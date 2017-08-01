15 знаменитостей, которые сыграли самих себя в фильмах и сериалах

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Роли, в которых актеры и другие известные личности играют самих себя, — их еще называют «камео» — дают зрителям повод улыбнуться и способны оживить любой фильм или сериал. AdMe.ru нашел для вас 15 примеров того, что реальные люди могут быть так же интересны, как и вымышленные герои.

Халк Хоган — «Гремлины-2: Новенькая партия»

В своем эпизоде профессиональный рестлер Халк Хоган урезонивает гремлинов, испортивших киносеанс: «Когда люди идут в кино, они хотят холодную газировку, теплый попкорн, а не монстров в кинобудке! Мне что, самому к вам подняться?»

Джон Малкович — «Быть Джоном Малковичем»

Главный герой фильма Крейг Шварц находит в своем офисе потайную дверцу, которая непостижимым образом ведет в... тело актера Джона Малковича. Крейг организовывает «бизнес» — он берет по $ 200 с каждого, кто хочет на 15 минут стать Джоном Малковичем. Устав быть марионеткой, Малкович сам проходит через злополучную дверцу и попадает в мир, полный своих копий.

Кэти Сакхофф — «Теория Большого взрыва»

«Теория Большого взрыва» просто изобилует камео. В сериале можно увидеть Джорджа Такеи, Чарли Шина, Стива Возняка и других. Кэти Сакхофф появляется в двух эпизодах — правда, только в фантазиях Говарда. Но даже воображаемая Кэти дает ему дельный совет: уделить внимание реальной девушке Бернадетт.

Майк Тайсон — «Мальчишник в Вегасе»

В этом фильме Майку Тайсону пришлось спеть песню Фила Коллинза «In the Air Tonight» и подраться с главными героями. Впрочем, Тайсона можно понять — парни похитили его питомца, домашнего тигра, любой на месте боксера был бы зол.

Боб Баркер — «Счастливчик Гилмор»

Хотя Боб Баркер и не боксер, а бывший телеведущий и мэр новозеландского города Крайстчерч, ему в роли самого себя тоже пришлось помахать кулаками. Сцена драки вышла довольно жесткой, а Боб продемонстрировал физическую форму, которой могут позавидовать даже молодые люди.

Памела Андерсон — «Борат»

Настойчивый Борат уже все решил: он и Памела Андерсон должны пожениться, причем как можно скорее. Что думает «невеста» по этому поводу? Да кто ее спрашивал? Мешок на голову — и все дела. К счастью, средневековая выходка незадачливого жениха не удалась, и Памела отделалась легким испугом.

Эмма Уотсон — «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»

Роль Эммы — не единственное камео в этом фильме: тут можно увидеть Ченнинга Татума, Рианну, Джеймса Франко, Кевина Харта, Backstreet Boys в полном составе и многих других. Фактически все звезды играют самих себя во время апокалипсиса.

Дэвид Боуи — «Образцовый самец»

Дэвид Боуи выступил в качестве судьи во время соревнования главного героя Зуландера и его конкурента Хэнсела. Также в этом фильме появились Ленни Кравиц, Гвен Стефани, Клаудия Шиффер, Дональд Трамп с супругой Меланией и другие знаменитости.

Дональд Трамп — «Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке»

Еще одно камео нынешнего президента США: в фильме есть эпизод, где Кевин, оказавшись в отеле «Плаза», спрашивает у Дональда Трампа, как пройти в холл.

Анджело Бадаламенти — «Твин Пикс: Возвращение»

Большинство эпизодов 3-го сезона «Твин Пикс» заканчиваются музыкальными номерами, в одном из которых появился Анджело Бадаламенти — автор того самого саундтрека, что звучит в заставке сериала. А 8-й эпизод наверняка оценят поклонники Nine Inch Nails — группа выступила перед тем, как фантазия Дэвида Линча перенесла зрителей в прошлое.

Билли Айдол — «Певец на свадьбе»

Панк-рокер в романтической комедии? Почему бы и нет? Песня Билли Айдола «White Wedding» вошла в саундтрек к фильму, а сам певец появился камео, хотя и не в главной роли.

Элис Купер — «Мир Уэйна»

Элис Купер, которого некогда обвиняли в том, что он «портит молодежь», проявил себя с неожиданной стороны: устроил навязчивым молодым поклонникам мини-урок истории.

Шакил О’Нил — «Отличный гамбургер»

Подростки Декстер и Эд неописуемо счастливы, ведь им пришел заказ от их кумира Шака. Гамбургер с фирменным соусом был доставлен вовремя, пусть и в слегка помятом виде. Кстати, в этом фильме можно увидеть музыканта Джорджа Клинтона в роли пациента сумасшедшего дома, куда героев упекли конкуренты.

Стивен Спилберг — «Остин Пауэрс: Голдмембер»

Еще один фильм, в котором камео появляются едва ли не в каждом эпизоде. Кроме Спилберга и его «Оскара» там можно увидеть Тома Круза, Гвинет Пэлтроу, семью Осборнов, Джона Траволту, Бритни Спирс и многих других.

Хью Джекман — «Ночь в музее: Секрет гробницы»

Пожалуй, один из самых забавных эпизодов в картине. Сэра Ланселота не впечатлило появление Хью, или, как он его назвал, «Хрю» Джекмана в роли короля Артура, а образ Росомахи и вовсе вызвал недоумение.