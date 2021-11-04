15+ занятных деталей из наших любимых фильмов нулевых, которые мы годами в упор не замечали

Вероятно, у многих из нас одни лишь поиски фильма на вечер могут занимать больше часа. Немудрено, что, не найдя интригующую новинку, мы идем по проторенной дорожке и решаем пересмотреть свои любимые фильмы. И это не только беспроигрышный вариант, но и лишний повод отыскать в засмотренных до дыр кинолентах детали, которые долгое время ускользали от нашего взгляда.

Мы в AdMe.ru так и поступили и обнаружили уйму любопытных нюансов в фильмах 2000-х, за которые глаз почему-то не зацепился раньше, хотя многие из них играют важную роль в сюжете.

1. «Джуно»: после встречи с главной героиней Марк постепенно меняет свой гардероб — он начинает одеваться как она, все более подростково

2. «Дрянные девчонки»: в культовой комедии Регина запретила Гретхен носить сережки-кольца, поскольку это ее любимый аксессуар. Как только подруги поссорились, Гретхен тут же их надела

3. «Я — легенда»: дома у Невилла можно заметить несколько известных полотен, которые он, по всей видимости, позаимствовал в Музее современного искусства и других галереях Нью-Йорка

4. «Из 13 в 30»: платок, маска для сна и платье для вечеринки Дженны изготовлены из одинаковой ткани

5. «Из 13 в 30»: квартира взрослой Дженны обставлена ​​так же, как и квартира на страницах журнала, который она читала, когда ей было 13

6. «500 дней лета»: когда посетителей спросили, кто споет в караоке следующим, Саммер указала на Тома со словами: «Пусть споет юный Вертер!»

Это отсылка к роману Иоганна Вольфганга Гете «Страдания юного Вертера», повествующему об обреченных романтических отношениях. Именно такими в итоге оказались отношения главных героев.

7. «Сумерки»: в сцене из первой части, где Белла поскальзывается на льду и падает, можно заметить, что у Кристен Стюарт под джинсами наколенники

8. «Казино „Рояль“»: номер на брелоке для ключей — 53. Оригинальная книга «Казино „Рояль“» была выпущена в 1953 году, а фильм вышел на экраны 53 года спустя

9. «Казино „Рояль“»: в 21-м фильме об агенте 007 роль мадам Ву исполнила актриса Цай Чин, которая в 1967 году сыграла девушку Бонда в ленте «Живешь только дважды»

10. «В погоне за счастьем»: в этой сцене Уилл Смит проходит мимо настоящего Криса Гарднера, роль которого он исполнил и на чьей биографии основан фильм

11. «История Золушки»: на номерном знаке можно заметить надпись «2SAM», что созвучно с «to Sam» — «для Сэм». Это предвещает появление завещания отца Саманты, согласно которому все его имущество переходит к главной героине

12. «Звонок»: дерево с огненно-красными листьями — это японский клен. Его плоды носят название «самара». Так же зовут и главного антагониста фильма, Самару Морган

13. «Люди в черном — 2»: в сцене погони засветились сыновья Уилла Смита — Трей и Джейден

14. «Дьявол носит Prada»: в конце фильма Энди освобождается из тюрьмы, в которую она добровольно сама себя заключила, работая под руководством Миранды

Когда главная героиня смотрит на Миранду, сидящую в лимузине, из-за «решетки» на окне та выглядит пленницей своего образа жизни.

15. «Я, робот»: в этой сцене видно, что Санни не идет в ногу с другими роботами. Его исключительность проявляется даже во время выполнения таких обыденных действий

16. «Убить Билла — 2»: главный антагонист фильма водит итальянский спорткар De Tomaso Mangusta. Как известно, мангусты охотятся на ядовитых змей

Тем временем Билл, лидер Отряда смертоносных гадюк, носит кодовое имя Заклинатель Змей.