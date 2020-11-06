15 знаменитостей, которые гордятся своей сединой (И нам это нравится)

Появление седых волос многие воспринимают как сигнал о старости и о том, что лучшие годы остались позади. Что же, это больше не так. Сегодня мы знаем, что седые волосы означают лишь то, что в организме закончился мелатонин. Мужчины больше не боятся демонстрировать свои седые головы и бороды. Наоборот, они принимают красоту своих серебряных волос, которая даже добавляет им шарма.