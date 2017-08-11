14 вырезанных сцен, без которых мы неверно поняли сюжет

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У вас было такое: вы смотрите фильм и не понимаете поступок героя или находите нелогичными отдельные эпизоды? По каким-то причинам из фильмов выбрасывают не только неудачные дубли, но и сюжетные линии, которые отвечают на многие вопросы. AdMe.ru удивился решению режиссеров вырезать эти 14 ключевых сцен и оставить зрителя наедине с собственными догадками.

Фантастические твари и где они обитают

Золотое правило фантастических фильмов: не показали тело убитого персонажа — значит, он выжил. В сцене, которую не показали зрителям (возможно, мы еще увидим ее во 2-й части фильма), Криденс поднимается на палубу корабля, планируя покинуть Нью-Йорк.

Темный рыцарь: Возрождение легенды

Когда Киллиан Мерфи (Пугало) появляется в качестве судьи, то приговаривает осужденных к «изгнанию» (заключенным вместо смерти давалась попытка выбраться из города по хрупкому льду реки). В вырезанной сцене Джеймс Гордон спрашивает: «Нет адвоката, нет свидетелей. Разве это надлежащая правовая процедура?» — на что Пугало отвечает: «Это больше, чем вы дали заключенным, комиссар». Это означает, что методы наказания были несправедливы и Бэтмен в большей части злодей (он вместе с комиссаром также отправлял осужденных в тюрьму без суда).

Пираты Карибского моря

Джек не пират? Воробей не был вором, он был торговцем, который сотрудничал с торговой компанией в Восточной Индии. Но вместо того чтобы перевезти рабов на своем корабле Wicked Wench, он освободил их (10:58), за такой поступок его корабль был сожжен, а ему поставили клеймо «пират».

Дэдпул

Уэйду диагностируют рак в последней стадии. В удаленной сцене Уэйд и Ванесса отправляются в Гвадалахару, чтобы найти лечение на черном рынке. Там Уэйд понимает, что врач не помогает своим пациентам, а обманывает их. Потеряв всякую надежду, Уэйд убивает врача перед всеми. Эта сцена показывает причину превращения Уэйда в жестокого Дэдпула.

Зверополис

Зверополис — прекрасное общество животных, в котором мирно живут хищники, травоядные и всеядные. Существует сцена, которая объясняет этот феномен: Джуди и Ник должны были наткнуться на вечеринку в честь посвящения молодого медведя. Отец вручает медвежонку подарок — ошейник с электрошокером. Когда медведь становится слишком диким, он получает разряд тока. Вот и весь секрет.

Властелин колец: Две крепости

В фильме пренебрегли смертью Сарумана — о его судьбе упоминается лишь вскользь, и зритель только знает, что он бесследно исчез и стал «бессильным», хотя был отснят целый эпизод с его убийством.

Новый Человек-паук: Высокое напряжение

Родители Питера считались мертвыми, и Паркер старался узнать о смерти родителей как можно больше. Существует альтернативная концовка фильма «Новый Человек-паук», в которой происходит неожиданная кульминация: Питер встречает своего отца.

Игра престолов

Вырезанные сцены проливают свет на финал истории любви Тириона и Шаи. Бронн посоветовал любовнице десницы короля «приспособиться к сложившимся обстоятельствам». И, как показал финал, Шая послушалась.

Звездные войны: Пробуждение силы

«Я был штурмовиком. Нас еще детьми собирают из семей, куда нам не вернуться, и растят для одной цели. Но в первом же бою я для себя понял, что я не убийца. Я не вернусь к ним», именно так Финн объяснился перед Рей. А вот сам эпизод зрителю так и не показали, хотя есть удаленная сцена, которая объясняет решение Финна: в первом бою он встречает женщину с ребенком и убирает оружие.

Сумерки

Помните урок биологии в самом начале фильма? По задумке, это должен был быть очень кровожадный момент — Эдвард видит кровь и впивается в шею Беллы клыками. Во всех 5 фильмах есть целый набор подобных сцен (они должны были открыть Каллена с новой стороны), но их так и не решились показать зрителю.

Прометей

Продюсеры явно решили усложнить фильм и вырезали несколько ключевых сцен. Например, альтернативный вступительный эпизод: пришельцы использовали черную жидкость, чтобы создать человечество. Был произведен обряд, в результате которого инопланетная ДНК начинает воспроизводиться в воде, формируя все живое. Если бы эту сцену оставили, то зрителю не пришлось бы весь фильм ломать голову, что это за черная субстанция и откуда она взялась.

Красотка

Помните, как Эдвард спасает Вивиан от наркоторговцев? Нет? И правильно, эту сцену не включили в фильм, чтобы не портить впечатление от главной героини и не показывать всю сторону ее жизни в этой профессии. Оригинальный сценарий был намного драматичнее, и часть сделки заключалась в том, что Вивиан пришлось бы отказаться от кокаина на целую неделю.

Бегущий по лезвию

Сцена идет менее 30 секунд, но она полностью изменила сюжет фильма. В фильме был хеппи-энд, но в режиссерской версии Декард находит оригами единорога — этот символ играет большую роль и приобретает смысл, лишь когда режиссеры добавили сновидения. Теперь становится очевидным, что Декард на самом деле репликант, а Гафф подложил оригами единорога, что означает, что он видел сны Декарда.

Отряд самоубийц

Тяжело представить Харли Квинн без бейсбольной биты, но почему именно этот тип оружия она выбрала? В удаленной сцене можно увидеть Джокера, который с кем-то расправился с помощью биты. А в следующей сцене Джокер запретил убивать Харли, показав особое расположение к ней. Зарождение таких чувств привело к тому, что Квинн получила ту самую биту.