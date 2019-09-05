15 важных деталей в книге «Оно», от которых в фильме пришлось отказаться из-за цензуры
«Оно» — один из самых объемных и психологически глубоких романов Кинга. Сделать хорошую киноадаптацию подобной книги совсем не просто, хотя аргентинцу Андресу Мускетти с этой задачей удалось справиться на твердую пятерку, судя по отзывам кинокритиков. Однако ему пришлось пожертвовать кое-какими фактами из книги, порой существенными.
AdMe.ru прочитал роман и пересмотрел фильм, чтобы собрать как можно более полный список книжных сцен, которым не удалось попасть на широкие экраны. А еще мы отыскали несколько пасхалок, находить которые для знатоков Кинга будет непередаваемым удовольствием.
- Повествование в книге переплетено между прошлым и настоящим — между историей детей, повстречавших клоуна, и историей взрослых, которые вынуждены вернуться в городок Дерри и встретиться со злом лицом к лицу. Мускетти разделил прошлое и настоящее и разбил их на 2 фильма. В итоге история утратила львиную долю психологизма, зато сюжет стал менее предсказуемым.
- Помните встречу Эдди — мальчика, который помешан на таблетках и средствах от астмы, — и прокаженного? В книге Пеннивайз предлагает ему еще и интимные услуги. В этой детали заключен глубокий символизм: мать Эдди ограничивала его не только в физической активности, но и пыталась сдерживать его взросление, в том числе эмоциональное и сексуальное.
- После финальной схватки с клоуном «неудачники» заблудились в канализации и запаниковали. Чтобы восстановить душевное равновесие и вновь обрести единение, они совершают ритуал: каждый из мальчиков по очереди с помощью Беверли становится мужчиной. Разумеется, в фильме такое показать было нельзя, поэтому немного романтики добавили в сцену с купанием. По словам Кинга, этот эпизод символизирует переход детей во взрослую жизнь, не более того.
- Фанатам Кинга немного досадно за плоский характер одного из самых колоритных злодеев книги — Патрика Хокстеттера. В романе это настоящий психопат, играющий с жизнями: он подбирает бездомных зверюшек и закрывает их в холодильнике. По воле случая (а скорее, Пеннивайза), однажды Патрик и сам оказывается запертым там. В холодильнике на него нападают гигантские пиявки, и мальчик погибает.
- В фильме сильно пострадала история персонажа Майка Хэнлона, который в книге играет одну из ключевых ролей. Именно ему принадлежит альбом со старыми фотографиями, на которых можно увидеть клоуна. Благодаря Майку герои понимают, что Пеннивайз совсем не человек, а нечто иное. В фильме же роль историка и проводника досталась толстому мальчику — Бену Хэнскому.
- Пришлось отказаться и от дополнительной линии родительской жестокости. Отчим Эдди Коркорана молотком убил своего младшего пасынка, Дорси. Эдди убежал в Пустошь и, к несчастью, встретил там Пеннивайза. Клоун вначале притворился его младшим братом, а после стал монстром из старого фильма «Тварь из Черной Лагуны» и расправился с мальчиком.
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В книге Пеннивайз превращается в культовых монстров начала XX века, потому что детство «неудачников» пришлось как раз на время расцвета фильмов ужасов. Бен боится мумии, Майк — гигантской птицы, а Ричи пересмотрел ужастиков с оборотнями. Среди других персонажей — акула, Дракула и монстр Франкенштейна. Этих персонажей в фильме нет, хотя надо отдать должное создателям: в первую встречу с клоуном в его доме, когда он нападает на Ричи и его друзей, камера фокусируется на руке Пеннивайза, и в одно из мгновений мы видим когти. Может быть, это совпадение, а возможно, дань уважения оригиналу.
- Еще один не вошедший в киноленту сюжет превратили в пасхалку. Перед смертью Патрик, о котором уже шла речь выше, видит красный шарик с надписью «Я ♥ Дерри». Это отсылка к гибели книжного персонажа, который носил кепку с точно такой же надписью.
- В книге несколько глав посвящено описанию жутких событий, которые творил в Дерри Пеннивайз, когда «неудачники» еще даже не родились. К сожалению, в кино показать это не удалось, хотя нам и оставили пару намеков на произошедшее. Например, граффити возле двери в мясную лавку, где работает Майк. Считается, что это отсылка к массовой кровавой расправе с бандой Брэдли, которая терроризировала Дерри в 20-х годах.
- В романе дети сражаются с Пеннивайзом в 1957–1958 годах, а снова встречаются с ним спустя 27 лет — в 1984–1985 годах. А 1-я часть фильма приходится на 80-е (кстати, это еще одна причина, по которой нам не показали монстров из 20-х годов: они безнадежно устарели). Это сделано намеренно, ведь 2-я часть фильма выйдет осенью 2019 года, а действие в ней разворачивается уже в наши дни.
- Еще один злодей потерял львиную долю привлекательности. Генри Бауэрс — тот самый сын полицейского, который описался от страха перед отцом. В фильме он хулиган с садистскими наклонностями, который сходит с ума и в финале падает в глубокий колодец. В книге же Генри — настоящий помощник Пеннивайза. Впрочем, возможно, во 2-й части фильма герой вернется, поэтому мы ничего рассказывать не будем.
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Похищения Беверли клоуном в книге не было. Ребята в полном составе спустились в канализацию в поисках Пеннивайза. Соответственно, и в поцелуе, чтобы очнуться, книжная героиня не нуждалась. Такая деталь возмутила некоторых фанатов Кинга, поскольку в фильме Бев предстает типичной принцессой, попавшей в беду, а не бесстрашной амазонкой, умеющей постоять за себя.
- Тело Джорджа, потерявшего кораблик, в фильме не было найдено (предположительно, потому что его съел клоун), поэтому Билл отказывался верить в смерть брата. Однако в книге тело мальчика находят возле водостока, а причиной гибели называют несчастный случай.
- В фильме тайна происхождения Пеннивайза так и остается тайной. В книге же дети узнают правду с помощью древнего индейского ритуала «чудь»: в тесной землянке они вдыхают дым тлеющих трав и впадают в своеобразный транс. Билл теряет сознание и оказывается между мирами, где встречает черепаху Матурин, которая создала наш мир. Она объясняет герою, что Пеннивайз попал сюда из другой Вселенной за многие миллионы лет до зарождения жизни на Земле, а победить его можно только силой разума. Интересно, что Матурин появляется в фильме в виде пасхалок: когда «неудачники» купались в водоеме, Бену показалось, что в воде плавает большая черепаха. А еще раньше Билл нашел в комнате Джорджи черепашку, сделанную из лего-деталей.
- Истинный лик Пеннивайза в фильме не демонстрируется, есть лишь небольшой намек на него, который способны заметить только те, кто знаком с книгой. По Кингу, Оно — это скопление неких смертоносных огней. Именно огоньки мы видим, когда клоун широко разевает пасть перед Бев в финальной сцене.
А вы читали книгу или смотрели фильм? Может быть, вам знакома экранизация «Оно» 1990 года, которая оказалась намного ближе к оригиналу, чем современная версия?
Фото на превью It / New Line Cinema, It / New Line Cinema