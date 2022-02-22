15+ знаменитостей, которые ослепительно выглядят на красной дорожке, но сливаются с толпой в повседневной жизни

Когда ты всемирно известная знаменитость и тебя узнают везде, куда бы ты ни пошел, это, должно быть, очень утомительно. Но некоторые известные люди в повседневной жизни умеют не отличаться от других. Они надевают рваные джинсы, обычные футболки, вязаные шапки — и вот уже никто не разглядит гламурную звезду за этим идеальным «камуфляжем».