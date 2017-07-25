15 тайн любимых актеров, о которых мы и не подозревали

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Голливудские звезды живут у всех на виду, и иногда кажется, что мы знаем о них всё. Но некоторой информации все-таки удается ускользнуть от широкой аудитории. AdMe.ru отыскал интересные, а порой и неожиданные факты из биографии знаменитостей, и получилась эдакая «солянка», которая придется по вкусу всем киноманам.

15. У Софи Тернер аллергия на лошадей

Как призналась сама актриса, она астматик с детства и рядом с лошадьми начинает распухать и задыхаться, поэтому на съемках в ее кармане всегда есть ингалятор.

14. Тильда Суинтон и принцесса Диана учились в одном классе

Британская актриса происходит из древнего англо-шотландского рода. История ее семьи насчитывает более 1 000 лет. Тильде было 10, когда родители отправили ее учиться в закрытую школу-интернат в Кенте, где учились дети британских аристократов, в том числе и будущая принцесса Уэльская.

13. Кит Харингтон до 11 лет не знал своего полного имени

Кит — традиционная короткая форма имени Кристофер, но актер понятия не имеет, почему до 11 лет родители скрывали от него правду.

12. Бенедикт Камбербэтч — родственник короля Ричарда III

Знаменитый актер является потомком английского монарха, последнего представителя мужской линии Плантагенетов на английском престоле.

11. Кошка Криса Прэтта — это Снежок из «Стюарта Литтла»

В семье голливудских актеров Криса Прэтта и Анны Фэрис живет еще одна звезда — кошка по кличке Миссис Уайт. Старушка в молодости сыграла одну из главных ролей в детском фильме и его продолжении.

10. Дев Патель имеет черный пояс по тхэквондо

Актер признался, что мама отдала его в детстве на боевые искусства, чтобы направить его бурную энергию в правильное русло. Дев — профессиональный спортсмен, он занимал призовые места на многих международных соревнованиях.

9. Шарлиз Терон знает 26 диалектов языка африкаанс

Маленькая Шарлиз росла на ферме в Южной Африке, где для общения со сверстниками хватало языка первых бурских поселенцев. Английский же актриса выучила исключительно с помощью телевизора, и доказательство тому — ее сильный акцент, который есть до сих пор.

8. Джеки Чан занесен в черный список страховых компаний по всему миру

На протяжении многих лет Джеки Чан во время съемок неоднократно получал вывихи таза, ломал пальцы рук и ног, нос, скулы, бедра, грудину, шею, лодыжки и ребра. Поэтому страховые компании отказываются страховать актера и его команду каскадеров и Чану приходится самому оплачивать расходы на лечение.

7. Однажды Николь Кидман заработала $ 3,71 млн за 4 минуты

Рекламный ролик Chanel считается самым дорогим в истории бизнеса: на его съемки потратили $ 11 млн, почти 4 из которых достались исполнительнице главной роли.

6. Гвендолин Кристи — самая высокая актриса Голливуда

Рост актрисы с 14 лет составляет 191 см, но она не занималась баскетболом в детстве, как можно подумать. Гвендолин могла бы стать профессиональной гимнасткой, если бы не травма позвоночника, из-за которой ей пришлось оставить большой спорт.

5. Ким Кардашян и Николь Ричи дружат с 12 лет

Девочки практически выросли вместе, обе яркие представительницы голливудской «золотой» молодежи. Папа Ким был известным в Америке адвокатом, а приемный отец Николь — поп-музыкант, автор хита «Hello» Лайонел Ричи.

4. Эмма Уотсон увлекается рисованием автопортретов

Дом актрисы полон необычных вещиц и ее собственных картин, которые не уступают по красоте и изысканности полотнам известных художников.

3. Сандра Буллок — единственная актриса, которая получила «Оскар» и «Золотую малину» в один год

На 82-й церемонии вручения премии «Оскар» актриса победила в номинации «Лучшая актриса года» за фильм «Невидимая сторона». А за пару дней до этого ей пришлось краснеть за награду «Худшая актриса года» за роль в комедии «Все о Стиве».

2. Эдди Мерфи — отец 9 детей

В браке с первой женой Николь Митчелл Мерфи стал отцом пятерых детей и двух внебрачных от разных женщин. В 2007-м бывшая солистка Spice Girls Мелани Браун родила актеру восьмого ребенка — девочку, которую отец признал только после теста ДНК. С 2012 года Эдди Мерфи встречается с моделью Пейдж Бутчер, которая в 2016 году родила ему еще одну дочку.

1. Имя Райана Гослинга переводится как «маленький королевский гусенок»

Имя Райан в переводе с ирландского означает «маленький королевский» или «маленький король». А Gosling — производное от goose («гусь»), означает «детеныш гуся».