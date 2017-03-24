15 забавных ляпов в известных мультфильмах

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Порой аниматоры специально оставляют некоторые ляпы в мультфильмах, чтобы дополнительно развлечь зрителя поиском скрытых нестыковок и несоответствий. Сегодня AdMe.ru занялся этим забавным делом и собрал для вас таких 15 промахов в известных мультфильмах, на которые раньше мы просто не обращали внимания.

Рататуй

В начале этого кадра кастрюля изнутри грязная и суп в ней темного цвета. Но как только Реми начинает добавлять в нее приправы, она становится чистой и суп приобретает более аппетитный вид. Вот уж чудо-приправы!

Дом

Дар закрыла О в холодильнике. Обратите внимание на ценники. Вначале на них указаны цифры 2,00/ 3,75/ 7,65. Затем мы видим 1,99/ 1,99/ 1,50.

Холодное сердце

А здесь у Олафа удивительная способность — незаметно исчезать.

Шрек навсегда

Если приглядеться, то можно увидеть, что за мальчиком стоит дама в серо-фиолетовом платье. Но при смене кадра она уже в красном. Ох уж эти женщины! Когда они все успевают?

Университет монстров

В доме, где идет вечеринка, снаружи видны огромные окна. Но при входе в него не похоже на то, что они там когда-то были.

Тролли

Здесь возле Цветана и Розочки кроме мышеловок ничего нет. Но спустя несколько секунд откуда-то появляется рычаг. Магия, да и только!

Ледниковый период: Столкновение неизбежно

Расстояние между бивнями мамонта меняется в течение мультфильма не один раз. Мы всегда знали, что Мэнни особенный.

Гадкий я — 2

На лужайке стоит детский домик. Но когда приезжает Люси, его уже там нет. Кто же его убрал? Может, миньоны?

В этом кадре отчетливо видно, что с одного края на тележке стоят коробки с соком. Но в следующем кадре они превратились в термосы.

Тайная жизнь домашних животных

Вначале над вешалкой на стене ничего нет. Но только не для Нормана. Он всегда и везде находит вытяжки.

У Макса брелочек висит по правую сторону поводка. Чуть позже — уже по левую. Ну и фокусник!

Зверополис

Тут монитор стоит прямо перед лицом мисс Брашкис. Ну а в следующем кадре он странным образом исчезает.

Посмотрите, кружка меняет свой цвет, как по волшебству!

Ну а здесь Джуди не может пошевелить ногами, так как застревает в свежем цементе. Но все же это не мешает ей повернуться боком в следующем кадре.

Моана