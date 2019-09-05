15 важных деталей в книге «Оно», от которых в фильме пришлось отказаться из-за цензуры

В книге Пеннивайз превращается в культовых монстров начала XX века, потому что детство «неудачников» пришлось как раз на время расцвета фильмов ужасов. Бен боится мумии, Майк — гигантской птицы, а Ричи пересмотрел ужастиков с оборотнями. Среди других персонажей — акула, Дракула и монстр Франкенштейна. Этих персонажей в фильме нет, хотя надо отдать должное создателям: в первую встречу с клоуном в его доме, когда он нападает на Ричи и его друзей, камера фокусируется на руке Пеннивайза, и в одно из мгновений мы видим когти. Может быть, это совпадение, а возможно, дань уважения оригиналу.