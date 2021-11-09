15 знаменитостей, чьи матери — их лучшие друзья

У нас есть кое-что общее с именитыми актерами, популярными исполнителями и прочими звездами: у всех нас есть мамы, мы их любим и показываем свои чувства разными способами. Для некоторых знаменитостей мамы — их лучшие друзья. И звезды с удовольствием об этом рассказывают.

Чтобы выразить благодарность всем матерям в мире, мы в AdMe.ru делимся небольшими рассказами о мамах, которые наши любимые звезды опубликовали в соцсетях.

1. Рами Малек и Нелли Малек

Когда Рами Малек получил «Оскар» в номинации «Лучший актер» за роль в «Богемской рапсодии», первым человеком, которого он поблагодарил, была его мать: «О, я не могу... Моя мама где-то здесь. Я люблю тебя! Я люблю вас, леди!» Нет ничего удивительного в том, что большинство актеров начинают речь со слов: «Я хотел бы сказать спасибо своей маме». Посмотрите видеоподборку таких благодарностей. Скажем честно: мы не могли сдержать слез.

2. Крис Прэтт и Кэти Прэтт

Крис Прэтт посвятил целый пост в инстаграме своей матери: «Поздравляю с Днем матери мою маму Кэти. Спасибо за радость, что ты дарила, за твои искренние мечты, отсутствие цинизма и твою страсть к играм и веселью. Мы, все трое твоих детей, так благодарны тебе за то, что именно ты была нашей мамой, когда мы росли. Ты подарила нам каждое мгновение. И, несмотря на все трудности, мы смеялись каждый божий день. Спасибо. Я люблю тебя».

3. Риз Уизерспун и Бетти Риз

В День матери Риз запостила эту милую фотографию с собой и мамой со следующим текстом: «Лучшие моменты моего дня — когда я говорю с мамой. Ее мудрость, улыбка, ее снисходительный смех над моими глупыми шутками. Любой день становится лучше, когда я вижу ее лицо. Не могу дождаться, когда снова смогу ее обнять. Мне больше всего этого не хватает. Те, кто может, обнимите ваших мам сегодня!»

4. Тимоти Шаламе и Николь Флендер

А вы знали, что Тимоти, которому всего 25 лет, выиграл уже 40 разных наград и еще 87 раз был номинирован? В одной из своих зажигательных речей на телепередаче он поблагодарил маму по-особенному: «Я живу благодаря ей. Я стал актером благодаря ей. Мама, я люблю тебя!»

5. Джастин Тимберлейк и Линн Бомар Харлэсс

Джастин Тимберлейк называет свою мать мамой-супергероем (он прав: все они обладают сверхъестественными способностями): «Мне так повезло, что ты — моя направляющая сила в этом сумасшедшем путешествии! Ты многому меня научила, и я всегда буду дорожить каждым уроком. А еще ты по-прежнему готовишь лучший тост с корицей и сахаром на планете. Я люблю тебя, мама».

6. Райан Рейнольдс и Тэмми Рейнольдс

У Райана Рейнольдса особые отношения с матерью, даже на церемонии награждения он приходит с ней. В посте в инстаграме он написал: «Я люблю свою маму. Мне нравится, что она готова все попробовать. Около 4 месяцев назад она уехала на этом мотоцикле с одним из моих лучших школьных друзей».

7. Джаред Лето и Констанс Лето

Любовь Джареда Лето к маме можно выразить одной его сильной фразой: «Спасибо, что научила меня мечтать».

8. Дуэйн Джонсон и Ата Джонсон

Его трогательный пост, который показывает, на какие жертвы матери идут ради своих детей, взорвал интернет в 2015 году: «Я сижу напротив мамы. Вдруг она смотрит на меня и говорит: „Сынок, я поверить не могу в то, как я живу... Бабушка и дедушка так гордились бы“. Я спросил ее: „Ты счастлива, мам?“ Она ответила: „Счастлива ли?.. Раньше я беспокоилась, смогу ли купить продукты для нас, а теперь просто сижу, а мне приносят завтрак“. Она прослезилась и сказала: „Да, сынок, я не могла бы быть счастливее“. И, знаете, когда родители говорят нам, что они счастливы, мы чувствуем огромное удовлетворение: значит, мы, их дети, все сделали правильно».

9. Дженнифер Гарнер и Патрисия Энн Гарнер

Нет ничего дороже материнских объятий, и эта фотография говорит об этом как нельзя лучше. Дженнифер призналась в любви к матери у себя в инстаграме: «С днем рождения мою прекрасную, любящую, предприимчивую маму Патрисию Инглиш Гарнер. Я надеюсь быть такой же храброй, как ты, мам, но лишь наполовину могу быть такой матерью, какой ты была для Мелиссы, Сюзанны и меня. Мы любим тебя и ждем не дождемся, когда снова будем вместе».

10. Генри Кавилл и Марианна Кавилл

Генри Кавилл, который лучше знаком нам под именем Кларк Кент, поделился трогательным постом о своей матери в Международный женский день: «Я посвящаю этот пост самой великолепной женщине, которую я знаю. Это моя мама — необыкновенная, сильная, волевая, умная, стойкая, добрая, внимательная и заботливая. Этот маленький мальчик у нее на коленях узнал очень многое о том, что значит быть хорошим человеком, именно от нее».

11. Джессика Симпсон и Тина Энн Дрю

Джессика Симпсон показала нам, что никакими словами не выразить, как мамы для нас важны: «Мамочка, ты моя самая первая любовь. Ты первая молилась за меня, обнимала меня, лелеяла, прогоняла мои страхи, облегчала мою боль, создавала условия для развития, позволяла понять, чего я стою, творила вместе со мной. Ты поддерживаешь мои стремления, борешься за мое счастье, придаешь мне силы никогда не терять веры в себя. Я люблю тебя так же, как ты любишь меня, — ведь это ты научила меня всем тем эмоциям, что стоят за словом „любовь“».

12. Джессика Бил и Кимберли Бил

Джессика опубликовала свое селфи с мамой, сопроводив его таким текстом: «В честь моей прекрасной мамы, которая научила своих детей и внуков поддерживать, любить и уважать всех, особенно женщин».

13. Джессика Альба и Кэтрин Йенсен

У человека нет никого роднее матери. На любом совместном снимке невозможно не заметить наше с ними сходство: будь то улыбка, черты лица или огонек в глазах. На этой фотографии Джессика Альба и Кэтрин Йенсен обе излучают позитив, под ней дочь написала о своей матери: «Я так тебя люблю! Ты всегда остаешься собой и никогда не сдаешься!»

14. Хэлли Берри и Джудит Энн Хоукинс

Мы никогда не забудем яркую речь, которую произнесла Хэлли Берри, получив свой первый «Оскар» за фильм «Бал монстров» в 2002 году: «Я хочу поблагодарить свою маму, которая дала мне силы ежедневно бороться, чтобы быть той, кем я хочу, и мужество мечтать о том, что эта мечта может осуществиться. Я так люблю тебя, мама».

15. Киану Ривз и Патрисия Тейлор

Мы все обожаем этого парня. Во время речи на церемонии награждения он расчувствовался и сказал: «Я хочу поблагодарить свою маму. Когда мне было 15, я спросил ее: «А что, если я стану актером?» Она ответила: «Занимайся тем, чем хочешь, дорогой!»

Мамы, где бы вы ни находились, знайте, что мы вам безмерно благодарны за каждую бессонную ночь, за каждую копейку, которую вы потратили на нас, а не на себя, за каждую жертву, на которую вы пошли, чтобы дать нам лучшую жизнь. Иногда наши слова могут звучать эгоистично, или мы просто не знаем, как это выразить, но мы всегда будем вас любить.