15+ наиболее привлекательных звезд по мнению обычных людей, а не экспертов из модного глянца

Многие журналы составляют свои рейтинги наиболее привлекательных знаменитостей. Но у обычных людей порой совсем другое мнение, которое не совпадает с тем, что транслируется со страниц глянца. В одной из соцсетей пользователи решили сами составить топ симпатичных для них звезд.

Мы в AdMe.ru даже предположить не могли, каким будет этот список: кто в нем будет в лидерах голосования, кто в середине, а кто в конце. Итоги нас слегка озадачили.

15. Натали Портман

Я думаю, что она в плане внешности — как современная Одри Хепберн. Красивая и со стилем. © yve99 / Reddit

14. Мила Кунис

Она мне не нравилась, пока я не увидел ее в фильме «В пролете». В этот момент я понял, что ошибался. © better_mousetrap / Reddit

У нее потрясающий голос! Звучит немного мрачно, но не слишком низко. Такой мягкий и дружелюбный, при этом наполненный смыслом. © TheCatInTheHatThings / Reddit

13. Ева Грин

12. Карен Гиллан

Я видел ее в жизни. Сразу возникло ощущение, будто передо мной особа королевских кровей. © gracecrausen / Reddit

11. Марго Робби

Я надеюсь, что в параллельной вселенной есть временная шкала, в которой мы с Марго счастливы в браке и у нас много детей. © Accurate_Interview10 / Reddit

Ее черты лица идеальны, это невероятно. © azzzzorahai / Reddit

10. Мэтт Бомер

В «Белом воротничке» нет ни одной сцены или ракурса, где он не выглядит так, словно его создали небеса в мерцающем солнечном свете. © Сamlop / Reddit

9. Дэнни Де Вито

Если бы у меня была хотя бы половина личности Дэнни Де Вито, я был бы великим человеком. © Zii-Bot / Reddit

Он на самом деле довольно привлекателен, но в странном смысле. Он — личность, и у него чудесная улыбка. © _Throwgali_ / Reddit

8. Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл поразила меня в фильме «Ван Хельсинг». Даже не следил за сюжетом кино, только за ней. © whitecorn / Reddit

7. Мариса Томей

Сейчас все знают ее по роли тетушки Мэй, тети Человека-паука. Но вспомните, какую красотку она играла в фильме «Эта дурацкая любовь»! © Alonso81687 / Reddit

6. Дженнифер Коннелли

Я завидовал Полу Беттани, потому что Элизабет Олсен играла его экранную жену. Но потом я узнал, кто его настоящая жена... © Beatupmymenweek / Reddit

5. Моника Беллуччи

Люблю ее роль королевы в фильме «Братья Гримм». Ее легко можно назвать самой красивой женщиной на всей Земле. © godhateswolverine / Reddit

4. Ана де Армас

Я не удивлюсь, если узнаю, что ее родители были самыми красивыми людьми в мире до рождения Аны. © Stillwindows95 / Reddit

3. Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс

2. Генри Кавилл

Я никогда не встречал знаменитостей с такой универсальной привлекательностью. Мне кажется, Кавилл нравится абсолютно каждому. И это прекрасно. © TheFlyingBogey / Reddit

Дело в том, что Генри Кавилл не только очень красив, но также умен, харизматичен и производит впечатление искренне милого. © grizznuggets / Reddit

1. Майкл Фассбендер

Если персонаж комиксов считается, то примите мой голос. Я думаю, что Майкл Фассбендер был восхитительным Магнето в фильмах «Люди Икс». © Use_Your_Turn_Signal / Reddit