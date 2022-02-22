15+ знаменитостей, которые ослепительно выглядят на красной дорожке, но сливаются с толпой в повседневной жизни
Когда ты всемирно известная знаменитость и тебя узнают везде, куда бы ты ни пошел, это, должно быть, очень утомительно. Но некоторые известные люди в повседневной жизни умеют не отличаться от других. Они надевают рваные джинсы, обычные футболки, вязаные шапки — и вот уже никто не разглядит гламурную звезду за этим идеальным «камуфляжем».
Мы в AdMe.ru нашли 16 знаменитостей, которых мы вряд ли бы узнали, встретив на улице, так как они в совершенстве овладели искусством сливаться с толпой.
Зендея
Тимоти Шаламе
Анджелина Джоли
Брэд Питт
Роберт Паттинсон
Мэттью Макконахи
Дженнифер Лоуренс
Марго Робби
Аня Тейлор-Джой
Том Холланд
Риз Уизерспун
Кэти Перри
Ванесса Хадженс
Киану Ривз
Джиджи Хадид
Кристен Стюарт
Чей повседневный стиль удивил вас и почему? Какие у вас любимые предметы гардероба, которые вы надеваете каждый день?
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