15+ знаменитостей, которых мы подогнали под стандарт золотого сечения. И теперь нам стало ясно, что красота не всегда идеальна

Восприятие человеческой красоты менялось с каждым новым столетием. С давних времен людям известен стандарт золотого сечения , который является критерием совершенства в искусстве и архитектуре. Многие древнегреческие скульптуры и полотна известных мастеров живописи были созданы как раз с использованием правила гармонического деления.

Мы в AdMe.ru решились провести эксперимент, который наглядно показал, у кого из знаменитостей действительно идеальные пропорции лица с точки зрения науки. Оказалось, что большинство селебрити далеко не совершенны, но именно в этом их уникальность и красота. А в бонусе мы покажем, как преображали известных людей с помощью маски золотого сечения.