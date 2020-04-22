15 забытых советских фильмов, от которых в душе распускаются ромашки

45 1 173 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда речь заходит о советском кинематографе, все вспоминают фильмы «Девчата», «Москва слезам не верит», «Служебный роман». Они заняли достойное место в сердцах телезрителей и на экранах телевизоров и не сдают свои позиции многие десятилетия. Даже бесспорный лидер кинопроката СССР «Пираты XX века» не может похвастаться такой народной любовью. Другим фильмам повезло гораздо меньше: несмотря на блестящий актерский состав и качественную режиссерскую работу, они оказались вычеркнуты из эфира большинства телеканалов по неизвестным причинам.

Мы в AdMe.ru любим хорошее советское кино и вспоминаем незаслуженно забытые киношедевры СССР.

«Ключ без права передачи», 1976 год

Фильм о молодой учительнице (Елена Проклова), которой удалось найти ключ к сердцу трудного 10-го «Б» класса. Подростки делятся с педагогом своими семейными проблемами, планами на жизнь, спорят обо всем на свете и даже обсуждают других учителей и родителей, не умеющих найти подход к школьникам. Идиллия преподавателя и десятиклассников начинает рушиться после того, как магнитофонная запись их откровенных разговоров попадает в руки одной из матерей, а затем и в руки директора. Прекрасный актерский состав — Лидия Федосеева-Шукшина, Зиновий Гердт, Алексей Петренко — делает «Ключ без права передачи» по-настоящему глубоким фильмом на все времена.

«Дети Дон Кихота», 1965 год

Трогательная и светлая кинолента об акушере-гинекологе в роддоме (Анатолий Папанов), отце 3 сыновей. Все мальчишки очень разные по характеру и призванию, но в каждом из них видна доброта и человечность, воспитанные родителями. Множество курьезных моментов придают фильму комедийную окраску, но не лишают его и драматической составляющей. Суть многих происходящих в киноленте событий раскрывается зрителю только после того, как главный герой решает усыновить оставленного в роддоме младенца.

«Не могу сказать „прощай“», 1982 год

Кино о том, что от любви до ненависти и обратно — один шаг. Главная героиня Лида влюбляется в брутального спортсмена Сергея, который женится на красавице Марте. Расстроенная девушка чуть не сбивает молодоженов на своем самосвале, но помешать их свадьбе она не в силах. Лида продолжает любить Сергея, хоть и понимает, что быть с ним ей не суждено. Несчастный случай дает героине шанс занять свое место рядом с единственным нужным ей мужчиной, правда воспользоваться этой возможностью рискнула бы далеко не каждая.

«Завтра была война», 1987 год

Кинолента, снятая по повести Бориса Васильева, переносит нас в 1940 год. Удивительное время, когда за чтение стихов «упаднического поэта» Есенина можно вылететь из комсомола, а зеркало в женской школьной уборной расценивалось учителями старой закалки как попытка «растить кокоток». Подростки, занятые решением обычных для своего возраста проблем (первая влюбленность, пробуждающаяся женственность, поиск смысла жизни), становятся свидетелями трагедии, разыгравшейся в семье их одноклассницы Вики. Они не бросают подругу в беде, но события начинают развиваться совсем непредсказуемым образом. В киношедевре, снятом за 50 000 рублей, бесплатно сыграли все актеры, в том числе Вера Алентова, Сергей Никоненко, Нина Русланова, Наталья Негода. Фильм «Завтра была война» получил Гран-при и награды нескольких кинофестивалей, но так и не занял заслуженное место в сетке вещания телеканалов.

«Однажды двадцать лет спустя», 1980 год

Через 20 лет после окончания школы бывшие выпускники пытаются ответить на 2 непростых вопроса: «Что было самым главным в вашей жизни?» и «Чего еще вы от жизни ждете?». Сложнее всех приходится многодетной маме Наде Кругловой (Наталья Гундарева), у которой все самые знаковые воспоминания связаны с детьми и все моменты — главные. Пока ее бывшие одноклассники строили карьеру, воевали, писали песни и разрабатывали космические проекты, она вместе с мужем растила 10 детей, переживала с ними все радости и огорчения, победы и поражения. Именно об этом простом счастье и рассказывает кинолента. А еще Надя точно знает, чего она ждет от жизни в ближайшее время.

«Валентин и Валентина», 1985 год

Им по 18 лет. Они влюблены и верят в то, что их чувств достаточно для долгой и счастливой совместной жизни. Валентин и Валентина так тянутся друг к другу, что даже противодействие мам не может помешать им быть вместе. Но взрослая жизнь, как выясняется, подразумевает не только права, но и обязанности. В фильме режиссера Георгия Натансона снялись такие именитые актеры, как Татьяна Доронина, Нина Русланова, Марина Зудина, Лариса Удовиченко.

«Безотцовщина», 1976 год

Ольга рано лишилась отца, а мать так была заняла обустройством личной жизни в новой семье, что на старшую дочь у нее не хватало ни любви, ни времени. Поэтому девушка легко согласилась уехать в Сибирь с симпатичным соседом Ромой, который был первым, кто проявил к ней ласку и внимание. Но отношения молодых не сложились, и Ольга сбежала от Романа к родственникам в колхоз, так и не сказав молодому человеку о своей беременности. Она, зная всю боль жизни без отца, решает вырастить их общего ребенка самостоятельно. Сможет ли даже очень любящая мама заменить сыну обоих родителей? Фильм дает свой ответ на этот вопрос.

«Впервые замужем», 1979 год

Можно ли испортить ребенка любовью? Тоня была уверена, что нет, поэтому посвятила всю свою жизнь единственной дочери Тамаре. Но выросшая Тома стыдится мамы-посудомойки, а потом и вовсе, можно сказать, выселяет ее из квартиры. Куда деваться женщине, у которой не осталось ни одного по-настоящему близкого человека? Тут хоть в омут с головой, хоть в глухую деревню, хоть к черту на кулички. Какой выход из непростого положения найдет героиня фильма?

«4:0 в пользу Танечки», 1982 год

Легкая советская комедия для детей про молодую учительницу Татьяну Ивановну и пятиклассников, которые решили взять шефство над неопытным педагогом. Устраивая «Танечке» различные испытания, школьники с изумлением и радостью наблюдают за тем, насколько им повезло с классным руководителем. В фильме снимались Андрей Мягков, Светлана Немоляева, Вацлав Дворжецкий, и это еще один повод посмотреть на игру любимых артистов.

«Старомодная комедия», 1978 год

Фильм, снятый по пьесе Алексея Арбузова, построен на игре всего 2 актеров, но зато каких: Алисы Фрейндлих и Игоря Владимирова. Все диалоги прописаны так искусно, что их давно растащили бы на цитаты, будь кинолента чуть более популярна. В центре сюжета — случайная встреча главного врача санатория и бывшей цирковой артистки. Их отношения, начавшиеся с конфликта, перерастают в дружбу и симпатию. Немолодые герои умеют чувствовать, ценить жизнь и находить в ней все новые поводы для радости. Тонкий, душевный фильм, от которого хочется плакать и смеяться, думать и размышлять.

«Портрет жены художника», 1981 год

Кинолента рассказывает о семейной жизни художника Павла и его жены Нины, которые с годами стали на редкость далеки друг от друга в душевном и эмоциональном плане. И только появление ловеласа Бориса в исполнении Никиты Михалкова может заставить их понять, что из себя представляют эти супружеские отношения. Фильм, позволяющий задуматься о семье, любви и искусстве, получил приз Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Он не оставит равнодушным тех, кто ценит в кино эстетическую составляющую, идеально подобранное музыкальное сопровождение и легкую поэтичность.

«Еще раз про любовь», 1967 год

Штурман (Олег Ефремов) безответно влюблен в бортпроводницу Наташу (Татьяна Доронина), которая раньше встречалась с Феликсом (Александр Ширвиндт), а теперь втрескалась в заносчивого физика Электрона Евдокимова. Тот называет ее лучшей девушкой в СССР, но старается не привязываться к особе, оставшейся у него на ночь на втором свидании. Наташа и Электрон такие разные, но оба они со временем понимают, что не могут друг без друга. И как только Евдокимов осознает, что эта девушка — единственная, которая ему нужна, случается непредвиденное.

«Разные судьбы», 1956 год

Этот фильм значительно опередил свое время и по накалу страстей, и по проблемам, поднятым режиссером в кинокартине. Холодная красавица Таня совсем не умеет любить, да и не считает это чем-то важным: главное, получше устроиться в жизни, повыгоднее «продать» свою сногсшибательную внешность. Она готова отдать свою руку и сердце любому перспективному жениху, но бросит ухажера в тот же миг, как его постигнет неудача. «Маленький, но очень опасный хищник» — так называет ее герой Бруно Фрейндлиха, и это характеризует Таню как нельзя лучше. В противовес ее расчетливости мы видим других персонажей, которые ради любви и дружбы готовы на подвиги.

«Уроки французского», 1978 год

Фильм рассказывает о жизни 10-летнего Володи, уехавшего из деревни в город на учебу, и молодом педагоге Лидии Михайловне, которая от всего сердца пытается помочь мальчику пережить голодное время. Ради того, чтобы дать школьнику возможность нормально питаться, учительница начинает играть с ним в пристенок на деньги, и за это ее увольняют. Кинолента по одноименному рассказу Валентина Распутина показывает достаточно редкий в современных реалиях образ педагога, для которого важно не только дать своему ученику знания, но и понять его жизнь, помочь ему за пределами школы даже ценой своей карьеры. Именно о таких учителях с большой буквы дети помнят всю жизнь, и не зря.

«Мачеха», 1973 год

Все в жизни Шуры правильно: работящий муж, 2 детей, новая квартира. Ей легко и радостно живется, пока все не переворачивает с ног на голову известие о внебрачной дочери ее супруга. Найти подход к 8-летней Свете, которая потеряла мать и замкнулась в себе, непросто, но Шура не для того строила свою счастливую семейную жизнь, чтобы дать кому-то ее разрушить. Душевный и тонкий фильм о том, что любовь и ласка способны растопить любое горе, а в материнском сердце хватит тепла и света не только для своих детей, но и для приемного ребенка.