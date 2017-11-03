15 фотографий, на которых актеры культовых фильмов встретились снова
Кто бы что ни говорил, но некоторые фильмы способны вызвать ностальгию не меньше, чем просмотр старых фотографий. А если актеры из любимого кино вновь собираются вместе, то это всегда маленький праздник для поклонников.
AdMe.ru собрал редкие фото звезд, на которых они вместе спустя долгое время после съемок.
Матрица (1999)
Зена — королева воинов (1995–2001)
Терминатор-2: Судный день (1991)
Друзья (1994–2004)
Назад в будущее (1985)
Клиника (2001–2010)
Рокки-4 (1985)
Друзья (1994–2004)
Час пик (1998)
Криминальное чтиво (1994)
Жестокие игры (1999)
Красотка (1990)
Хеллбой: Герой из пепла (2004)
Форрест Гамп (1994)
Дикий ангел (1998–1999)
Фото на превью reallucylawless/instagram, Universal TV