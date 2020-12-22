15 вечно лысых кинозлодеев, которых мы преобразили так круто, что Мистер Пропер обзавидуется

Если мы вспомним самых ярких антигероев кинематографа, то, скорее всего, они будут без волос на макушке. Видимо, кто-то давным-давно в Голливуде посчитал, что лысина каким-то образом добавляет злости отрицательному персонажу в каждом фильме. И сегодня ни одного кинозлодея, пусть даже инопланетного, мы уже не можем представить без гладкой лысинки.