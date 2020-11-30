15 сцен из наших любимых фильмов, которые зрителям не суждено было увидеть в кинотеатрах

В процессе производства фильм претерпевает уйму правок, большинство из них приходится на этап финального монтажа, ведь уместить весь отснятый материал в допустимый хронометраж почти невозможно. К счастью, кадрами, которыми в итоге пришлось пожертвовать, авторы кинолент охотно делятся после премьеры — в расширенных версиях, на Blu-ray-релизах или просто выкладывая в сеть. И часто они содержат немало любопытных деталей.

Мы в AdMe.ru с удовольствием просмотрели дополнительные материалы к нашим любимым фильмам и выяснили, какие из них могут заиграть совершенно новыми красками благодаря невошедшим сценам.

Отряд самоубийц

В расширенной версии можно увидеть динамичную и эмоциональную сцену, в которой Харли Квинн догоняет автомобиль Джокера на мотоцикле, а затем пара бурно выясняет отношения.

Звезда родилась

В фильме могли бы быть трогательные кадры, где Элли поет Джеку песню на их свадьбе, но в окончательный монтаж они не вошли.

Мстители: Финал

В кинотеатрах зрители не увидели короткую, но очень символичную сцену сразу после смерти Тони Старка, где все Мстители опускаются на одно колено, чтобы почтить его память.

Темный рыцарь

В окончательный монтаж не попали кадры с Джокером, который садится в автобус сразу после сцены в больнице. Он даже не оборачивается, чтобы оценить разрушения, которые нанес, — детали его уже не волнуют, главное, что цель достигнута.

Терминатор 2: Судный день

В финале расширенной версии мы можем увидеть постаревшую Сару Коннор, которая в 2029 году сидит на лавочке на детской площадке, наблюдает за взрослым сыном и внучкой и рассказывает о том, что конец света так и не наступил.

Люди Икс: Дни минувшего будущего

В официальную версию фильма не вошла чувственная сцена с участием Зверя и Мистик, а вот в расширенной ею можно насладиться сполна.

Дрянные девчонки

Зрители могли подумать, что Кэйди и Реджина по итогам фильма остались врагами, но, как оказалось, перед объявлением королевы бала у героинь состоялся милый разговор в школьном туалете, в ходе которого они помирились.

Аватар

В кинотеатре мы, к сожалению, не увидели сцену, где авторы показали, как в то время выглядела Земля, однако в расширенном варианте ее можно найти.

Черная пантера

В официальную версию не попал диалог между В’Каби и Окойе, который дает понять, что они на самом деле женаты, и объясняет, почему В’Каби резко перешел на сторону антагониста.

Дневник памяти

Одна из сцен, которая не попала в окончательный монтаж, намекает зрителям о заболевании Элли, вот только с ней концовка была бы менее неожиданной.

Веном

На Blu-ray-издании поклонников ждали приятные бонусы, в частности сцена, где главный герой посещает в тюрьме Карнажа в исполнении Вуди Харрельсона. Как известно, он станет противником Венома в сиквеле.

Голодные игры

В финальную версию картины не попала милая сцена, в которой Китнисс и Рута секретничают о мальчиках, а еще Китнисс рассказывает о своей сестре.

Марсианин

Увы, в кинотеатрах мы не увидели короткую сцену, в которой спасенный Марк Уотни философствует, глядя на приближающуюся Землю, куда наконец-то возвращается после опасного приключения.

Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1

В финальный вариант фильма не вошли кадры, на которых Розали приносит Джейкобу еду в миске для собак, тот откусывает от хот-дога, а затем гневно швыряет миску.

Пассажиры

В Blu-ray-релиз попали кадры, на которых Аврора, все еще злясь на Джима за то, что он вывел ее из гибернации, звонит в его номер по видеосвязи и говорит: «Как думаешь, будь мы на Земле, я бы вообще посмотрела в твою сторону? Ты думал, я любила тебя? Мне было одиноко, Джим, и скучно».