15 звездных собачников, которые жить не могут без своих четырехлапых друзей

Собаки способны не только принести в жизнь своих хозяев улыбки и радость, но и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. А это значит, что фанаты мировых звезд могут меньше беспокоиться о здоровье кумиров, ведь среди них немало любителей этих чудесных животных. Кто-то из знаменитостей нашел место в своем сердце лишь для одного питомца, а другие решили не ограничивать себя в четвероногих друзьях и устроили дома маленький зоопарк.

Мы в AdMe.ru поинтересовались, какие звезды души не чают в собаках. А заодно узнали, за что Дженнифер Лоуренс приструнила папарацци и чем закончилось похищение бульдогов Леди Гага.

Риз Уизерспун

Любовь актрисы к хвостатым друзьям не знает границ. Сейчас дома у Уизерспун живут 4 собаки, к которым она относится как к полноценным членам семьи: лабрадоры Хэнк и Майор, американский бульдог Лу и французский бульдог Минни Перл.

Дуэйн Джонсон

Близкие и преданные поклонники звезды знают, что за его внушительной мускулатурой кроется большое сердце, в котором нашлось место для необъятной любви к животным. Джонсон души не чает в своем французском бульдоге, которого он взял из приюта. Питомца актер назвал в честь своего персонажа из серии фильмов «Форсаж» — Хоббс. Пес даже принял участие в съемках одной из частей.

Шарлиз Терон

Актриса обожает животных и активно отстаивает их права, но особенно она неравнодушна к собакам. В настоящее время у Терон живут 4 лохматых питомца. По словам звезды, ее дети в восторге от собак, кроме того, они учат малышей ответственности.

Натали Портман

Знаменитость всегда была одержима собаками и считает, что они лучше людей. В честь любимого пса Чарли Портман даже назвала свою кинокомпанию — Handsome Charlie Films.

Микки Рурк

«В моей жизни был период, когда я потерял все: дом, карьеру, жену. Со мной оставались только мои собаки. Они помогали мне преодолевать трудности», — поделился однажды актер. Сейчас у звезды живет несколько собак, снимками с которыми он часто балует поклонников на своих страничках в соцсетях.

Сандра Буллок

Актриса известна своей любовью к братьям нашим меньшим — долгое время звезда заботилась о собаках с особыми потребностями, которые пострадали от беспечных водителей. Сейчас у Буллок живет пудель по кличке Свити, которая 3 года провела в приюте, прежде чем обрела любящую хозяйку в лице знаменитости. Для церемонии награждения премии «Золотой глобус» питомцу даже сшили бантик из той же ткани, что и платье актрисы.

Кэтрин Хайгл

Звезда сериала «Анатомия страсти» делит дом сразу с 8 собаками. Всех своих четвероногих членов семьи Хайгл взяла из приютов, которым оказывает большую поддержку. Так, в 2010 году актриса пожертвовала им $ 1 млн. Кстати, собаками любовь знаменитости к животным не ограничивается — Кэтрин и ее муж Джош Келли, родители 3 детей, содержат кошек, лошадей, коз, свиней, ослов и цыплят.

Йен Сомерхолдер и Никки Рид

Звездная пара использует свою популярность, чтобы помогать братьям нашим меньшим. Их странички в соцсетях буквально пестрят снимками животных. Сомерхолдер основал фонд, который среди прочего занимается поиском хозяев для собак, и сам забрал домой несколько питомцев, а Рид уже много лет является волонтером и оказывает поддержку программам по спасению животных.

Зоуи Дешанель

Актриса — счастливая хозяйка 2 собак. В день рождения Зоуи ее молодой человек отвез ее в приют для животных, чтобы она выбрала себе питомца. Звезда с первого взгляда влюбилась в очаровашку Дот, а когда узнала, что у нее есть сестра Зельда, решила не разлучать их и забрала домой обеих.

Райан Рейнольдс

У звезды фильма «Дэдпул» 2 собаки — Бакстер и Билли. Причем первый появился в жизни Рейнольдса совершенно случайно. Изначально актер искал в приюте питомца для своего парализованного друга Стива, но встретил там Бакстера и не смог устоять перед его обаянием. Сейчас эта троица просто неразлучна.

Майли Сайрус

Сайрус — завсегдатай приютов для животных, а собаки — это ее большая слабость. У звезды живет несколько лохматых питомцев. В честь одного из них, колли по кличке Эму, артистка даже сделала татуировку.

Ариана Гранде

Звезда не смогла остановиться на 1–2 питомцах — ее дом представляет собой прямо-таки маленький зоопарк. В настоящее время у Гранде живет 10 собак. Всех своих лохматых членов семьи певица взяла из приютов для животных, которым регулярно оказывает поддержку. Одна собака звезды, дворняжка по кличке Тулуз, даже украсила обложку журнала Vogue вместе со своей хозяйкой.

Крис Эванс

Своего четвероногого друга, пса по кличке Доджер, актер повстречал во время съемок фильма «Одаренная». В приюте для животных между этими двумя сразу пробежала искра, и с тех пор они неразлучны. Теперь в социальных сетях Эванса можно встретить множество снимков в обнимку с Доджером.

Дженнифер Лоуренс

Голливудская звезда души не чает в своем терьере по кличке Пиппи. Однажды Лоуренс даже жестко осадила папарацци, когда тот попытался погладить ее собаку.

Леди Гага

Артистка — большая поклонница французских бульдогов. У Леди Гага 3 собаки: Коджи, Густаф и Мисс Эйжа. В феврале во время прогулки 2 бульдогов похитили неизвестные, а 3-й в это время убежал — Мисс Эйжу позднее нашли полицейские. Безутешная звезда пообещала за возвращение питомцев $ 500 000. К счастью, вскоре собак вернули певице в целости и невредимости. Одна женщина обнаружила их на улице в нескольких милях от места похищения.