15 вечно лысых кинозлодеев, которых мы преобразили так круто, что Мистер Пропер обзавидуется
Если мы вспомним самых ярких антигероев кинематографа, то, скорее всего, они будут без волос на макушке. Видимо, кто-то давным-давно в Голливуде посчитал, что лысина каким-то образом добавляет злости отрицательному персонажу в каждом фильме. И сегодня ни одного кинозлодея, пусть даже инопланетного, мы уже не можем представить без гладкой лысинки.
Мы в AdMe.ru считаем, что любой киногерой, пусть даже и самый зловредный, заслуживает стильную прическу, поэтому решили представить, как бы выглядели главные злюки кинематографа, если бы обзавелись пышной шевелюрой.
1. Фантомас, «Фантомас»
2. Имхотеп, «Мумия»
3. Мистер Фриз, «Бэтмен и Робин»
4. Доктор Зло, «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба»
5. Танос, «Мстители: Война бесконечности»
6. Доктор Сивана, «Шазам!»
7. Король Ночи, «Игра престолов»
8. Уилсон Фиск (Кингпин), «Сорвиголова»
9. Волан-де-Морт, «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»
10. Меченый, «Сорвиголова»
11. Эн Сабах Нур, «Люди Икс: Апокалипсис»
12. Обадайя Стейн, «Железный Человек»
13. Красный Череп, «Первый мститель»
14. Низам, «Принц Персии: Пески времени»
15. Дарт Мол, «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»
А вы согласны, что в кинематографе существует стереотип, что все отрицательные персонажи обязательно должны быть лысыми?