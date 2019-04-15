15+ ярких и правдивых примеров, как выглядят звезды за 45 без фотошопа

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В последние десятилетия фотошоп стал неотъемлемой частью индустрии рекламы, где он помогает подать любой товар в лучшем виде. Сегодня ретуши подвергается и видео. Обработка придает изображениям яркость и четкость и помогает добиться «правильных» цветов. Но также из-за нее кажется, что наши любимые актрисы и модели совсем не меняются с годами или делают это не так, как обычные люди.

AdMe.ru считает, что в таком естественном процессе, как старение, нет ничего плохого или постыдного. Мы собрали свежие фото звезд с фотошопом и без, чтобы посмотреть, как они изменились.

1. Сальма Хайек, 52 года

2. Гвинет Пэлтроу, 46 лет

3. Селин Дион, 51 год

4. Ума Турман, 48 лет

5. Синди Кроуфорд, 53 года

6. Хэлли Берри, 52 года

7. Рэйчел Вайс, 49 лет

8. Дженнифер Гарнер, 46 лет

9. Наоми Уоттс, 50 лет

Надпись на фото справа: «Проведи время со мной!»

10. Кейт Бекинсейл, 45 лет

11. Николь Кидман, 51 год

12. Дженнифер Лопес, 49 лет

13. Джулия Робертс, 51 год

14. Кэтрин Зета-Джонс, 49 лет

15. Джулианна Мур, 58 лет

16. Шэрон Стоун, 61 год

17. Юлия Высоцкая, 45 лет

18. Ингеборга Дапкунайте, 56 лет

19. Рената Литвинова, 52 года