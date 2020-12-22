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15 вечно лысых кинозлодеев, которых мы преобразили так круто, что Мистер Пропер обзавидуется

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Если мы вспомним самых ярких антигероев кинематографа, то, скорее всего, они будут без волос на макушке. Видимо, кто-то давным-давно в Голливуде посчитал, что лысина каким-то образом добавляет злости отрицательному персонажу в каждом фильме. И сегодня ни одного кинозлодея, пусть даже инопланетного, мы уже не можем представить без гладкой лысинки.

Мы в AdMe.ru считаем, что любой киногерой, пусть даже и самый зловредный, заслуживает стильную прическу, поэтому решили представить, как бы выглядели главные злюки кинематографа, если бы обзавелись пышной шевелюрой.

1. Фантомас, «Фантомас»

2. Имхотеп, «Мумия»

3. Мистер Фриз, «Бэтмен и Робин»

4. Доктор Зло, «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба»

5. Танос, «Мстители: Война бесконечности»

6. Доктор Сивана, «Шазам!»

7. Король Ночи, «Игра престолов»

8. Уилсон Фиск (Кингпин), «Сорвиголова»

9. Волан-де-Морт, «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»

10. Меченый, «Сорвиголова»

11. Эн Сабах Нур, «Люди Икс: Апокалипсис»

12. Обадайя Стейн, «Железный Человек»

13. Красный Череп, «Первый мститель»

14. Низам, «Принц Персии: Пески времени»

15. Дарт Мол, «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»

А вы согласны, что в кинематографе существует стереотип, что все отрицательные персонажи обязательно должны быть лысыми?

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