15 фотографий, на которых актеры культовых фильмов встретились снова

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Кто бы что ни говорил, но некоторые фильмы способны вызвать ностальгию не меньше, чем просмотр старых фотографий. А если актеры из любимого кино вновь собираются вместе, то это всегда маленький праздник для поклонников.

AdMe.ru собрал редкие фото звезд, на которых они вместе спустя долгое время после съемок.