моря» и в «Гарри Поттере». В первом он исполнил роль капитана Дейви Джонса, но узнать его практически невозможно: всему виной грим. А во втором он предстал в образе министра магии Руфуса Скримджера.

Люк Перри

Многим Люк Перри запомнился как харизматичный Дилан Маккей из сериала «Беверли-Хиллз, 90210». Но не все заметили красавца-актера в фильме «Пятый элемент»: там он сыграл совсем небольшую роль.

Кейт Бланшетт

В одной из сцен фильма «Типа крутые легавые» один из персонажей общается со следователем, которая одновременно является его бывшей девушкой. Ее играет Кейт Бланшетт. Почему же мы не узнали актрису? Просто ее героиня одета в этой сцене в костюм химзащиты. Но если приглядеться, опознать Кейт можно по ее эльфийским глазам.

Донал Глисон

Расчетливый и целеустремленный генерал Армитаж Хакс из саги «Звездные войны» предстает куда большим злодеем, чем мятущийся сын принцессы Леи Кайло Рен. В нем не так просто опознать доброго и внимательного Билла Уизли из «Гарри Поттера».

Хьюго Уивинг

Несмотря на то что главный герой картины «V — значит вендетта» должен был все время носить маску Гая Фокса, создатели фильма решили позвать на его роль большую звезду. Выбор пал на Джеймса Пьюрфоя, однако во время съемок с ним по неизвестной причине расторгли контракт. На замену позвали Хьюго Уивинга — да-да, того самого агента Смита и эльфа Элронда.

Бен Аффлек

Сейчас Бен Аффлек — звезда первого эшелона, но на заре своей карьеры он снялся в крошечной роли в фильме «Баффи — истребительница вампиров». Актер сыграл баскетболиста, а его единственную короткую реплику продублировали. Сейчас он вспоминает об этом с улыбкой.

Ричард Армитидж

Мировую известность Армитиджу принесла роль Торина Дубощита — короля гномов из кинотрилогии Питера Джексона «Хоббит». Однако задолго до этого он успел появиться в голливудском блокбастере. Он сыграл одного из пилотов Набу в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».

Питер Джексон

Режиссер Питер Джексон исполнил сразу 3 роли в своей кинотрилогии «Властелин колец». В первой части он предстал в образе жителя маленького городка, где располагалась таверна «Гарцующий пони». Во второй — в роли солдата, защищающего Рохан, а в третьей он стал пиратом из Умбара.

Леди Гага

Леди Гага впервые появилась на экране задолго до того, как получила свой звучный псевдоним. Ее можно увидеть в третьем сезоне «Клана Сопрано» в крошечной роли девушки из бассейна.

Дэвид Тьюлис и Джейсон Айзекс

Когда-то гриффиндорец Римус Люпин и выпускник Слизерина Люциус Малфой были приятелями и сражались плечом к плечу. Если вы, конечно, узнаете этих персонажей поттерианы в героях фильма «Сердце дракона», вышедшего на экраны в 1996 году. Дэвид Тьюлис, известный по роли профессора-оборотня, сыграл там короля Эйнона, а Джейсон Айзекс (отец зазнайки Драко) — лорда Фелтона.

Ричард Брэнсон

Легендарного предпринимателя заметить в фильме о Джеймсе Бонде очень сложно. И тем не менее он там есть. Ричард появляется в ленте «Казино „Рояль“» в эпизодической роли персонажа, которого обыскивают в аэропорту Майами.

Меган Маркл

Герцогиня Сассекская известна по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры». Но в 2010 году она появилась в большом кино. В фильме «Помни меня» девушка сыграла эпизодическую роль барменши, которую, кстати, тоже зовут Меган.