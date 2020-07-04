15 женских сериалов, в мир которых вы с первых кадров погрузитесь с головой

Было время, когда при упоминании слов «женский сериал» на ум приходила старая добрая мыльная опера. Героиня из серии в серию томно вздыхала о возлюбленном. Но это в прошлом. Современные сериалы для женщин служат источником вдохновения, учат не пасовать перед трудностями, да и просто радуют глаз.

Нам в AdMe.ru периодически хочется засесть за хороший женский сериал, который мы еще не видели. Эта подборка состоит как раз из таких.

Личная жизнь (2020—...)

Главная героиня, Дарби, — обычная девушка. Она работает экскурсоводом в музее, живет с подругой, периодически встречается с парнями. И каждый раз ей хочется, чтобы именно этот парень оказался тем самым. Но жизнь мало похожа на романтическую сказку, случаются глупые ситуации, разочарования и расставания. Однако Дарби не теряет надежду обрести любовь. Рейтинг IMDb — 7,4

Нэшвилл (2012–2018)

Рэйна — немолодая звезда кантри-музыки. Раньше ее пластинки возглавляли чарты, но теперь дела обстоят иначе. Былого успеха нет, а она главный кормилец семьи. И чтобы хоть как-то удержаться на плаву, Рейна соглашается поехать в тур с популярной молодой певицей Джульеттой. Вот только ужиться со взбалмошной и эгоистичной девушкой непросто. Рейтинг IMDb — 7,7

Клуб жен астронавтов (2015)

В 1960-х годах прошлого столетия весь мир был одержим космосом. Астронавты стали национальными героями, а их жены — объектами пристального внимания. Но за демонстрируемым прессе красивым фасадом семейной жизни может скрываться нелицеприятная изнанка. Жены 7 астронавтов решают держаться вместе — так легче перенести полеты мужей в космос и прочие беды. Рейтинг IMDb — 7,2

Любовницы (2013–2016)

В центре сюжета — жизнь 4 подруг. У них разные характеры, профессии и социальные статусы. Объединяет их одно: личная жизнь каждой далека от идеала. Эйприл не забывает умершего супруга, Карен нарушила врачебную этику и завела роман с женатым клиентом, Саванна отдаляется от мужа из-за неспособности забеременеть, а Джосслин бежит от серьезных отношений. Рейтинг IMDb — 7,1

Благочестивые стервы (2012)

Потерпев неудачу в личной жизни, Аманда Вон вынуждена вернуться в родной город спустя 20 лет отсутствия. И сразу же становится самой обсуждаемой персоной. За каждым ее шагом пристально следят ее бывшие одноклассницы, у которых в жизни два интереса: церковь и перемывание косточек. Рейтинг IMDb — 7,0

Пожизненный приговор (2018)

Несколько лет Стелла потратила на борьбу со смертельной болезнью. Она привыкла проживать каждый день так, будто он последний. И вот врач сообщает, что болезнь отступила. В мгновение ока на девушку обрушивается куча проблем, от которых прежде ее ограждали родные. И теперь ей предстоит научиться жить в этом изменчивом мире. Рейтинг IMDb — 6,5

Кедровая Бухта (2013–2015)

Сериал повествует о жизни Оливии Локхарт, одинокой женщины-судьи в городке Кедровая Бухта. Жизнь Оливии бурлит и кипит: непростая работа, беспокойства о взрослой дочери, взбалмошная мать. А тут еще и претендент на место возлюбленного что-то недоговаривает. Рейтинг IMDb — 6,8

Их перепутали в роддоме (2011–2017)

Жизнь Бэй уже не будет прежней после того, как она узнала, что мама и папа ей не родные. Оказалось, что ее перепутали в роддоме с другой девочкой. Родители Бэй решают встретиться со своей родной дочерью и воспитавшей ее женщиной. И настоящая драма заключается в том, что новоприобретенный кровный ребенок и воспитанный чужой ребенок одинаково нужны матери. Рейтинг IMDb — 7,7

Милые магнолии (2020—...)

Мэдди переживает болезненный развод: ее муж, работающий врачом, ушел к молодой медсестре. В это непростое время ее поддерживают близкие подруги. В один из вечеров им приходит мысль заняться бизнесом — открыть спа-салон «Милые магнолии». Разве сейчас не лучшее время для такого начинания? Рейтинг IMDb — 7,4

Вирджин-Ривер (2019—...)

В попытках оправиться от болезненного прошлого Мел Монро приезжает работать медсестрой в живописный городок Вирджин-Ривер. Новое место встречает ее недружелюбно: старый врач наотрез отказывается от помощи и предлагает ей варить кофе вместо того, чтобы лечить людей. Мел предстоит доказать свою значимость. Рейтинг IMDb — 7,5

Мадам Си Джей Уокер (2020)

Непросто протоптать себе дорогу в жизни. Особенно если ты афроамериканка, а за окном начало XX века. Но Сара не намерена опускать руки. Она разработала мазь для роста волос специально для темнокожих женщин и готова заявить о себе. Рейтинг IMDb — 7,4

Когда зовет сердце (2014—...)

Элизабет Тэтчер, будучи дочерью влиятельного человека, решает променять роскошную жизнь на работу учительницы в провинции. Она приезжает в небольшой шахтерский городок, в котором накануне произошла страшная трагедия. Девушка подходит к работе со всей душой, несмотря на многочисленные трудности. Рейтинг IMDb — 8,2

Добрая ведьма (2015—...)

Кэсси живет в небольшом городке с дочерью и держит магический магазин «Колокол, книга и свеча». Горожане знают, к кому всегда можно обратиться за помощью: в любой ситуации Кэсси заварит лечебный чай и даст дружеский совет. Но вот в город переезжает врач с сыном, и он не готов мириться с тем, что люди предпочитают традиционной медицине услуги Кэсси. Рейтинг IMDb — 7,3

Сад падающих звезд (2018)

Девушка из бедной семьи Шань Цай поступает в престижный университет, где учатся дети богатых родителей. В первый же день она попадает в историю, апофеозом которой становится агрессия со стороны одного из самых популярных парней университета. Но Шань Цай способна поставить на место обидчика. Рейтинг IMDb — 8,2

Погоня за жизнью (2014–2015)

В один прекрасный день Эйприл узнает, что серьезно больна. Она не находит сил рассказать об этом близким и продолжает жить так, будто ничего не произошло. Она по-прежнему одержима журналистской карьерой и парнем из соседнего отдела. Но только с оглядкой на смерть Эйприл по-настоящему начинает ценить жизнь. Рейтинг IMDb — 7,8