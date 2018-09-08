15 зарубежных звезд со славянскими корнями (Про Вупи Голдберг мы даже не подозревали)

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Все знают, что Милла Йовович и Мила Кунис имеют славянские корни. Однако есть еще немало зарубежных знаменитостей, предки которых родились на территории Российской империи или СССР, как, например, дедушка Роберта Дауни — младшего, прабабушка Памелы Андерсон и даже (кто бы мог подумать?) дедушка знойного красавчика-музыканта Ленни Кравица. Да, некоторых звезд довольно трудно заподозрить в том, что их может что-то связывать с Россией, однако факт остается фактом.

Редакция AdMe.ru заинтересовалась этой темой и подготовила специальную подборку, в которую вошли самые популярные знаменитости со славянскими корнями.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо может похвастаться тем, что в его жилах течет 25 % русской крови. Бабушка актера по материнской линии Хелен Инденбиркен (Елена Смирнова) после революции еще в раннем детстве вместе с родителями переехала в Германию, где познакомилась с будущим дедушкой актера. В 1955 году они иммигрировали в США, где через 19 лет, в 1974 году, родился Леонардо Ди Каприо. Удивительно то, что, покинув отчизну еще в детстве, Хелен Инденбиркен до конца своей жизни знала русский язык. В 2008 году горячо любимая актером бабушка скончалась.

Памела Андерсон

Памела Андерсон также может похвастать русскими корнями. Ее родственники по материнской линии были родом из России. Известно, что сначала они переехали в Нидерланды, а позже — в Канаду, где и родилась будущая голливудская дива Памела Андерсон (в 1967 году). Кстати, прадедушка актрисы проживал на территории нынешней Финляндии, которая ранее являлась частью Российской империи. Актриса неоднократно посещала Россию и даже заявляла о своем намерении получить российский паспорт.

Джеймс Франко

Джеймс Франко как-то признавался: ему всегда говорили о том, что он наполовину русский, в то же время актер утверждал, что, к сожалению, не чувствует связи со своими корнями. Его родственники со стороны матери родились на территории современной Украины, а позже переехали в США, где сменили имена и фамилию.

Стивен Спилберг

Оба дедушки кинорежиссера Стивена Спилберга родом из России. Они родились на территории нынешней Украины. Его дедушка и бабушка со стороны отца переехали в США в 1906 году. Забавно, что мама маленького Стивена часто готовила ему украинский борщ, который тот уплетал с большим удовольствием. Интересный факт: муж сестры режиссера Сью является дальним родственником Бориса Пастернака.

Эми Уайнхаус

Известно, что предки Эми Уайнхаус были русскими, белорусскими и польскими евреями. Прапрадед всемирно известной певицы Авраам Грандиш в 1911 году при переписи населения в Великобритании в графе «происхождение» указал «Россия». В 1895 году в Лондоне у него родилась дочь Фанни, которая сочеталась узами брака с Бенджамином Уайнхаусом. Они и стали прабабушкой и прадедушкой Эми.

Харрисон Форд

Бабушка Харрисона Форда Анна Лифшиц (по материнской линии) родилась в нынешней столице Беларуси. В 1907 году она переехала в США, где по иронии судьбы познакомилась с выходцем из Минска Гарри Нидельманом и сочеталась с ним браком. У Гарри и Анны родилась дочь Дороти, которая вышла замуж за ирландца Кристофера Форда, и в 1942 году в их семье появилась на свет будущая голливудская звезда. Сам Харрисон Форд впервые побывал в России в начале 2000-х на съемках фильма «К-19» в Мурманске.

Роберт Дауни — младший

В жилах Роберта Дауни — младшего также течет русская кровь. Для актера даже составили генеалогическое древо, которое подтверждает эту информацию. Его дед со стороны отца эмигрировал из России, однако доподлинно не известно, откуда именно и когда.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу — представительница известного рода Палтровичей. Ее прадед проживал на территории современной Беларуси в городе Новогрудке и был известным раввином. После революции он иммигрировал в США, где изменил свою фамилию на Пэлтроу. Сама актриса не раз признавалась, что испытывает большую любовь к русским и гордится своим происхождением.

Стивен Сигал

В 2016 году Стивен Сигал получил российский паспорт из рук Владимира Путина. Тогда же актер поведал о том, что имеет русские корни. Его дед со стороны отца по фамилии Зигельман еще в раннем детстве эмигрировал со своей семьей из Санкт-Петербурга в США. Там они сразу же сократили фамилию до благозвучного Сигал. Сам папа актера имеет русские, еврейские и монгольские корни. Некоторые родственники голливудской звезды перебрались в США из Владивостока, так что, возможно, там и сейчас проживает кто-то из его родни.

Вупи Голдберг

Это удивительно, но Вупи Голдберг также имеет славянские корни. Прабабушка оскароносной актрисы родилась в украинской Одессе, а переехала семья в США еще на заре XX столетия. Сама Вупи родилась в Нью-Йорке, однако в память о своих русско-еврейских предках не стала менять фамилию.

Аврил Лавин

Звезда 2000-х Аврил Лавин также оказалась нашей «соотечественницей». Выяснилось, что ее прадед Андрей Лавина служил офицером в русской царской армии. После революции он иммигрировал во Францию, где сократил свою фамилию до Лавин. Ну а чуть позже прадед певицы перебрался в Канаду, где в 1984 году и родилась Аврил.

Дастин Хоффман

2-кратный лауреат премии «Оскар» Дастин Хоффман родился и вырос в Лос-Анджелесе. Его родители родом из Киева, но они были вынуждены уехать оттуда в 1920-х годах, после того как большевики расстреляли бабушку и дедушку актера. Свой выбор они сделали в пользу США. Сам же Дастин Хоффман всегда был неравнодушен к русской литературе и даже обучался театральному мастерству по системе Станиславского.

Йоко Оно

Йоко Оно знает по-русски всего несколько слов: «здравствуйте», «спасибо», «до свидания». Однако, посетив Музей А.С. Пушкина в Тульской области в рамках своего визита в Россию, она призналась, что чувствует себя русской. Известно, что тетя художницы Анна Бубнова в 1914 году познакомилась со студентом Императорского Петроградского университета и позже уехала к нему на родину в Японию. В 1920-х годах мама Анны и ее сестра Варвара отправились в гости к Анне и остались там навсегда. И Анна, и Варвара принимали активное участие в воспитании Йоко.

Ленни Кравиц

Знойный красавчик Ленни Кравиц также имеет русские корни. Дедушка американского музыканта эмигрировал из Украины, которая ранее являлась частью СССР, в Штаты. Там у него родился сын Сай, который связал себя узами брака с актрисой Рокси Рокер. А в 1964 году в их семье появился на свет будущий музыкант Ленни Кравиц.

Вайнона Райдер

Дедушка обладательницы премии «Оскар» Вайноны Райдер родился в Минске и носил русскую фамилию Томчин. Однако при его переезде в Штаты в иммиграционной службе США возникла некая путаница, и дед актрисы стал Горовицем. Ну а в 1971 году в Миннесоте в семье его сына Майкла родилась будущая голливудская звезда. Кстати, у Вайноны Райдер есть брат Ури, которого назвали в честь Юрия Гагарина. Сама же актриса очень тепло относится к России и даже мечтает снять фильм о нашей стране.