15+ ярких примеров того, что творится на съемках популярных фильмов и сериалов

Когда мы в очередной раз пересматриваем любимый фильм, то вряд ли задумываемся, сколько усилий было потрачено на его производство. Но ведь в этом процессе задействованы не только актеры и режиссеры, а еще и специалисты по компьютерной графике, дизайнеры, гримеры, каскадеры и прочие сотрудники киноиндустрии.

Знаете, мы в AdMe.ru даже не догадывались, как именно была снята знаменитая сцена на небоскребе из «Кинг-Конга». Да и прочие моменты из «кинокухни» тоже оказались весьма занимательными.

Джейсон Момоа принимает душ после очередного съемочного дня «Дюны»

Оказывается, кое-какие интерьеры из сериала «Однажды в сказке» были нарисованы на компьютере

Знатные дамы из телесериала «Борджиа» в перерывах между съемками не прочь посидеть в мобильных телефонах

Актриса и каскадер Патриша Толлман выполняет трюк для сериала «Вавилон-5». А тросы потом аккуратно «зачистят»

Актриса Лена Хиди, она же Серсея Ланнистер, прячется от палящего солнца во время съемок 5-го сезона «Игры престолов»

У актеров из массовки «Игры престолов» во время отдыха тоже появляются вещи, мягко говоря, не соответствующие эпохе. Например, очки и вода в пластиковой бутылке

Смотрели «Гарри Поттера»? Помните паука Арагога? Так вот, это его лапки в процессе производства

Вот как проходили съемки фильма «Малефисента»

А чуть позже на синем фоне сзади появится таинственный лес или старинный замок

Дженнифер Лоуренс, она же Китнисс Эвердин из «Голодных игр», и оператор, который следует за ней буквально по пятам

Герои трилогии «Хоббит» во время репетиции. В белой рубашке — режиссер Питер Джексон

Кажется, Эми Адамс на съемках «Зачарованной» решила освоить ремесло оператора. Вот такие они, современные принцессы

Режиссер заберется за актером куда угодно. Вот вам пример: Дэвид Йейтс и Джуд Лоу на съемках фильма «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда»

На первом фото — то, что увидели мы в «Кинг-Конге». А было так, как на втором: актриса Наоми Уоттс, естественно, не висела над городом в чужих лапах

«Зеленые человечки» помогают Наоми Уоттс подготовиться к съемкам. Эти костюмы позволяют им не попасть в кадр при монтаже фильма

Макияж для фрейлины Анны. Скарлетт Йоханссон готовится к съемкам драмы «Еще одна из рода Болейн»

Работа над 2-й частью «Фантастических тварей» в самом разгаре. Обратите внимание на зеленые фрагменты улицы — их потом дорисуют на компьютере