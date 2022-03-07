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15+ наиболее привлекательных звезд по мнению обычных людей, а не экспертов из модного глянца

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Многие журналы составляют свои рейтинги наиболее привлекательных знаменитостей. Но у обычных людей порой совсем другое мнение, которое не совпадает с тем, что транслируется со страниц глянца. В одной из соцсетей пользователи решили сами составить топ симпатичных для них звезд.

Мы в AdMe.ru даже предположить не могли, каким будет этот список: кто в нем будет в лидерах голосования, кто в середине, а кто в конце. Итоги нас слегка озадачили.

15. Натали Портман

  • Я думаю, что она в плане внешности — как современная Одри Хепберн. Красивая и со стилем. © yve99 / Reddit

14. Мила Кунис

  • Она мне не нравилась, пока я не увидел ее в фильме «В пролете». В этот момент я понял, что ошибался. © better_mousetrap / Reddit
  • У нее потрясающий голос! Звучит немного мрачно, но не слишком низко. Такой мягкий и дружелюбный, при этом наполненный смыслом. © TheCatInTheHatThings / Reddit

13. Ева Грин

12. Карен Гиллан

  • Я видел ее в жизни. Сразу возникло ощущение, будто передо мной особа королевских кровей. © gracecrausen / Reddit

11. Марго Робби

  • Я надеюсь, что в параллельной вселенной есть временная шкала, в которой мы с Марго счастливы в браке и у нас много детей. © Accurate_Interview10 / Reddit
  • Ее черты лица идеальны, это невероятно. © azzzzorahai / Reddit

10. Мэтт Бомер

9. Дэнни Де Вито

  • Если бы у меня была хотя бы половина личности Дэнни Де Вито, я был бы великим человеком. © Zii-Bot / Reddit
  • Он на самом деле довольно привлекателен, но в странном смысле. Он — личность, и у него чудесная улыбка. © _Throwgali_ / Reddit

8. Кейт Бекинсейл

7. Мариса Томей

6. Дженнифер Коннелли

  • Я завидовал Полу Беттани, потому что Элизабет Олсен играла его экранную жену. Но потом я узнал, кто его настоящая жена... © Beatupmymenweek / Reddit

5. Моника Беллуччи

4. Ана де Армас

  • Я не удивлюсь, если узнаю, что ее родители были самыми красивыми людьми в мире до рождения Аны. © Stillwindows95 / Reddit

3. Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс

2. Генри Кавилл

  • Я никогда не встречал знаменитостей с такой универсальной привлекательностью. Мне кажется, Кавилл нравится абсолютно каждому. И это прекрасно. © TheFlyingBogey / Reddit
  • Дело в том, что Генри Кавилл не только очень красив, но также умен, харизматичен и производит впечатление искренне милого. © grizznuggets / Reddit

1. Майкл Фассбендер

  • Если персонаж комиксов считается, то примите мой голос. Я думаю, что Майкл Фассбендер был восхитительным Магнето в фильмах «Люди Икс». © Use_Your_Turn_Signal / Reddit

А кого еще вы бы внесли в этот список?

Фото на превью Invision / Invision / East News, George of the Jungle / Walt Disney Pictures and co-producers, X: First Class / 20th Century Fox and co-producers
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