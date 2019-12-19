15 вымышленных пар, которые влюбились друг в друга в реальной жизни

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Есть множество фильмов, между главными героями которых пробегает искра, и иногда она оказывается настолько сильной, что разгорается и за пределами съемочной площадки. Именно так образовалось несколько ярких голливудских пар. Хотите узнать самые популярные из них? Тогда прочтите нашу статью.

AdMe.ru составил список звездных союзов, любви которых хватило и на героев, и на воплотивших их актеров.

1. Роуз Лесли и Кит Харингтон («Игра престолов»)

Пара из «Игры престолов» влюбилась друг в друга в реальности точно так же, как и их герои в сериале. Роуз и Кит встретились в 2012 году на съемочной площадке и наконец сыграли свадьбу 23 июня этого года.

2. Алексис Бледел и Винсент Картайзер («Безумцы»)

Актеры встретились в 2012 году во время съемок сериала «Безумцы», где они сыграли роль влюбленных. Их отношения были настолько искренними, что пара поженилась в июне 2014 года, а в 2015 году у них родился первый ребенок. Алексис и Винсент до сих пор счастливы в браке.

3. Киану Ривз и Шарлиз Терон («Сладкий ноябрь»)

Эти актеры встретились на съемочной площадке «Адвоката дьявола» в 1997 году, но только в 2001-м, работая над картиной «Сладкий ноябрь», они по-настоящему прониклись друг другом. К сожалению, отношения Киану и Шарлиз продлились недолго.

4. Эштон Кутчер и Мила Кунис («Шоу 70-х»)

Это одна из самых стабильных пар Голливуда. Актеры познакомились во время съемок сериала «Шоу 70-х», который впервые вышел в эфир в 1998 году. Эштон и Мила поженились в 2015 году, у них уже 2 детей: годовалый сын и 3-летняя дочка.

5. Райан Гослинг и Рейчел Макадамс («Дневник памяти»)

После съемок последних сцен фильма пара начала встречаться, хотя изначально они терпеть не могли друг друга. Ник Кассаветис, режиссер фильма, однажды сказал, что Гослинг даже просил его заменить Рейчел: настолько с ней невыносимо было работать. Их отношения начались в 2004 году и закончились 4 года спустя. По словам пары, они не выдержали внимания прессы.

6. Кейли Куоко и Джонни Галэки («Теория Большого взрыва»)

Их отношения оставались секретом даже спустя некоторое время после разрыва. Пара познакомилась в 2008 году, снимаясь в сериале, и вскоре начала встречаться. Кейли и Джонни были вместе более 2 лет, завершили отношения по взаимному согласию и даже остались хорошими друзьями.

7. Ченнинг Тейтум и Дженна Дуан («Шаг вперед»)

Эта пара, у которой есть общая дочь и за плечами 9 лет брака, рассталась всего несколько месяцев назад. Актеры встретились в 2006 году на съемочной площадке ленты «Шаг вперед» и поженились в 2009-м. До недавнего времени их считали одной из самых крепких пар в Голливуде.

8. Пенелопа Крус и Хавьер Бардем («Ветчина, ветчина»)

Первым фильмом, в котором Пенелопа и Хавьер снялись вместе, была лента «Ветчина, ветчина», вышедшая на экраны в 1992 году. Однако встречаться они начали только в 2007-м, после совместного участия в картине «Вики Кристина Барселона». Пара тайно поженилась в 2010 году на частном острове Джонни Деппа на Багамах. У этой звездной четы прочный союз и 2 детей.

9. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт («Последняя песня»)

Певица и актер влюбились друг в друга на площадке фильма «Последняя песня». Майли и Лиам официально стали парой в 2012 году, однако разошлись в сентябре 2013-го. В 2016-м они решились на второй шанс и даже обручились. Однако недавно паре пришлось отменить помолвку из-за очередного разрыва.

10. Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт («Сумерки»)

Главные актеры саги «Сумерки» были в отношениях с 2008-го по 2013 год. Они расстались из-за измены Стюарт, заявившей о том, что они оба заключили контракт, который заставлял их годами сохранять отношения. Поклонникам этих фильмов и книг нравилось видеть главных героев вместе и в жизни, так что на время работы над сагой режиссер позаботился об имидже пары. Он дал публике желаемое, обеспечив отношения Кристен и Роберта юридически.

11. Брэд Питт и Анджелина Джоли («Мистер и миссис Смит»)

Союз сложился после съемок фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году и в итоге стал одним из самых знаменитых даже по меркам Голливуда. Начало отношений было непростым, так как Брэд Питт долгое время был связан с Дженнифер Энистон. Актеры поженились 23 августа 2014 года, однако в 2016-м Анджелина подала на развод, утверждая, что у них сложились разные мнения относительно воспитания их 6 детей.

12. Наталия Дайер и Чарли Хитон («Очень странные дела»)

Актеры из «Очень странных дел» стали появляться вместе на публике в начале 2017 года. Слухи об их отношениях распространились моментально, хотя официально Наталия и Чарли признались в этом только несколько месяцев спустя. Сегодня пара все еще вместе, что не мешает ей трудиться над 3-м сезоном сериала.

13. Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс («Зеленый фонарь»)

После съемок фильма «Зеленый фонарь» дружба актеров переросла в романтические отношения, ознаменовавшиеся свадьбой в 2012 году. Они все еще счастливы в браке, и у них 2 детей (4 и 2 года).

14. Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер («Сорвиголова»)

Отношения Бена и Дженнифер начались после съемок «Сорвиголовы». Они уже знали друг друга по работе над фильмом «Перл-Харбор», который был снят в 2001 году. История любви продолжалась с 2005-го по 2017 год, затем они развелись. Если верить прессе, пара рассталась после того, как Аффлек изменил жене с няней их ребенка.

15. Зак Эфрон и Ванесса Хадженс («Классный мюзикл»)

Эта подростковая история любви продлилась 5 лет: с 2005 года, когда состоялась премьера «Классного мюзикла», до 2010-го. Оба актера были слишком молоды, и отношения в итоге не сложились.