15 внучек и внуков, которые унаследовали от своих звездных бабушек и дедушек не только красоту, но и талант

До сих пор мы высоко ценим талант звезд из прошлого: пересматриваем фильмы с их участием и переслушиваем их песни. Ни для кого не является секретом тот факт, что многие дети и внуки известных актеров или певцов идут по их стопам и тоже выбирают для себя творческие профессии. В этом нет ничего удивительного, ведь харизма и обаяние с легкостью передаются через поколение.

Глядя на внуков и внучек наших любимых звезд, мы в AdMe.ru лишний раз убедились в том, что яблочки от яблонек падают совсем недалеко.

1. Светлана Немоляева и Полина Лазарева

Полина выросла в творческой атмосфере, что неудивительно, ведь она внучка актрисы Светланы Немоляевой и актера Александра Лазарева. В детстве Полина больше увлекалась музыкой, но, видимо, гены сыграли свою роль, и она поступила в ГИТИС. Сегодня девушке 30 лет, она играет в театре им. В. Маяковского, и в ее послужном списке более 17 фильмов.

2. Вениамин Смехов и Артем Смехов

Артему 20 лет, и несмотря на то, что он учится в экономическом университете, молодой человек увлекается музыкой. Несколько лет назад на своем YouTube-канале он выложил клип на песню «Знаешь про меня». Артем стал не только автором песни, но и режиссером видеоролика.

3. София Ротару и София Евдокименко

Внучке знаменитой певицы 19 лет, и светская жизнь знакома ей с раннего детства. Еще будучи ребенком, она участвовала в модных показах, снималась для глянцевых журналов и даже стала лицом Mercedes-Benz Kiev Fashion Days на одной из недель мод. Однако 2 года назад София дебютировала в качестве певицы, исполнив песню «Unbreakable». Девушка взяла себе псевдоним Sofia Eve.

4. Юрий Никулин и Юрий Никулин — младший

Внук Юрий Никулина одно время тоже планировал связать свою жизнь с миром искусства: он окончил Школу-студию МХАТ и несколько раз появлялся на экранах в эпизодических ролях. Правда, в какой-то момент Юрия Никулина — младшего больше увлек цирк, и он стал работать в пиар-отделе цирка на Цветном бульваре. Сегодня Юрию 34 года, и он продолжает дело своего дедушки.

5. Михаил Козаков, Юрий Яковлев и Мария Козакова

27-летней актрисе Марии Козаковой повезло с генами, ведь ее дедушками были знаменитейшие Михаил Козаков и Юрий Яковлев. 7 лет назад девушка окончила Щукинское училище и начала работать в Театре сатиры. Кроме того, Мария активно снимается в кино: на сегодняшний день она успела поучаствовать в 24 проектах. Из наиболее ярких можно назвать съемки в сериалах «Кармелита» и «Орлова и Александров».

6. Эдита Пьеха и Станислав Пьеха

С такой популярной бабушкой, как Эдита Пьеха, у Станислава просто не было шансов не стать музыкантом. Впервые публика узнала о нем на шоу «Фабрика звезд — 4», и с тех пор его карьера шла только в гору. Сейчас 40-летний Станислав поет, пишет стихи, работает телеведущим и даже занимается озвучкой мультфильмов.

7. Олег Янковский и Елизавета Янковская

Внучке признанного мэтра сейчас 26 лет. Елизавета решила стать актрисой еще в детстве и с ранних лет шла к этой цели. Сначала она поступила в Московскую международную киношколу, потом поступила во МХАТ, но вскоре перевелась в ГИТИС. Сейчас она играет на сцене МХТ им. А. П. Чехова и периодически снимается в фильмах. Самой заметной работой Елизаветы стала роль Татьяны Берс в картине «История одного назначения».

8. Эммануил Виторган и Полина Виторган

Внучке Эммануила Виторгана сейчас 23 года, и она решила продолжить звездную династию, видя перед глазами пример дедушки и отца — Максима Виторгана. Девушка окончила ГИТИС и набралась опыта в американской академии кино. Недавно Полина снялась в мелодраме «Выше неба».

9. Иннокентий Смоктуновский и Анастасия Смоктуновская

Внучка легендарного актера Анастасия тоже решила строить актерскую карьеру и взяла себе фамилию дедушки. Настя окончила театральный вуз, и сегодня 38-летняя актриса служит в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна. Также девушку можно увидеть на телеэкранах, например она снималась в сериалах «Поселенцы», «Шифр» и в фильме «Кино про Алексеева».

10. Олег Стриженов и Александра Стриженова

19-летняя внучка Олега Стриженова тоже сначала увлекалась кино и даже снялась в нескольких популярных фильмах и сериалах, таких как «Любовь-морковь» и «Как выйти замуж за миллионера — 2», но потом решила выбрать другой путь. Сначала она попробовала себя в качестве телеведущей, но затем пошла учиться на экономиста.

11. Евгений Евстигнеев и Софья Евстигнеева

Софья Евстигнеева с ранних лет занималась бальными танцами и даже выигрывала престижные конкурсы, но потом все-таки решила попробовать себя в актерской профессии. Девушка взяла фамилию дедушки и поступила в Школу-студию МХАТ. Сегодня на счету у 25-летней актрисы несколько фильмов и сериалов, а самой яркой работой стала роль Авроры в ленте «Заповедник».

12. Сергей Лукьянов и Дарья Повереннова

Все знают актрису Дарью Повереннову, но далеко не все в курсе, что она внучка знаменитого советского актера Сергея Лукьянова. Вы можете помнить его по фильму «Кубанские казаки». Дарья окончила Щукинское училище, и сегодня в копилке 48-летней актрисы более 60 ролей в самых разных фильмах.

13. Алла Пугачева и Никита Пресняков

Внуку Аллы Борисовны всего 29 лет, а он уже успел попробовать себя в нескольких творческих профессиях: актер, клипмейкер и музыкант. Сегодня его музыкальная карьера продолжает набирать обороты, и в 2018 году созданная Никитой группа Multiverse выпустила свой дебютный альбом. Также молодой человек продолжает периодически сниматься в кино, ведет свой блог на YouTube и увлекается паркуром.

14. Илья Олейников и Тимофей Клявер

Тимофею 18 лет, и он всерьез увлекается спортом: 2 года назад он стал чемпионом мира по тхэквондо среди юниоров. Не так давно его отец, певец Денис Клявер, рассказал, что сейчас Тимофей служит в армии в спортроте, а потом, возможно, будет поступать в театральный вуз. К тому же у молодого человека уже есть маленький опыт съемок: он появлялся в одном из клипов Дениса Клявера.

15. Никита Михалков и Андрей Баков

Старшему сыну актрисы Анны Михалковой и внуку Никиты Михалкова 20 лет, и уже с ранних лет он развивал в себе разные таланты. Андрей интересовался музыкой, играл на клавишах в группе и серьезно занимался хоккеем. Позднее молодой человек стал участвовать в модных показах в качестве модели, а также снялся в экспериментальном сериале «Чурросы», в котором сыграл одну из главных ролей.