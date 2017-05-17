15 знаменитостей, которых вы вряд ли помните молодыми
Некоторые известные люди достигают пика своей карьеры, играют свои лучшие роли и пишут великие произведения уже в довольно солидном возрасте. Современному поколению порой даже трудно представить, какими их кумиры были в свои юные годы.
AdMe.ru собрал для вас ранние фотографии знаменитостей, которые непременно вас удивят.
Кристоф Вальц
Майкл Гэмбон
Джейн Фонда
Кристофер Ли
Стив Бушеми
Джоан Роулинг
Майкл Кейн
Сильвестр Сталлоне
Элтон Джон
Томми Ли Джонс
Донателла Версаче
Патрик Стюарт
Дастин Хоффман
Кристофер Ллойд
Владимир Познер
Фото на превью pozneronline