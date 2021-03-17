15+ знаменитостей, которых мы подогнали под стандарт золотого сечения. И теперь нам стало ясно, что красота не всегда идеальна
Восприятие человеческой красоты менялось с каждым новым столетием. С давних времен людям известен стандарт золотого сечения, который является критерием совершенства в искусстве и архитектуре. Многие древнегреческие скульптуры и полотна известных мастеров живописи были созданы как раз с использованием правила гармонического деления.
Мы в AdMe.ru решились провести эксперимент, который наглядно показал, у кого из знаменитостей действительно идеальные пропорции лица с точки зрения науки. Оказалось, что большинство селебрити далеко не совершенны, но именно в этом их уникальность и красота. А в бонусе мы покажем, как преображали известных людей с помощью маски золотого сечения.
1. Анджелина Джоли
2. Дженнифер Энистон
3. Том Харди
4. Ким Кардашьян
5. Мадонна
6. Том Круз
7. Крис Хемсворт
8. Дженнифер Лоуренс
9. Джулия Робертс
10. Роберт Паттинсон
11. Эмма Уотсон
12. Шарлиз Терон
13. Джейк Джилленхол
14. Джиллиан Андерсон
15. Скарлетт Йоханссон
16. Джейсон Момоа
17. Дженнифер Лопес
18. Марго Робби
19. Брэд Питт
Бонус: так выглядел процесс преображения знаменитостей
Как вы считаете, у кого из звезд самое привлекательное лицо, даже если оно не соответствует стандартам золотого сечения?