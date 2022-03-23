15+ ярких примеров того, что творится на съемках популярных фильмов и сериалов
Когда мы в очередной раз пересматриваем любимый фильм, то вряд ли задумываемся, сколько усилий было потрачено на его производство. Но ведь в этом процессе задействованы не только актеры и режиссеры, а еще и специалисты по компьютерной графике, дизайнеры, гримеры, каскадеры и прочие сотрудники киноиндустрии.
Знаете, мы в AdMe.ru даже не догадывались, как именно была снята знаменитая сцена на небоскребе из «Кинг-Конга». Да и прочие моменты из «кинокухни» тоже оказались весьма занимательными.
Джейсон Момоа принимает душ после очередного съемочного дня «Дюны»
Оказывается, кое-какие интерьеры из сериала «Однажды в сказке» были нарисованы на компьютере
Знатные дамы из телесериала «Борджиа» в перерывах между съемками не прочь посидеть в мобильных телефонах
Актриса и каскадер Патриша Толлман выполняет трюк для сериала «Вавилон-5». А тросы потом аккуратно «зачистят»
Актриса Лена Хиди, она же Серсея Ланнистер, прячется от палящего солнца во время съемок 5-го сезона «Игры престолов»
У актеров из массовки «Игры престолов» во время отдыха тоже появляются вещи, мягко говоря, не соответствующие эпохе. Например, очки и вода в пластиковой бутылке
Смотрели «Гарри Поттера»? Помните паука Арагога? Так вот, это его лапки в процессе производства
Вот как проходили съемки фильма «Малефисента»
А чуть позже на синем фоне сзади появится таинственный лес или старинный замок
Дженнифер Лоуренс, она же Китнисс Эвердин из «Голодных игр», и оператор, который следует за ней буквально по пятам
Герои трилогии «Хоббит» во время репетиции. В белой рубашке — режиссер Питер Джексон
Кажется, Эми Адамс на съемках «Зачарованной» решила освоить ремесло оператора. Вот такие они, современные принцессы
Режиссер заберется за актером куда угодно. Вот вам пример: Дэвид Йейтс и Джуд Лоу на съемках фильма «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда»
На первом фото — то, что увидели мы в «Кинг-Конге». А было так, как на втором: актриса Наоми Уоттс, естественно, не висела над городом в чужих лапах
«Зеленые человечки» помогают Наоми Уоттс подготовиться к съемкам. Эти костюмы позволяют им не попасть в кадр при монтаже фильма
Макияж для фрейлины Анны. Скарлетт Йоханссон готовится к съемкам драмы «Еще одна из рода Болейн»
Работа над 2-й частью «Фантастических тварей» в самом разгаре. Обратите внимание на зеленые фрагменты улицы — их потом дорисуют на компьютере
Любите рассматривать подобные фото? Или вам кажется, что они разрушают всю магию кино?
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