15 знаменитостей, которые гордятся своей сединой (И нам это нравится)
Появление седых волос многие воспринимают как сигнал о старости и о том, что лучшие годы остались позади. Что же, это больше не так. Сегодня мы знаем, что седые волосы означают лишь то, что в организме закончился мелатонин. Мужчины больше не боятся демонстрировать свои седые головы и бороды. Наоборот, они принимают красоту своих серебряных волос, которая даже добавляет им шарма.
Нам в AdMe.ru нравится, как эти мужчины изменили всеобщее мнение о седых волосах, так что мы решили посвятить им целую подборку. Наслаждайтесь.
1. Хайме Камил
2. Джордж Клуни
3. Джефф Голдблюм
4. Андерсон Купер
5. Ричард Гир
6. Эрик Дэйн
7. Вигго Мортенсен
8. Патрик Демпси
9. Марк Руффало
10. Мэтт Леблан
11. Райан Рейнольдс
12. Харрисон Форд
13. Тейлор Кинни
14. Джон Бон Джови
15. Джанлука Вакки
А вам нравится, что знаменитости не борются с сединой? Что бы вы сделали или уже делаете со своей проседью? Предпочли бы окрашивание или оставили бы как есть?
Фото на превью Victor Chavez/Getty Images, jaimecamil / Instagram