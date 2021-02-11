15+ звезд, которые устали от всякой банальщины и решили сделать оригинальные татуировки

36 % людей от 18 до 25 лет имеют хотя бы одну татуировку. Знаменитости не исключение, они тоже любят украсить свое тело всевозможными надписями и рисунками. Однако бабочки и перышки уже давно всем приелись, и некоторые звезды придумывают оригинальный дизайн для тату или же набивают картинки в самых неожиданных местах.

Мы в AdMe.ru подсмотрели, какие нестандартные наколки сделали эти знаменитости.

15. Актеры фильма «Властелин колец»

После окончания съемок «Властелина колец» актеры набили одинаковые татуировки с надписью на эльфийском, которая означает «девять» — количество участников Братства кольца. Даже сэр Иэн Маккеллен, исполнивший роль Гэндальфа, поддержал коллег и сделал первую в своей жизни наколку в 64 года.

14. Кара Делевинь

Модель любит эпатаж и все необычное. У нее множество татуировок по всему телу, но одна из самых оригинальных красуется на стопе. Надпись «бекон» Кара сделала в 2014 году и объяснила это так: «Бекон — это ведь хорошо, не так ли?» Возможно, девушка просто очень сильно любит бекон.

13. Софи Тернер и Джо Джонас

Супруги сделали парные татуировки, однако не романтического содержания. Летом 2019 года попал под машину их любимый щенок Уолдо, и пара решила почтить память питомца, набив тату с изображением его мордочки.

12. Деми Ловато

У певицы множество татуировок, некоторые имеют глубокое значение и знаменуют собой победу девушки над булимией. Однако смайл на пальце, как призналась Деми, был набит просто так: «Жизнь слишком коротка, так почему бы не сделать татушку на мизинце?»

11. Стив-О

Американский актер и комик — фигура неоднозначная. Он засветился в шоу «Чудаки» и приобрел популярность благодаря немыслимым трюкам и шуткам на грани здравого смысла. При выборе тату Стив не стал скромничать и просто набил свой портрет во всю спину.

10. Лина Данэм

Лина — яркая и необычная девушка. Все ее тело усыпано разнообразными по стилю и содержанию рисунками. Но один из самых заметных — домики на спине. Тату отсылает к детскому произведению «Элоиза» писательницы Кей Томпсон. Возможно, эта книга сыграла важную роль в жизни Лины Данэм.

9. Зейн Малик

В 2018 году молодой певец выбрал нетривиальный способ выразить свои чувства и сделал на груди татуировку, изображающую глаза возлюбленной Джиджи Хадид. Спустя всего несколько месяцев пара рассталась, и фанаты принялись гадать, как же Зейн поступит с татуировкой. Однако вскоре влюбленные снова сошлись и теперь уже воспитывают маленькую дочку.

8. Холзи

Хотя девушка является поп-исполнительницей, она оказалась большой фанаткой творчества рок-звезды Мэрилина Мэнсона. В 2019 году она сделала тату с изображением его лица на ребрах. Татуировка примечательна тем, что портрет не имеет контура.

7. Майли Сайрус

Майли — звезда эпатажа, едва ли не наравне с Леди Гага. Она любит замысловатые наряды и всевозможные татуировки, которых у нее по меньшей мере 74. В 2013 году девушка впервые появилась на обложке культового журнала Rolling Stone и решила обозначить это событие, набив соответствующую надпись на стопах.

6. Мадонна

В конце прошлого года Мадонна сделала лаконичную татуировку на запястье. Сложно поверить, но это первый нательный рисунок 62-летней дивы. В крошечную тату она вложила огромный смысл: 6 букв означают шестерых ее детей.

5. Шанель Иман

Модель набила рисунок вешалки сзади на шее. Свой выбор она объяснила так: «Вы вешаете одежду на плечики и точно так же надеваете ее на модель. Это и значит быть моделью». Скрывается в этом ирония или неудовлетворенность работой, нам остается только догадываться.

4. Кеша

Певица не боится экспериментировать со стилем, и ее татуировки тоже разноплановые и необычные. Так, около 8 лет назад Кеша набила изображение глаза на ладонь. Считается, что это сделано по аналогии с защитным амулетом Хамса, который представляет собой раскрытую ладонь с глазом посередине.

3. Джонни Депп

Весь мир знает историю татуировки «Вайнона навсегда», которую актер набил в 90-е во время романа с Вайноной Райдер. В 2015 году Депп наступил на те же грабли и сделал на пальцах тату «худышка» в честь Эмбер Херд. После развода он заменил его на слово «подлая». А еще позже исправил на «мошенницу», очевидно, ссылаясь на непрекращающиеся судебные разбирательства с бывшей супругой.

2. Кендалл Дженнер

Молодая модель не спешит украшать свое тело рисунками. Даже может показаться, что у нее вовсе нет ни одной татуировки. Однако маленькая надпись «мяу» прячется на внутренней стороне губы Кендалл. Как признается сама девушка, никакого смысла в надписи нет, просто однажды после бара она зашла с друзьями в тату-салон и решила сделать такую крохотную незаметную татушку.

1. Брайан Крэнстон

Звезда легендарного сериала «Во все тяжкие» решил ознаменовать окончание съемок татуировкой. 57-летний актер набил маленький рисунок с логотипом фильма на боковой стороне безымянного пальца. На замечания в духе «Там же ее никто не видит!» Брайан отвечает: «Я вижу ее!»