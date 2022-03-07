15+ наиболее привлекательных звезд по мнению обычных людей, а не экспертов из модного глянца
Многие журналы составляют свои рейтинги наиболее привлекательных знаменитостей. Но у обычных людей порой совсем другое мнение, которое не совпадает с тем, что транслируется со страниц глянца. В одной из соцсетей пользователи решили сами составить топ симпатичных для них звезд.
Мы в AdMe.ru даже предположить не могли, каким будет этот список: кто в нем будет в лидерах голосования, кто в середине, а кто в конце. Итоги нас слегка озадачили.
15. Натали Портман
- Я думаю, что она в плане внешности — как современная Одри Хепберн. Красивая и со стилем. © yve99 / Reddit
14. Мила Кунис
- Она мне не нравилась, пока я не увидел ее в фильме «В пролете». В этот момент я понял, что ошибался. © better_mousetrap / Reddit
- У нее потрясающий голос! Звучит немного мрачно, но не слишком низко. Такой мягкий и дружелюбный, при этом наполненный смыслом. © TheCatInTheHatThings / Reddit
13. Ева Грин
- Моя любимая девушка Бонда. © harbinger_CHI / Reddit
- Ее химия с Дэниелом Крейгом в «Казино „Рояль“» была фантастической. © zarium / Reddit
12. Карен Гиллан
- Я видел ее в жизни. Сразу возникло ощущение, будто передо мной особа королевских кровей. © gracecrausen / Reddit
11. Марго Робби
- Я надеюсь, что в параллельной вселенной есть временная шкала, в которой мы с Марго счастливы в браке и у нас много детей. © Accurate_Interview10 / Reddit
- Ее черты лица идеальны, это невероятно. © azzzzorahai / Reddit
10. Мэтт Бомер
- В «Белом воротничке» нет ни одной сцены или ракурса, где он не выглядит так, словно его создали небеса в мерцающем солнечном свете. © Сamlop / Reddit
9. Дэнни Де Вито
- Если бы у меня была хотя бы половина личности Дэнни Де Вито, я был бы великим человеком. © Zii-Bot / Reddit
- Он на самом деле довольно привлекателен, но в странном смысле. Он — личность, и у него чудесная улыбка. © _Throwgali_ / Reddit
8. Кейт Бекинсейл
- Кейт Бекинсейл поразила меня в фильме «Ван Хельсинг». Даже не следил за сюжетом кино, только за ней. © whitecorn / Reddit
7. Мариса Томей
- Сейчас все знают ее по роли тетушки Мэй, тети Человека-паука. Но вспомните, какую красотку она играла в фильме «Эта дурацкая любовь»! © Alonso81687 / Reddit
6. Дженнифер Коннелли
- Я завидовал Полу Беттани, потому что Элизабет Олсен играла его экранную жену. Но потом я узнал, кто его настоящая жена... © Beatupmymenweek / Reddit
5. Моника Беллуччи
- Люблю ее роль королевы в фильме «Братья Гримм». Ее легко можно назвать самой красивой женщиной на всей Земле. © godhateswolverine / Reddit
4. Ана де Армас
- Я не удивлюсь, если узнаю, что ее родители были самыми красивыми людьми в мире до рождения Аны. © Stillwindows95 / Reddit
3. Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс
- А конкретнее: Брендан Фрейзер в фильме «Джордж из джунглей» и Рэйчел Вайс в картине «Мумия». © tallgeese333 / Reddit
- Рэйчел Вайс из «Мумия возвращается» с ее темными тенями для век и длинными вьющимися волосами не дает мне покоя с 15 лет. © Dynasty2201 / Reddit
2. Генри Кавилл
- Я никогда не встречал знаменитостей с такой универсальной привлекательностью. Мне кажется, Кавилл нравится абсолютно каждому. И это прекрасно. © TheFlyingBogey / Reddit
- Дело в том, что Генри Кавилл не только очень красив, но также умен, харизматичен и производит впечатление искренне милого. © grizznuggets / Reddit
1. Майкл Фассбендер
- Если персонаж комиксов считается, то примите мой голос. Я думаю, что Майкл Фассбендер был восхитительным Магнето в фильмах «Люди Икс». © Use_Your_Turn_Signal / Reddit
А кого еще вы бы внесли в этот список?
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