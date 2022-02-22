AdMe
AdMe

15+ знаменитостей, которые ослепительно выглядят на красной дорожке, но сливаются с толпой в повседневной жизни

-6-2

Когда ты всемирно известная знаменитость и тебя узнают везде, куда бы ты ни пошел, это, должно быть, очень утомительно. Но некоторые известные люди в повседневной жизни умеют не отличаться от других. Они надевают рваные джинсы, обычные футболки, вязаные шапки — и вот уже никто не разглядит гламурную звезду за этим идеальным «камуфляжем».

Мы в AdMe.ru нашли 16 знаменитостей, которых мы вряд ли бы узнали, встретив на улице, так как они в совершенстве овладели искусством сливаться с толпой.

Зендея

Тимоти Шаламе

Анджелина Джоли

Брэд Питт

Роберт Паттинсон

Мэттью Макконахи

Дженнифер Лоуренс

Марго Робби

Аня Тейлор-Джой

Том Холланд

Риз Уизерспун

Кэти Перри

Ванесса Хадженс

Киану Ривз

Джиджи Хадид

Кристен Стюарт

Чей повседневный стиль удивил вас и почему? Какие у вас любимые предметы гардероба, которые вы надеваете каждый день?

Фото на превью Invision / Invision / East News, Pikachu / MEGA / Mega Agency / East News
-6-2
Поделиться этой статьёй