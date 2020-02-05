15 пар с красной ковровой дорожки «Оскара», о которых мы вспоминаем с ностальгией

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До вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» остаются считаные дни. Уже в ближайшее воскресенье весь мир будет следить за оглашением имен победителей. И, конечно же, обсуждать не только вклад победителей, номинантов и гостей «Оскара» в мировой кинематограф, но и их наряды, а также то, с кем голливудские знаменитости пришли на церемонию вручения премии.

AdMe.ru вспоминает гостей «Оскара» прошлых лет, которые могли бы стать обладателями золотой статуэтки за самую красивую и гармоничную пару данной церемонии.

15. Хит Леджер и Мишель Уильямс

На снимке — появление актеров на церемонии в 2006 году. Они оба были номинированы на премию «Оскар» за свои актерские работы в фильме «Горбатая гора». Леджер и Уильямс познакомились на съемках этой картины, и у них завязался роман. Пара была вместе 3 года, у них родилась дочь. В сентябре 2007 года актеры объявили о расставании. А спустя несколько месяцев, в январе 2008 года, Хит Леджер, увы, был найден мертвым в своей квартире.

14. Николь Кидман и Том Круз

Том Круз и Николь Кидман — одна из самых красивых актерских пар 90-х. Они были женаты с 1990 по 2001 год. На фото запечатлен совместный выход пары на красную ковровую дорожку церемонии «Оскар-1997». В тот год Том был номинирован на главную кинематографическую премию за лучшую мужскую роль в фильме «Джерри Магуайер».

13. Деми Мур и Брюс Уиллис

Наряд, состоящий из велосипедок, корсажа и бархатной юбки, в котором Деми Мур появилась на церемонии 1989 года, вошел в число худших образов «Оскара» всех времен. Несмотря на это, от самой пары просто глаз не отвести — молодые, красивые, счастливые. Актеры были супругами с 1987 по 2000 год, в браке у них родилось 3 дочери.

12. Джонни Депп и Ванесса Паради

Депп и Паради были вместе 14 лет, у них 2 детей, но официальный брак актеры не заключали. В 2014 году пара распалась. А на церемонии «Оскар-2008» они романтично держатся за руки и выглядят очень счастливыми. В тот год Джонни был номинирован на «Лучшую мужскую роль» в фильме «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит».

11. Ричард Гир и Синди Кроуфорд

Сегодня многие и не вспомнят эту красивую пару. Синди уже больше 20 лет замужем, у нее 2 талантливых детей. Ричард Гир тоже женат, в начале 2019 года у него родился сын. А когда-то актер и топ-модель не просто встречались, а состояли в официальном браке в течение 4 лет — с 1991 по 1995 год. И неоднократно украшали собой красную дорожку «Оскара». На фото — выход пары в 1993 году.

10. Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт

Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт встречались с 1994 по 1997 год и даже были помолвлены. В дальнейшем они связали свои судьбы с другими людьми, но архивные снимки с церемонии вручения премии «Оскар» 1996 года дают нам возможность вспомнить об этой красивой паре 90-х. Кстати, в тот год Питт был номинирован на премию как лучший актер второго плана за роль в фильме «12 обезьян».

9. Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший

Эта история любви осталась лишь в воспоминаниях, а когда-то Роберта и Сару Джессику связывали серьезные отношения. Актеры познакомились во время съемок фильма «Перворожденный» в 1984 году и стали встречаться. Их роман длился 7 лет. А в 1989 году пара посетила церемонию вручения премии «Оскар».

8. Хью Грант и Элизабет Херли

Роман между актерами завязался в 1987 году во время съемок в фильме «Грести по ветру» и продлился 13 лет. Их называли самой красивой парой Голливуда. После расставания Гранту и Херли удалось сохранить дружеские отношения: так, к примеру, Хью стал крестным отцом сына Элизабет, родившегося в 2002 году. А на снимке запечатлено совместное появление актеров на красной дорожке церемонии «Оскар-1995».

7. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Аффлек и Лопес познакомились на съемках фильма «Джильи» и начали встречаться. Журналисты и поклонники называли их «Беннифер» и считали одной из самых красивых пар Голливуда. Бен и Дженнифер были помолвлены, однако свадьба была отложена на неопределенный срок буквально за день до назначенной даты, а впоследствии и вовсе не состоялась. На снимке — яркое появление пары на красной дорожке церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств в 2003 году.

6. Леонардо Ди Каприо и Жизель Бюндхен

Роман актера и бразильской топ-модели длился 5 лет. В 2005 году они вместе появились на красной дорожке церемонии вручения премии «Оскар». Красивая пара была в центре внимания фоторепортеров, журналистов и поклонников. В тот год Ди Каприо был номинирован на премию Американской киноакадемии за работу в картине «Авиатор».

5. Итан Хоук и Ума Турман

Итан и Ума познакомились в 1997 году во время совместной работы над фильмом «Гаттака». С первых съемочных дней между ними завязался роман. В 1998 году они поженились, и вскоре у них родилась дочь. Еще через 4 года пара стала родителями сына. Актеры развелись в 2005 году. На снимке — их совместное появление на церемонии «Оскар-2000».

4. Сонни Боно и Шер

Американского музыканта, автора и исполнителя песен Сонни Боно и Шер связывали и личные, и профессиональные отношения. Они были супругами, растили совместного ребенка. Именно Боно помог Шер начать музыкальную карьеру, познакомив с влиятельным продюсером. А позже пара основала успешный дуэт «Сонни и Шер». На церемонии вручения наград Американской киноакадемии 1973 года они выглядят абсолютно счастливыми, несмотря на то, что разведутся спустя год.

3. Джек Николсон и Анжелика Хьюстон

Николсон и Хьюстон были парой в течение 17 лет. Это самые продолжительные отношения в биографии актера. Они познакомились в 1973 году на вечеринке, посвященной дню рождения Джека Николсона. На снимке с церемонии «Оскар-1975» Анжелика молода, прекрасна и еще совсем не похожа на Мортишу Аддамс, роль которой прославит ее в будущем. Кстати, в тот год Николсон был номинантом на «Лучшую мужскую роль» за работу в фильме «Китайский квартал».

2. Вивьен Ли и Лоренс Оливье

Британские актеры Лоренс Оливье и Вивьен Ли были одной из самых красивых и обсуждаемых пар 40-х годов. Он — знаменитый актер и звезда театральных подмостков, помимо этого сыгравший в нескольких успешных фильмах. Она — молодая актриса, которая прославилась ролью Скарлетт О’Хара в картине «Унесенные ветром». Снимок сделан во время церемонии 1940 года. В этот день Вивьен получила «Оскар» за лучшую женскую роль в вышеупомянутом фильме. Спустя полгода после церемонии пара поженилась.

1. Элизабет Тейлор и Ричард Бертон

На снимке супруги Тейлор и Бертон на церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» в 1970 году. Ричард Бертон тогда был номинирован на «Оскар» за роль короля Генриха VIII в фильме «Тысяча дней Анны». На груди у Элизабет красуется колье, подаренное Бертоном. Ювелирное украшение с бриллиантом весом в 69 карат было создано на заказ специально для актрисы, чтобы она надела его на эту церемонию.

Бонус: Мадонна и Майкл Джексон

Майкл Джексон и Мадонна вместе появились на церемонии вручения премии «Оскар» в 1991 году, чем спровоцировали слухи о своем романе. На самом деле двух исполнителей связывали приятельские отношения. Мадонна исполняла на церемонии песню «Sooner Or Later» из кинофильма «Дик Трэйси», выбрав для этого номера образ Мэрилин Монро. А Майкл пришел поддержать ее. Конечно же, упустить возможность оказаться в центре внимания прессы самые яркие поп-звезды своего времени не могли.

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